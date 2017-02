"Anleger zu pessimistisch": Dax droht Anschluss zu verlieren

Während die US-Börsen immer neue Bestmarken aufstellen, scheint für den deutschen Leitindex selbst das Jahreshoch von 11.893 Punkten zu hoch zu sein. Gibt es Chancen, dass der Dax aufholt?

Der Dax eröffnet knapp im Plus und damit auch nur knapp unter 11.800 Punkten, damit bleibt der deutsche Leitindex aber immerhin in Lauerstellung. Offenbar nähmen einige Anleger Gewinne der vergangenen Tage mit, sagt ein Händler.

Mit der Zurückhaltung der Investoren droht der Dax aber gegenüber der Wall Street zunehmend den Anschluss zu verlieren. Während die US-Börsen am laufenden Band neue Bestmarken aufstellen, scheint für den deutschen Leitindex selbst das bisherige Jahreshoch von 11.893 Punkten eine zu hohe Hürde zu sein. Zur Wochenmitte hatten dem Dax weniger als 50 Punkte zu seinem Jahreshoch gefehlt. Doch dann schmolzen die Gewinne zusammen - nach einem zwischenzeitlichen Rutsch in negatives Terrain rettete der Index nur dank des Rückenwinds von der Wall Street ein knappes Plus ins Ziel.

Maktteilnehmer hoffen, dass es sich lediglich um eine Verschnaufpause handelt. "Bei einem neuen Jahreshoch über 11.893 dürfte der Dax die 12.000er Marke schnell testen", gibt sich ein Marktanalyst optimistisch. "Das Geld fließt klar in die entwickelten Märkte." Für den Dax und die anderen Indizes sprächen die günstigen Wachstumserwartungen. "Die sich häufenden Aussagen von US-Notenbankern dazu werden zunehmend positiv gesehen, trotz der Zinserhöhungsspekulation", ergänzt der Teilnehmer.

Besonders in Europa seien die Aktien angesichts anziehender Unternehmensgewinne noch günstig bewertet. Die Ängste bezüglich der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich seien überzogen. "Die Anleger sind derzeit zu pessimistisch", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Auf der Unternehmensseite standen am Morgen Deutsche Börse mit einem Plus von 0,6 Prozent ganz oben. Ein brummendes Derivategeschäft hatte dem Börsenbetreiber 2016 steigende Gewinne beschert. Die Bilanzpressekonferenz ist für den Vormittag anberaumt. Fortschritte bei der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) würden mit Argusaugen beobachtet, sagte ein Händler.

Lufthansa profitierten laut Händlern von starken Zahlen des Rivalen Air France-KLM und stiegen mit 2,3 Prozent an die Dax-Spitze.

Zudem hat der Münchener Chiphersteller Infineon zur Hauptversammlung geladen. Der Kurs verbessert sich um 0,4 Prozent. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Konjunkturindex der Fed von Philadelphia. Analysten rechnen mit einem Rückgang auf 18 von 23,6 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,2 Prozent auf 23.272 Punkte, während der SDax der geringer kapitalisierten Werte ein Plus von 0,1 Prozent auf 10.021 Punkte schaffte - beide Indizes hatten am Mittwoch weitere Rekorde aufgestellt. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es am Donnerstagmorgen um 0,1 Prozent auf 1892 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,04 Prozent auf 3322 Punkte.

Asien: Nikkei schließt im Minus

Anleger in Tokio machten am Donnerstag Kasse. Nachdem der Nikkei zu Beginn der Woche auf die höchsten Stände seit sechs Wochen geklettert sei, hätten Investoren nun Gewinne eingestrichen, hieß es am Markt. Ein weiterer Grund dafür sei, dass sich der Yen nicht weiter abschwäche. Eine Korrektur am Markt sei vollkommen natürlich, sagte Aktienstratege Nobuhiko Kuramochi von Mizuho Securities. Dank guter Firmenbilanzen seien die mittelfristigen Aussichten aber weiter gut.

Der Leitindex Nikkei schloss 0,5 Prozent im Minus bei 19.347 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,2 Prozent auf 1551 Zähler. Besonders Exportwerte standen auf den Verkaufszetteln der Händler. So verloren die Anteilsscheine von Sony ein Prozent, die von Toyota 0,5 Prozent.

An anderen Börsen in Fernost folgten Anleger vielfach den positiven Vorgaben aus den USA. Der Rekordrally an der Wall Street gaben ermutigende Konjunkturdaten und Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Steuerpolitik Auftrieb. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,3 Prozent im Plus. Auch die Börse von Hongkong zeigte sich im Plus, der Hang-Seng-Index gewann 0,4 Prozent.

Devisen: Euro etwas fester

Der Kurs des Euro knüpft an die Erholung vom Vortag an und legt leicht zu. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0619 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0555 Dollar festgesetzt.

Seit der Veröffentlichung von enttäuschenden Daten zur Industrieproduktion in den USA am Mittwochnachmittag steht der Dollar unter Druck und der Euro kann im Gegenzug zulegen. Im Handelsverlauf stehen weitere US-Konjunkturdaten an, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der EZB erwarten Experten am frühen Nachmittag kaum etwas Neues.

Rohstoffe: Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sinken am Morgen etwas. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostet 55,74 US-Dollar. Das ist ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fällt um acht Cent auf 53,03 Dollar.

Ein überraschend deutlicher Anstieg der Ölreserven in den USA habe die Ölpreise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am Vortag hatte die amerikanische Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche unerwartet kräftig und das sechste Mal in Folge gestiegen waren. Größere Ölreserven können ein Hinweis auf ein hohes Angebot oder eine geringe Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise.

Quelle: n-tv.de