Marktberichte

Takata-Aktie schießt ins Plus: Dax dürfte freundlich starten

Die Unwägbarkeiten der US-Politik unter dem künftigen Präsidenten Trump beherrschen weiterhin das Börsengeschehen. In Tokio zieht der Kurs des Airbag-Herstellers Takata steil an. In Frankfurt diskutieren Händler über "Signale zum Marktausstieg".

Europas Börsen dürften am Morgen etwas fester in den letzten Handelstag der Woche starten. Die US-Märkte haben sich im späten Verlauf von den Tagestiefs erholt, hieß es aus Händlerkreisen. Das sollte nun in Europa nachgespielt werden. Der deutsche Leitindex Dax wird in der Indikation auf Teleboerse.de zum Handelsstart bei 11.556,50 Punkten gesehen, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Am Vorabend hatte das Frankfurter Börsenbarometer 1,1 Prozent schwächer bei 11.521,04 Punkten geschlossen.

Dennoch überwiege ein Gefühl der Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern. Die Euphorie über den Trump-Sieg sei definitiv verflogen, heißt es. Es sei in der Zwischenzeit zum "Consens-Call" geworden, den Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar als "Signal für den Marktausstieg" zu sehen.

Mit den am Mittag zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo rücke zudem die US-Berichtssaison wieder stärker ins Rampenlicht, meinte ein Marktbeobachter. Damit sei die Chance verbunden, neue Impulse zu bekommen.

Im Tagesverlauf folgen dann am Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze, die Analysten und Volkswirten wertvolle Rückschlüsse auf die innere Verfassung der US-Wirtschaft erlauben. Für Dezember wird mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet. Schwache Exportzahlen aus China für Dezember sollten nach Einschätzung aus dem Handel keinen Belastungsfaktor für die Börsen darstellen.

Was passiert mit Fiat?

Bei den Einzelwerten rechnen Beobachter nach dem Abverkauf des Vortages mit einer Erholung der Fiat-Aktie. Der Fall Fiat sei in der Größenordnung nicht mit VW vergleichbar, sagte ein Marktteilnehmer. Es seien viel weniger Fahrzeuge betroffen als bei den Wolfsburgern. Hinzu komme, dass die Tochter Chrysler ein sehr wichtiger Arbeitgeber in den USA sei und es aus politischen Erwägungen - gerade nach dem Trump-Sieg -, unwahrscheinlich sei, dass die Behörden mit der gleichen Härte wie gegen VW vorgehen würden.

Ein anderer Händler äußert sich zurückhaltender. Mit einer Erholung der Aktie sei am Freitag zwar zu rechnen, noch fehlten Details, um die Größenordnung des Betrugsskandals wirklich umfänglich einschätzen zu können. Im Handel kursieren Zahlen von Strafzahlungen von rund 4 Milliarden Euro. Dies wäre viel weniger als bei VW, allerdings verfügten die Italiener auch nicht über die Finanzkraft der Wolfsburger. Es sei zu früh für strategische Käufe der Fiat-Aktie.

Asien: Trump-Hoffnungen in Tokio

Die Tokioter Börse kann sich vor dem Wochenende auf positivem Terrain halten. Der Nikkei-Index mit seinen 225 führenden Werten klettert im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.211 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,2 Prozent auf 1539 Zähler.

Händler erklären die Aufschläge mit Hoffnungen an den Märkten, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die nach der Finanzkrise 2008 erlassenen Reformen zur Bankenregulierung - die sogenannten Dodd-Frank-Vorgaben - teilweise aufheben könnte.

Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien von Takata mehr als 16 Prozent in die Höhe. Der Handel mit den Papiere wurde dann gestoppt. Der skandalgebeutelte Airbag-Hersteller steht offenbar unmittelbar vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Airbags.

Der japanische Autozulieferer werde sich voraussichtlich am Freitag schuldig bekennen und eine Strafe von einer Milliarde US-Dollar zahlen, heißt es aus Insiderkreisen. Der Zulieferer steht wegen der umfangreichen Rückrufe von Fahrzeugen mit Takata-Airbags finanziell stark unter Druck.

Betroffen waren nahezu alle Autohersteller weltweit. Die fehlerhaften Airbags von Takata können explodieren und Bauteile in die Fahrgastzelle schleudern. Mit diesem Sicherheitsproblem werden elf Todesfälle und mehr als 184 Verletzte allein in den USA in Verbindung gebracht.

Die Strafzahlung in Milliardenhöhe sei Teil eines Vergleichs, der möglicherweise schon am Freitag bekanntgegeben werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktionäre reagieren offenbar erleichtert, dass Takata die Rechtsrisiken mit der Zahlung endlich beilegen könnte.

Devisen: Euro stabil über 1,06

Der Euro bewegt sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostet in der Nacht 1,0612 Dollar. Zum Yen legt die US-Währung auf 114,86 Yen zu. Der Schweizer Franken notiert bei rund 1,0109 Franken je Dollar und bei etwa 1,0725 Franken je Euro.

Am Vortag war der Kurs des Euro gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9364 (0,9521) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86843 (0,86725) britische Pfund, 121,69 (122,14) japanische Yen und 1,0742 (1,0721) Schweizer Franken fest.

Rohstoffe: Brent steigt über 56 Dollar

Nach kräftigen Vortagesgewinnen haben sich die Ölpreise im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 56,04 US-Dollar und damit drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um vier Cent auf 53,05 Dollar.

Seit Mittwoch hatten die Ölpreise kräftig um jeweils rund fünf Prozent zugelegt. Für Auftrieb sorgte zum einen ein geschwächter US-Dollar nach einer Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger und erhöht so die Nachfrage. Zum anderen hat Saudi-Arabien laut Energieminister Khalid Al-Falih seine Ölförderung auf weniger als 10 Millionen Barrel pro Tag reduziert. Die Förderung liegt damit unter dem mit dem Ölkartell Opec und anderen Ölförderländern vereinbarten Niveau.

USA: Zweifel am "Great again"

Einen Tag nach der Pressekonferenz von Donald Trump ist an der Wall Street etwas Ernüchterung eingekehrt. Die an Enttäuschungen reiche Rede des künftigen US-Präsidenten wirkte am Donnerstag negativ nach, so dass die wichtigsten Aktienindizes leicht tiefer schlossen.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,32 Prozent auf 19.891,00 Punkte und entfernte sich damit von der zuvor noch nie erreichten Marke von 20.000 Punkten. Zwischenzeitlich war der US-Leitindex sogar um knapp 1 Prozent abgesackt. Im Schlepptau der steigenden Rohstoffnotierungen jedoch konnte sich das Börsenbarometer im späten Handel etwas erholen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 2270,44 Zähler nach. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 5041,427 Punkte nach unten. Dieser Index hatte zur Wochenmitte noch ein Rekordhoch erreicht.

Zahlreiche Analysten bemängelten mit Blick auf die Aussagen Trumps, dass es an Einblicken gefehlt habe, wie die umfangreichen fiskalpolitischen Stimuli und Steuersenkungen aussehen könnten, die der Republikaner auf den Weg bringen wolle, um "America great again" ("USA wieder großartig") zu machen.

Quelle: n-tv.de