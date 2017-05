Startseite

Starke Vorgaben aus Übersee: Dax dürfte knapp unter 12.800 starten

Der Aufwind an den Börsen erfasst nicht nur den Handel in Frankfurt: In Tokio nähert sich der Nikkei einer größeren Kursschwelle an. In New York verzeichnen Händler neue Rekorde an der Nasdaq und im S&P-500. Im Dax dürfte es etwa vorsichtiger losgehen.

Zum Start in den Dienstagshandel zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt leichte Kursverluste ab. Der Leitindex Dax wird in der Indikation auf Teleboerse.de zum Auftakt bei 12.791,00 Punkten gesehen, was einem Minus von 0,1 Prozent entspricht. Bei Lang & Schwarz ergibt sich für den Auftaktkurs ein etwas optimistischeres Bild: Hier liegt der Dax in der vorbörslichen Indikation lediglich 0,01 Prozent tiefer bei 12.802 Zählern. Am Vorabend war das Frankfurter Börsenbarometer - nach einigem "Muffensausen", wie es n-tv Börsenkorrespondentin Susanne Althoff beschrieb - 0,3 Prozent fester bei 12.807,04 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Tagesverlauf stehen verschiedene Daten zur Veröffentlichung an, die Einzelwerte in unterschiedlichen Sektoren bewegen könnten. Gegen 8.00 Uhr etwa werden die Acea-Zulassungszahlen aus dem europäischen Automarkt erwartet. Gegen 11.00 Uhr könnten mit den Konjunkturerwartungen aus dem ZEW-Index die konjunktursensiblen Dax-Mitglieder in den Vordergrund rücken.

Die weltweite Börsen-Rally könnte sich nach Einschätzung von Marktbeobachtern durchaus noch fortsetzen. Analyst Chris Weston von IG Markets zum Beispiel begründet diese Prognose mit den neuen Höchstständen in weltweit beachteten Kursbarometern wie etwa dem FTSE-100 aus London, dem Frankfurter Dax sowie den beiden New Yorker Indizes S&P-500 und Nasdaq-100. "Auch ein neues Rekordhoch des MSCI World Index sollte in dieser Woche möglich sein", meinte der Aktienmarktstratege.

Positiv seien demnach auch die großen Zuflüsse in die Emerging Markets, sowohl in Aktien, als auch in Bonds, wie Weston betonte. Hierzu passten die hohen Kursgewinne von Peso, Zloty, Rubel und Won seit Jahresbeginn. Der gestrige Start in die Woche sei geradezu idealtypisch für einen Bullenmarkt gewesen, merkte ein anderer Händler an. Am Freitag habe der Dax "quasi auf Tageshoch" geschlossen. Zu Wochenbeginn habe der Index mit einem "Aufwärts-Gap" von 54 Punkten eröffnet, hieß es aus dem Lager der charttechnisch orientierten Beobachter. Dieses "Gap" habe sich rasch wieder geschlossen, und der Dax habe anschließend wieder zugelegt. Da es auf dem aktuellen Niveau kaum noch charttechnische Widerstandsmarken gebe, sei die Marke von 13.000 Punkten das nächste Ziel für den Dax.

Devisen: Euro steigt auf 1,10 Dollar

Am Tag nach dem Antrittsbesuch des neuen französischen Staatspräsidenten - des neuen europäischen Hoffnungsträgers - Emmanuel Macron in Berlin kann der Euro an den starken Wochenauftakt anknüpfen und weiter zulegen. Am Morgen steigt der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,10 US-Dollar.

Seit Freitag hat der Euro damit um etwa 1,3 Prozent an Wert gewonnen. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zu Wochenbeginn auf 1,0972 (Freitag: 1,0876) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9114 (0,9195) Euro.

Bei ihrem ersten Treffen nach der Amtseinführung schmiedeten Macrons und Kanzlerin Angela Merkel große Pläne: Beide verabredeten nichts weniger als den Umbau der Europäischen Union und der Eurozone. Dabei schlossen beide Politiker Änderungen der bestehenden EU-Verträge nicht aus.

Merkel sagte, es gebe "eine gemeinsame Überzeugung", dass man sich jetzt nicht nur mit dem Brexit befassen könne. Man müsse nun vielmehr überlegen, wie man "die bestehende Europäische Union, und da vorrangig die Eurozone, vertiefen und krisenfester" machen könne. Merkel nannte als ein Beispiel "deutsch-französische Projekte im Steuersystem", die Impulsgeber für ganz Europa sein könnten.

Beide Länder wollen zum EU-Umbau eine Roadmap vorlegen. Merkel machte unverblümt deutlich, dass Deutschland und Frankreich wieder zum Antreiber in EU werden wollen - eine Rolle, die während der Amtszeit von Macrons Vorgänger Francois Hollande stark an Bedeutung verloren hatte. Merkel sprach sich zudem für eine kohärentere Verteidigungs- und Außenpolitik aus.

Macron stimmte den von Merkel angesprochenen Punkten allesamt zu und sprach sich erneut für die Gründung eines europäischen Investitionsfonds aus. Gleichzeitig stellte er klar, dass er gegen Eurobonds sei. Eine Vergemeinschaftung von Schulden führe nur zu einer "Politik der Verantwortungslosigkeit".

Asien: Tokio schließt im Plus

Neue Rekordstände an der Wall Street haben die Tokioter Börse am zweiten Handelstag der Woche gestützt. Insgesamt zeigt sich jedoch beim Blick auf die asiatischen Märkte kein einheitliches Bild. In Tokio geht es nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben leicht nach oben. Dagegen gibt die Börse in Schanghai ihre Vortagesgewinne wieder ab. Auch in Sydney steht ein leichtes Plus auf der Kurstafel. Es sind vor allem die Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigen vor dem Hintergrund der weiter festen Ölpreise.

"Derzeit bekommen die Märkte ihre Inspiration vor allem von den steigenden Ölpreisen", meinte Börsenstratege Chris Weston von IG Markets. Dies werde mit Blick auf die Auswirkungen für die Werte aus dem Energiesektor und den Einfluss auf eine weltweit anziehende Konjunktur betrachtet, so der Teilnehmer weiter.

Der Nikkei-225 verbessert sich um 0,3 Prozent und schließt bei 19.920 Punkten. Der japanische Leitindex nähert sich damit wieder der Marke von 20.000 Punkten an. Der S&P/ASX 200 in Sydney klettert um 0,1 Prozent. Dagegen verliert der Shanghai-Composite 0,3 Prozent auf 3080 Punkte. Hier belasten nun mit einem Tag Verzögerung die schwachen Konjunkturdaten des Vortages, heißt es zur Begründung.

Die chinesische Industrieproduktion erhöhte sich im April um 6,5 Prozent, nach 7,5 Prozent im März. Dagegen hatte die Prognose der Analysten hatte auf eine Zunahme um 7,0 Prozent gelautet. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von 10,7 Prozent leicht unter dem Vormonatswert.

Vor allem die Öl- und Energiewerte zeigen sich mit Aufschlägen, aber auch Minenwerte legen zu. In Hongkong gewinnen die Aktien von PetroChina 0,1 Prozent, Cnooc verbessern sich um 0,4 Prozent. In Australien steigen BHP Billiton um 0,2 Prozent, Oil Search verzeichnen ein Plus von 0,3 Prozent und Fortescue Metals Group legen um 1,9 Prozent zu.

Unter deutlichem Abgabedruck steht die Toshiba-Aktie, die um 9,2 Prozent einbricht. Das Schicksal des stark angeschlagenen Toshiba-Konzerns ist ungewisser denn je. Denn der Streit mit Western Digital um ein Halbleiter-Gemeinschaftsunternehmen geht vor Gericht. Western Digital will den geplanten Verkauf verhindern, doch eine Trennung von der Chip-Sparte ist integraler Bestandteil des Toshiba-Rettungsplans. Zudem zeigen sich die Banken nun besorgt, ob der Konflikt rasch gelöst werden kann.

Ein reibungsloser Verkauf des Chip-Geschäfts ist für Toshiba jedoch überlebenswichtig. Die Erlöse, die Analysten mit 15 bis 20 Milliarden Dollar beziffern, sollen die riesigen Verluste bei der US-Atomtochter Westinghouse Electric ausgleichen, die im März Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragt hatte.

Rohstoffe: Öl weiter im Aufwind

Die Ölpreise knüpfen an die starken Gewinne vom Wochenauftakt an, legen aber nur noch vergleichsweise leicht zu. Die Aussicht auf eine verlängerte Förderkürzung durch wichtige Ölstaaten habe die Preise weiter gestützt, hieß es von Marktbeobachtern.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt am Morgen um 13 Cent auf 51,95 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuert sich um 15 Cent auf 49,00 Dollar.

Die Ölpreise steigen damit insgesamt weiter, wenn auch mit gebremsten Tempo. "Die Investoren möchten nun eine offizielle Bestätigung der Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Russland auf dem kommenden Opec-Treffen", so Stuart Ive von OM Financial. Vor diesem Hintergrund dürfte der am Dienstag anstehende IEA-Monatsbericht der Internationalen Energieagentur über die globalen Ölvorräte aufmerksam verfolgt werden. Es ist der letzte vor dem Opec-Treffen am 25. Mai.

Zu Wochenbeginn hatten die Ölminister der wichtigen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Bereitschaft bekundet, eine auf Juni begrenzte Kürzung der Fördermenge bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern. Am 25. Mai treffen sich Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien, um über eine Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Ölpreise zu beraten.

Im Handel mit Edelmetallen legt Gold weiter zu. Im Handel bei der Deutschen Bank notiert die Feinunze am Morgen bei 1233,24 Dollar und damit 0,21 Prozent über dem Vortagesniveau. Am Vortag hatten Marktbeobachter auf die geopolitsch angespannte Lage verwiesen: Die harte Linie des Regimes in Nordkorea im Umgang mit den umstrittenen Raketentests und einer nuklearen Aufrüstung habe Investoren weltweit in die sogenannten sichere Häfen wie etwa Gold getrieben, hieß es. Die Feinunze Gold wurde in London zu Wochenbeginn mit 1233,30 (1231,25) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36.240,00 (36.342,00) Euro.

USA: Neue Rekordmarken in New York

An der Wall Street haben S&P-500-Index und Nasdaq 100 zum Wochenauftakt neue Rekordstände erreicht. Der Dow-Jones-Index schaffte es derweil im Montagshandel nach seiner mehrtägigen Durststrecke zeitweise wieder knapp über die Marke von 21.000 Punkten.

Zur Schlussglocke notierte der US-Leitindex 0,41 Prozent höher bei 20.981,94 Punkten. Der marktbreite S&P-500 ging nach seinem Höchststand bei knapp über 2404 Punkten mit plus 0,48 Prozent bei 2402,32 Punkten aus dem Handel. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte 0,31 Prozent auf 5704,48 Punkte zu. Sein neues Rekordhoch liegt bei 5706 Punkten.

