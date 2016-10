Marktberichte

Neue China-Daten lassen hoffen: Dax dreht wieder auf

Nach drei Verlusttagen und Hiobsbotschaften vom wichtigen Handelspartner China helfen dem Dax aufmunternde Wirtschaftsdaten auf die Sprünge. Gleichzeitig geht aber das bange Warten auf Hinweise zur Zinserhöhung in den USA weiter.

Die Anleger kehren am letzten Handelstag der Woche an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax notiert 1,0 Prozent höher bei 10.524 Punkten. Rückenwind gibt es aus Asien.

Positiv stimmt Börsianer der erste Anstieg der Erzeugerpreise in China seit fast fünf Jahren. Am Donnerstag hatten die Aktienmärkte weltweit noch darunter gelitten, dass die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt um zehn Prozent eingebrochen sind. "Die Preisdaten im Reich der Mitte sendeten nun wieder Hoffnungszeichen", sagte LBBW-Analyst Uwe Streich.

Eine Stütze für die Märkte sind auch die jüngst wieder erholten Ölpreise sowie der schwächere Euro.

Die Börsen bremsen dürften dagegen weiterhin die Spekulationen über eine baldige US-Zinserhöhung. Sie setzen den Aktienmärkten seit Tagen zu. Anleger werden daher eine Rede von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen auf Hinweise über den Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung abklopfen. Börsianer schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes bei der Sitzung der Währungshüter im Dezember inzwischen mit rund 70 Prozent ein.

Neue Erkenntnisse dürften die US-Einzelhandelsumsätze und der von der Uni Michigan ermittelte Stimmungsbarometer der US-Verbraucher bringen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Daten werden am Nachmittag erwartet.

Besonders Augenmerk gilt heute den US-Banken. Die US-Rivalen der Deutschen Bank, JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, legen ihre Zahlen für das dritte Quartal vor - es wird sich zeigen, wie weit der deutsche Branchenprimus den US-Häusern hinterher läuft. Alle drei Institute dürften solide Milliardengewinne präsentieren. Die Deutsche Bank will ihre Quartalszahlen nach jetzigem Stand erst am 27. Oktober veröffentlichen. Analysten erwarten, dass das Geldhaus im Sommer vor und nach Steuern einen Verlust von rund 600 Millionen Euro gemacht hat. Die Aktie notierte zuletzt 0,5 Prozent höher.

Der Technologiewerte-Index TecDax trat am Morgen mit minus 0,06 Prozent nahezu auf der Stelle bei 1769 Punkten. Hier verhinderten hohe Verluste der Aktie der Software AG zunächst größere Aufschläge.

Software AG brachen um 9,0 Prozent auf 33,65 Euro ein - das war der tiefste Stand seit fast drei Monaten. Der nach SAP zweitgrößte deutsche Softwarekonzern verdiente im dritten Quartal deutlich weniger als vor einem Jahr.

Asien: China pusht die Märkte

Die erfreulichen Konjunkturdaten aus China hatten zuvor bereits vielen asiatischen Märkten einen versöhnlichen Wochenausklang beschert. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,49 Prozent höher bei 16.856 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,36 Prozent auf 1347 Zähler.

Die Börsen in Hongkong und Schanghai zeigten sich weniger optimistisch und lagen kurz vor Handelsschluss im Minus. Die meisten anderen asiatischen Börsen tendierten im grünen Bereich. Größere Impulse für die japanischen Aktien erwarten die Händler erst von den kommenden Bilanzzahlen in den USA und Japan. Auch ihr Blick richtet sich vor allem auf die Lage bei den Finanzinstituten.

Nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej kletterte der Thai SET Indes um 3,8 Prozent. Damit machte er den Großteil des bisherigen Wochenverlusts wieder wett. Bis Donnerstag hatte die Börse mehr als sechs Prozent verloren. Zwar seien die Befürchtungen vor politischen Unruhen keineswegs aus der Welt. Analysten erwarten aber kurzfristig keine Instabilität. "Die Leute befinden sich derzeit in tiefer Trauer", erklärt Prinn Panitchpakdi vom Broker CLSA.

Neben den starken Preisdaten gab es weitere positive Signale: Die langanhaltende Deflation bei den Erzeugern wurde im September mit einem Anstieg von 0,1 Prozent beendet. Auch die Verbraucherpreise fielen mit einem Plus von 1,9 Prozent besser aus als von Ökonomen erwartet. Rückenwind kam zudem von höheren Kohle- und Metallpreisen.

Rohstoffe: Ölpreise setzen Anstieg fort

Die Ölpreise steigen leicht. Auch das deutschen die Märkte als positives Zeichen. Am Morgen kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember 52,17 US-Dollar. Das sind 14 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass WTI zur November-Lieferung erhöhte sich um 37 Cent auf 50,81 Dollar.

Am Markt werden die Preisanstiege, die bereits am Donnerstagnachmittag eingesetzt haben, mit neuen Lagerdaten aus den USA begründet. Die landesweiten Rohölbestände sind in der vergangenen Woche zwar gestiegen. Die Benzin- und Destillatevorräte waren aber rückläufig. Zudem sanken die Ölvorräte an dem wichtigen Lagerort Cushing auf den tiefsten Stand seit vergangenen Dezember. Die amerikanische Rohölproduktion ging leicht zurück.

Devisen: Euro fällt zurück

Unterstützung erhielten die Aktienmärkte auch von einem schwächeren Euro. Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich um gut einen halben US-Cent auf 1,1002 Dollar. Dadurch werden Waren von europäischen Firmen im Welthandel günstiger und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt. Grund für die Euro-Schwäche ist die derzeitige Stärke des Dollar, der seit Tagen von Spekulationen über die nächste Zinserhöhung in den USA in die Höhe getrieben wird.

Unter Druck stand am Freitagmorgen nicht nur der Euro. Auch der japanische Yen, der unter Anlegern als sicherer Hafen in ungewissen Zeiten gilt, gab nach. Als Grund wurden am Markt chinesische Preisdaten genannt. Die leicht anziehende Inflation im Reich der Mitte dämpfte neuerliche Sorgen um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Am Donnerstag hatten schwache Zahlen vom Außenhandel Konjunktursorgen hervorgerufen.

Quelle: n-tv.de