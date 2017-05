Startseite

Lufthansa stark gefragt: Dax dreht ins Minus

An der Börse in Frankfurt geht es an Christi Himmelfahrt zum Auftakt leicht nach oben. Händler verweisen auf ermutigende Signale aus den USA. Am frühen Vormittag bekommen die Optimisten jedoch plötzlich kalte Füße.

Unsichere Stimmung im Geschäft mit deutschen Aktien: Nach einem freundlichen Auftakt fällt der Leitindex nach gut einer Stunde im Handel plötzlich zurück. Am Vormittag notiert der Dax 0,46 Prozent tiefer bei 12.577 Punkten. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.697 Punkten. Am Vorabend war das prominente deutsche Börsenbarometer 0,1 Prozent tiefer bei 12.642,87 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gibt 0,18 Prozent nach auf 25.036 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zieht sich um 0,02 Prozent zurück auf 2255 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,09 Prozent auf 3583 Punkte nach unten.

Die gute Stimmung geht Marktbeobachtern zufolge zum Teil auf Überlegungen zur Zinspolitik im Dollarraum zurück: Die US-Notenbank (Fed) habe zuletzt eine zuversichtliche Konjunktureinschätzung abgegeben, heißt es. In Sachen Zinsanhebung habe die Fed einen vorsichtigeren Ton angeschlagen. Bevor es zu einer zweiten Zinsanhebung im laufenden Jahr kommt, will die Fed weitere Hinweise auf eine Festigung des Aufschwungs sehen, wie aus den Protokollen zur jüngsten Fed-Sitzung von Anfang Mai hervorgeht.

Den Fed-Protokollen zufolge haben sich die meisten Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür ausgesprochen, dass eine weitere Zinserhöhung "bald" erfolgen soll. Im späten US-Handel des Vorabends interpretierten Beobachter die sogenannten Fed-Minutes allerdings als "taubenhafter" als erwartet. Die Aktienkurse zogen in New York an: Der S&P-500 schloss sogar mit einem Rekordhoch. Steigende Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

Der deutsche Aktienhandel dürfte wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt insgesamt jedoch vergleichsweise ruhig verlaufen. Anleger richten zudem ihr Augenmerk auf das Opec-Treffen in Wien. An den Märkten wird eine Verlängerung der Förderkürzungen um mindestens neun Monate erwartet. Steigende Ölpreise dürften Dax-Werte aus rohstoffintensiven Branchen wie etwa die Lufthansa belasten. Im frühen Handel ist von einer solchen Wirkung allerdings noch nichts zu sehen: Die Aktien der größten deutschen Fluggesellschaft legen um 1,9 Prozent zu und führen damit die Gewinnerliste im Leitindex an.

Bei den Einzelwerten profitieren Aixtron vom Verkauf ihrer ALD/CVD-Speicherproduktlinie. Die Aktien gewinnen 3,6 Prozent und liegen damit an der TecDax-Spitze. Linde gewinnen im Dax nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank 1,1 Prozent.

Die übrigen europäischen Börsen bieten ebenfalls ein vorsichtig-freundliches Bild: Während die Handelsplätze in Österreich und in der Schweiz geschlossen bleiben, wird an den anderen Aktienmärkten wie auch in Deutschland trotz des Feiertags "Christi Himmelfahrt" gehandelt.

Mit Spannung warteten Marktteilnehmer auf die Wiederaufnahme des Handels mit den Aktien von Zodiac und Safran. Nach einer Reihe von Gewinnwarnungen hatte der französische Luftfahrtzulieferer Safran sein Gebot auf 25 Euro von zuvor 29,47 Euro je Aktie gesenkt. Am Markt sei zuvor über eine Senkung der Offerte zwar schon spekuliert worden, heißt es; trotzdem könne es sein, dass Positionen im Hinblick auf die geänderten Konditionen nun angepasst würden.

Devisen: Fed-Debatte belastet den Dollar

Der Kurs des Euro legt leicht zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen mit 1,1238 US-Dollar gehandelt. Am frühen Mittwochabend hatte der Euro noch unter der Marke von 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Dienstag: 1,1215) Dollar festgesetzt.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank scheint den Dollar zu belasten. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzins-Anhebung für ihre nächste Sitzung im Juni. Diese war aber an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, erklärte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Sollte die Teuerung weiterhin nur "schmerzhaft langsam" steigen, könnte die Zahl der Skeptiker in der Fed wachsen. Das Potenzial für einen steigenden Dollar sei daher beschränkt.

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt in einigen europäischen Ländern fällt das Handelsgeschehen auch an den Devisenmärkten ruhiger aus als üblich. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Markt bewegen.

Asien: Rekordjagd in Seoul geht weiter

An den ostasiatischen Aktienmärkten stehen die Börsenampeln am Donnerstag durchweg auf grün. Angetrieben werden sie von Konjunkturoptimismus und guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas taubenhafter als erwartet aufgenommen wurde.

Es wäre "bald angemessen", die Zinsen einmal mehr zu erhöhen, ging aus dem Protokoll hervor. Der zuletzt an den Märkten weitgehend schon eingepreiste Termin im Juni wurde damit zumindest nicht stärker betont.

Rohstoffe: Ölpreis steigt vor Treffen der Förderländer in Wien

Die Ölpreise ziehen Vorfeld der erwarteten Verlängerung der Opec-Förderkürzungen an. Das Fass Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,1 Prozent auf 54,54 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legt um ebenfalls 1,1 Prozent zu auf 51,93 Dollar.

Die führenden Öl-Länder sind im Vorfeld ihres Treffens in Wien an diesem Donnerstag einer Verlängerung der Förderbremse um mindestens neun Monate näher gekommen. Ein Gremium mit Vertretern der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und anderen Öl-Staaten einigte sich am Mittwoch darauf, die Ende Juni auslaufende Absprache bis März 2018 weiterlaufen zu lassen.

Der Umfang der Förder-Kappung soll wie bislang schon bei 1,8 Millionen Fass (je 159 Liter) am Tag liegen, was zwei Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte, es werde auch über eine Verlängerung um zwölf Monate diskutiert.

Eine Fortführung um neun Monate sei an den Märkten bereits fest eingeplant, sagte Analyst James Wood von Rivkin Securities. Ein umfassenderer Schritt sei eher unwahrscheinlich. "Die Opec-Vertreter wollen die Wirkung einer Verlängerung erst einmal abwarten, bevor sie drastischere Schritte beschließen."

Die geringeren Fördermengen sollen das Überangebot auf dem Weltmarkt verringern und die Preise stabilisieren. Seit dem Rutsch unter die Marke von 50 Dollar im Mai hat der Preis für Brent-Öl mehr als sechzehn Prozent zugelegt.

Quelle: n-tv.de