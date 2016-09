Marktberichte

Bei Deutscher Bank "übertrieben": Dax dringt in die Gewinnzone vor

Viel Wind um nichts? Der deutsche Aktienmarkt legt nach dem blutroten Auftakt der Deutschen Bank eine bemerkenswerte Kehrtwende hin. Am Nachmittag drehen die Aktien der Bank mit dem Gesamtmarkt ins Plus.

Die Sorgen um die Deutsche Bank verlieren deutlich an Schärfe: Zum Auftakt in den Freitagshandel rutschte das Papier des größten Kreditinstituts Deutschlands erstmals in der Unternehmensgeschichte unter die Marke von 10 Euro. Zusätzlich wurde die Stimmung an der Börse von sehr schwache Vorgaben aus Übersee sowie einem allgemeinen, sich über alle Branchen hinwegsetzenden Verkaufsdruck belastet.

Bis zum Nachmittag kann der deutsche Leitindex Dax seine Abwärtsbewegung abfangen. Mit einem freundlichen US-Auftakt im Rücken notiert das Börsenbarometer wieder über Vortagesniveau und gewinnt 0,19 Prozent auf 10.383 Punkte. Im frühen Handel hatte der Dax zeitweise noch mehr als 2 Prozent verloren. Das Tagestief liegt bei 10.189,94 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notiert noch 0,09 Prozent im Minus bei 21.472 Punkten. Auch hier hatten Anleger am Morgen deutlich stärkere Verluste hinnehmen müssen. Der Technologiewerte-Index TecDax steigt 0,42 Prozent ins Plus auf 1793 Zähler. Ähnliche Bewegungen gibt es vor dem Wochenende im gesamten europäischen Aktienhandel: Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 notiert allerdings noch 0,24 Prozent im Minus bei 2984 Punkten.

Insgesamt zeigen sich die europäischen nach dem Handelsauftakt in den USA kräftig erholt von ihren Tagestiefs. "Am Markt setzt sich immer mehr durch, dass man wegen Deutsche Bank übertrieben hat", sagte ein Händler. Entsprechend verringern besonders die Finanzwerte ihre Verluste.

"Wenn 10 von rund 800 Hedge-Fonds-Kunden ihre Sicherheitsleistungen abziehen, heißt das noch gar nichts", betonte der Händler mit Blick auf die Spekulationen rund um die Deutsche Bank: "Vor allem nicht, wenn sie das ziemlich laut und öffentlich gemacht haben und damit wohl ihre eigene Positionierung anschieben wollen".

Zudem setzte sich vor allem in US-amerikanischen Trader-Blogs die Meinung durch, dass die Aktie der Bank zumindest in ersten kleinen Stücken gekauft werden müsse. Die Probleme der Bank seien juristisch und durch Regulierung entstanden; aufgrund der hohen Liquidität sei ein "Umfallen" unwahrscheinlich. "Man sieht ein, dass es sich hier keinesfalls um einen Fall à la Lehman handelt", so der Händler weiter. Es sei durchaus möglich, dass mit starken US-Börsen auch Europas Märkte ins Plus drehen könnten.

Wall Street: Rückenwind aus New York

Die Aufregung um die Deutsche Bank kann den Handel an der Wall Street - entgegen früherer Erwartungen - nicht mehr belasten. Im frühen Handel klettert der Dow-Jones-Index 0,65 ins Plus auf 18.261 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewinnt 0,49 Prozent auf 2161 Zähler. Im Aktienhandel an der Nasdaq geht es mit dem Composite-Index 0,37 Prozent auf 5288 Punkte.

"Es ist schon richtig, dass sich die Wall Street um die Deutsche Bank sorgt", erklärte ein Analyst. "Aber gestern hat sie etwas überreagiert und da rudern wir heute zurück."

Für eine positive Überraschung sorgt der Index der Einkaufsmanager Chicago für September. "Das ist deutlich besser als erwartet und dürfte dafür sorgen, dass sich die Wall Street vom Thema Deutsche Bank abwendet und wieder bessere Konjunkturaussichten spielt", meinte ein Händler. Der Chicago-Index gehöre immerhin zu den wenigen US-Konjunkturbarometern mit hoher Aussagekraft und Korrelation zu den Aktienmärkten. Mit 54,2 liegt der Index deutlich über dem August-Stand von 51,5 und der nur geringfügig höheren Prognose von 51,8 Punkten.

Neben den Sorgen um die Banken könnten weitere Themen, wie beispielsweise neue US-Daten, den Markt beeinflussen. So steht etwa der Michigan-Index zur Verbraucherstimmung für September in zweiter Lesung auf der Agenda. Dazu kommen die persönlichen Einnahmen und Ausgaben der US-Verbraucher auf der Agenda.

Zudem meldet sich mit dem Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, erneut ein Vertreter der US-Notenbank zu Wort. Am Vortag hatte Dennis Lockhart, Präsident der Atlanta-Fed, den November als Termin für eine mögliche nächste Zinserhöhung der US-Notenbank ins Spiel gebracht - und damit größere Kursbewegungen in Europa ausgelöst. Ein Zinsschritt im November galt vielen Beobachtern bislang als unwahrscheinlich, weil im selben Monat die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden.

Die Bankenwerte dürften mit den Entwicklungen um die Deutsche Bank weiterhin im Vordergrund stehen. Vorbörslich zeichnete sich nach den deutlichen Vortagesverlusten bereits eine leichte Erholung ab. Goldman Sachs legen um 0,1 Prozent zu, für Bank of America geht es um 0,7 Prozent nach oben und JP Morgan gewinnen 1,2 Prozent.

Die Aktien von Costco könnten zulegen, nachdem das Unternehmen am Vortag positive Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt hatte. Der Kaufhausbetreiber übertraf die Markterwartungen auf der Gewinnseite. Die Umsatzentwicklung hinkte dagegen den Prognosen hinterher. Die flächenbereinigten Erlöse stagnierten, was aber so prognostiziert worden war. Die Aktie steigt um 4,8 Prozent.

"Attacke von Spekulanten"?

Bei den deutschen Einzelwerten ziehen die Aktien der Deutschen Bank mit ihrer beeindruckenden Kehrtwende viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Kurs des größten Geldhauses Deutschlands brach zum Auftakt scharf ein und notierte zeitweise mehr als 7 Prozent im Minus und fiel damit unter die 10-Euro-Marke. Im Lauf des Tages konnte sich der Kurs stabilisieren. Mit dem freundlichen Handelsauftakt in den USA dreht die Aktie der Deutschen Bank ins Plus und notiert zuletzt 1,3 Prozent fester bei 11,02 Euro.

Der jüngste Kursrutsch der Aktien der Deutschen Bank sollte nach Einschätzung eines Branchenexperten die Bankenaufsicht Bafin auf den Plan rufen. "Es ist möglich, dass es sich um eine Attacke von Spekulanten handelt", sagte Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim, dem "Tagesspiegel". In einem nervösen Umfeld, in dem der Kurs der größten deutschen Bank schon seit Tagen unter Druck steht, sei es klar, dass die Nachricht von einem Teilrückzug von US-Hedgefonds zu weiteren Kursrückgängen führen müsse. "Die Börsenaufsicht muss hier genau hinschauen", forderte Burghof.

Überraschend kamen die neuerlichen Kursverluste tatsächlich nicht: Bereits am Vorabend war die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate auf ein Rekordtief von 10,00 Euro gefallen. Auch im New Yorker Handel war sie um mehr als sechseinhalb Prozent eingebrochen. Hintergrund seien Berichte, heißt es, dass einige Hedgefonds in den USA ihre Geschäfte mit der Bank zurückgefahren hätten. Die Anleger seien seit Bekanntwerden einer möglichen Strafzahlung in den USA von bis zu 14 Milliarden Dollar verunsichert.

"Banken leben vom Vertrauen ihrer Geschäftspartner", kommentiert ein Aktienhändler am Morgen Berichte, wonach möglicherweise einzelne Kunden das Vertrauen verloren hätten. Auf der anderen Seite sei allerdings auch bekannt, dass einige Marktteilnehmer auf fallende Kurse der Deutschen Bank setzten. Dieser Gruppe kämen solche Meldungen aus unsicheren Quellen sicher gelegen. Die Deutsche Bank hatte bereits am Vorabend auf die Gerüchte reagiert und dabei erneut ihre "stabile Finanzposition" hervorgehoben.

Coba-Chef: Kein Kommentar

Nach dem turbulenten Auftakt lösten die Aktien der Commerzbank die Deutsche Bank als schwächster Indexwert ab. Die Coba-Titel verharren am Nachmittag 2,4 Prozent im Minus. Zusätzlich zur desolaten Stimmung im Bankensektor änderte die britische Großbank HSBC ihre Einstufung der Comerzbank-Aktie von "Kaufen" auf "Halten". Die Berenberg Bank senkte das Kursziel von 8,50 auf 5,00 Euro drastisch. Der Bankenindex in Europa notiert deutlich im Minus, der brachenverwandte Versichererindex gibt ebenfalls kräftig ab.

Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt lehnte es Commerzbank-Chef Martin Zielke ab, sich zur Vertrauenskrise beim Nachbarn Deutsche Bank zu äußern. "Wir arbeiten im Moment an unserer eigenen Strategie", blockte Zielke Fragen nach einer möglichen Fusion mit dem größeren Rivalen ab. Die Gespräche, die er im August darüber Finanzkreisen zufolge mit seinem Kollegen John Cryan geführt hatte, spielte der Commerzbank-Chef herunter: Er spreche "immer wieder mit ganz vielen Kollegen", sagte er nur.

Die Fragezeichen an den Märkten rund um die Deutsche Bank überschatteten auch die Coba-Strategie bis 2020, die Zielke eigentlich nur vorstellen wollte. "Wir sehen eine Menge Turbulenzen im Markt", sagte der Commerzbank-Chef dazu. Das werde sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern.

Angesichts der hohen Nervosität an den Finanzmärkten beim Blick auf die Banken versucht die Europäische Zentralbank (EZB) die Lage zu beruhigen. "Die Banken sind heute (...) im Schnitt sehr viel besser kapitalisiert als vor der Krise, und auch bei der Aufsicht hat sich viel getan", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger der "Börsen-Zeitung". In unruhigen Zeiten würden solche "Verbesserungen im Gesamtbild" oft vergessen.

Gerüchte treiben Infineon

Spekulationen auf eine Fusionswelle in der Chipbranche geben Infineon vor dem Wochenende Auftrieb. Die Aktien des Halbleiter-Herstellers steigen an der Indexspitze um 4,1 Prozent auf 15,84 Euro.

Genährt werden die Spekulationen Börsianern zufolge von einem Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der US-Konzern Qualcomm den niederländischen Rivalen NXP übernehmen wolle. Die Transaktion könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben.

NXP stiegen daraufhin bereits im US-Handel am Vorabend um knapp 17 Prozent und Qualcomm um gut 6 Prozent. "Offenbar kommt das Fusionskarussell in der Chip-Branche langsam in Schwung", sagte ein Börsianer.

Auch für Europas Börsen insgesamt stehen die Kursampeln auf Rot. "Es wird heute spannend", denn in Deutschland stehe ein langes Wochenende vor der Tür, warnt ein Händler. Sollte der Aktienmarkt unter Verkaufsdruck geraten, werde wohl kaum ein Investor dagegen halten. Daher stuft er die Gefahr eines Ausverkaufs als hoch ein.

Mit Blick auf das Quartalsende mahnen Börsenexperten generell zur Vorsicht: Zum Quartalsultimo neigen Fonds dazu die Gewinner am Aktienmarkt zu kaufen und die Verlierer zu verkaufen, im Fachjargon "Window Dresssing" genannt. "Zum Quartalsende sind viele Fonds vor allem am Ausweis der Gewinner interessiert", erklärt ein Marktteilnehmer. Dabei dürfte es sich überwiegend um Aktien aus der zweiten oder dritten Reihe handeln.

Geht Osram an die Chinesen?

Im MDax werden die Aktien von Osram angeblich von einem "Handelsblatt"-Bericht getrieben, dem zufolge mehrere Investoren aus China an dem Lichtkonzern interessiert seien. "Die Story ist nicht neu und ich kann wenig Neues in dem Artikel finden", kommentiert ein Aktienhändler. Der Osram-Kurs gewinnt 2,7 Prozent.

Interessant seien unter anderem die Patente, die Osram besitze. Aber gerade wegen dieser Patente oder wegen Sicherheitsbedenken könne es von politischer Seite Gegenwind geben. Der Aktienhändler rechnet damit, dass sich die vorbörslichen Gewinne in der Aktie nicht über den Tag halten werden.

Devisen: Euro fällt zurück

Der Euro kehrt in der zweiten Tageshälfte auf sein Ausgangsniveau zurück. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und liegt damit wieder nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1221 Dollar festgesetzt.

Die starken Aktienverkäufe an Europas Börsen belasteten auch den Euro, heißt es aus dem Handel. Die Gemeinschaftswährung geriet mit Beginn des Aktienhandels zu Dollar, Yen, Pfund und Schweizer Franken unter Druck geraten. Kursgewinne verbucht vor allem der Yen, der als sicherer Währungshafen gilt. Im asiatisch geprägten Handel wurde der Euro in der Nacht mit 1,1219 Dollar bewertet nach 1,1221 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar blieb mit 101,00 Yen zur japanischen Währung faktisch unverändert.

Rohstoffe: Ölpreis kommt wieder zurück

Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise weiter nach. Nach dem starken Preisanstieg im Zuge der überraschenden Einigung der Opec auf eine Fördergrenze kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November am Vormittag 48,95 US-Dollar und damit 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 73 Cent auf 47,10 Dollar.

Zum Wochenschluss blieb die Opec-Ankündigung, eine Obergrenze von 32,5 Millionen bis 33 Millionen Barrel pro Tag für die Produktion zu setzen, das beherrschende Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatten sich Experten skeptisch gezeigt, dass die angepeilte Fördergrenze auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Am Abend könnten neue Daten zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA für neue Impulse sorgen. Nach wie vor gibt es am Weltmarkt ein sehr hohes Angebot an Rohöl.

Asien: Anleger "sehr nervös"

Die Börsen in Asien haben sich zum Wochenausklang schwächer gezeigt. Händler verwiesen vor dem Wochenende auf die Sorgen um die Deutsche Bank, dem wieder anziehenden Öl-Preis und enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Japan. Auch negative Vorgaben aus den USA belasteten den Markt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,5 Prozent tiefer bei 16.450 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 1,5 Prozent und lag bei 1323 Punkten.

Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um ein Prozent.

Unter den Händlern herrsche Unruhe, sagte Stefan Worrall, bei Credit Suisse zuständig für Japans Aktienmarkt. "Die Leute gehen sehr nervös in die nächste Woche. Zu den Risikofaktoren gehören die US-Wahl und die Konjunktur." In China bleiben die Börsen in der kommenden Woche geschlossen.

Quelle: n-tv.de