Marktberichte

US-Anleger setzen auf Clinton: Dax dreht sich im Kreis

Der Aktienhandel beginnt die neue Woche abwartend. Auf der Agenda stehen keine kursbewegende Termine. In den kommenden Tagen dürfte dann die anlaufende Berichtssaison die Richtung vorgeben. Vor allem der Freitag hat es in sich.

Kaum verändert sind Europas Börsen in die neue Handelswoche gestartet. "Momentan fehlen klar die Impulse" sagt ein Aktienhändler. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sei weniger überraschend als gedacht ausgefallen. Daher hätten sich die Zinserwartungen an die US-Notenbank über das Wochenende auch nicht geändert. Zudem ist der US-Anleihemarkt am Nachmittag wegen des Feiertages "Columbus Day" geschlossen. Nun werde an der Börse auf die Berichtssaison gewartet.

Der Dax dreht zum Mittag ins Plus und gewinnt 0,2 Prozent auf 10.517 Punkte. Der MDax legt 0,4 Prozent auf 21.360 Stellen zu. Der TecDax klettert um 0,4 Prozent auf 1801 Zähler. Der Eurostoxx 50 erhöht sich um 0,1 Prozent auf 3003 Zähler. Die Richtungssuche dauere an, kommentierten die Experten der Helaba den Start in die neue Woche Positives kam allerdings vom deutschen Außenhandel: Die Exporte stiegen so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Mit einem erneuten Rücksetzer von 1,6 Prozent zeigen sich Deutsche Bank. Eine Delegation der Bank habe in den USA doch noch keine Einigung über mögliche US-Strafen erzielt, schreibt die "Bild am Sonntag". Frühere Berichte über eine deutlich verminderte Strafe waren Auslöser einer massiven Kursrally der Aktie gewesen. Auch die Spekulationen um eine Anteilserhöhung von Katar seien gedämpft worden. Im Sog verlieren auch Commerzbank 1,6 Prozent. Auch andere europäische Geldhäuser wie Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, ING und UniCredit gaben deutlich nach.

Auch RWE büßen 1,6 Prozent, obwohl HSBC die Aktie vom "Reduce"-Votum befreit und sie auf "Hold" hochgestuft hat. RWE-Tochter Innogy geben 0,2 Prozent ab und fallen mit 35,92 Euro unter ihren Ausgabekurs vom Freitag. Dank einer Hochstufung legen Prosiebensat.1 um 1,8 Prozent zu. Kepler Cheuvreux hat das Papier auf "Buy" genommen.

In den Fokus rückt auch die Berichtssaison, die mit Alcoa am Dienstag eröffnet wird. Die Geschäftszahlen des Aluminiumverhütters unter Führung des früheren Siemens-Managers Klaus Kleinfeld gelten als guter Indikator dafür, wie sich die globale Konjunktur entwickelt. Als elementar wichtig für die weitere Richtung an den Märkten sehen Händler indes den Freitag: Dann legen mit JP. Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei US-Großbanken ihre Geschäftszahlen zum dritten Quartal vor. Sollten sie einheitlich positiv überraschen, könnte dies einen globalen Erholungstrend im Bankensektor auslösen.

Die Titel der Rohstoffbranche legen um 0,4 Prozent zu. Hier verweisen Händler auf steigende Metallpreise in Asien. Zudem wird die Stimmung gestützt vom chinesischen Caixin-Index für das Dienstleistungsgewerbe, der sich im September mit 52 deutlich über der 50er Marke behauptete. Gegen die Metallpreise kommen die Ölpreise am Morgen etwas zurück, das Fass WTI-Rohöl fällt auf 49,45 Dollar zurück. "Am Markt nimmt die Skepsis zu, dass die Opec den Ausstoß tatsächlich begrenzen kann", sagt ein Händler.

Nachdem das Pfund am Freitag mit dem Flash-Crash im Fokus gestanden hat, startet die britische Währung zum dem Dollar gegenüber Freitagabend etwas leichter bei 1,24 in den europäischen Handel. Das könnte der Börse in London etwas helfen. Der Euro handelt knapp unter 1,12 zum Dollar kaum verändert. Der Yuan, der zum Start in die Woche gegenüber dem Dollar auf einem Sechsjahrestief notiert, bewegt die Börsen in Asien kaum noch.

Quelle: n-tv.de