Bilanzen halten Anleger auf Trab: Dax dehnt seine Verschnaufpause aus

Nach dem erneuten Rekordhoch am Vortag treibt der Dax seine Mini-Konsolidierung voran. Am vorletzten Handelstag der Woche erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt. Heute stellen Post und Telekom ihre Zahlen vor. Manch einer blickt gespannt nach England.

Der deutsche Aktienmarkt wird heute am vorletzten Handelstag der Woche laut Börsianern ganz im Zeichen der laufenden Bilanzsaison stehen.

Neben zahlreichen Firmen aus der zweiten und dritten Reihe lassen sich die Deutsche Post und die Deutsche Telekom in die Bücher schauen. Aus Branchensicht sei nach der Insolvenzankündigung von Solarworld - dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie - der Zwischenbericht von SMA Solar im TecDax von größerem Interesse.

Der Dax dürfte laut Banken und Brokern zunächst wenig verändert auf Rekordniveau in den Handel starten. "Zunächst gibt es keine Impulse für einen Ausbruch", sagt ein Marktteilnehmer. Die Verschnaufpause mache aber einen trendbestätigenden Eindruck, könnte also bald nach oben aufgelöst werden. Am Mittwoch hatte der Dax mit 12.757,46 Punkten erneut so hoch wie noch nie geschlossen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen steht die Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) auf den Terminkalendern. Eine Anhebung gilt unter Börsianern zwar als ausgeschlossen, im März hatte allerdings eine Notenbankerin überraschend für einen solchen Schritt gestimmt. Aus diesem Grund werden Investoren die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle genau unter die Lupe nehmen.

Asien: Nikkei kämpft mit 20.000er Marke

An den ostasiatischen Börsen setzen sich die Trends des Vortages fort. Insgesamt dominieren Aufschläge. Nur in Schanghai hält die Schwächephase der chinesischen Leitbörse an. In Tokio wird der Markt von einem auf Tagessicht leicht schwächeren Yen gestützt. Allerdings berichten Händler von immer wieder einsetzenden Gewinnmitnahmen, je näher der japanische Leitindex der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten komme.

Im späten Geschäft steigt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent auf 19.988 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent. Der Schanghai-Composite gab weitere 0,4 Prozent auf 3.041 Zähler nach und markierte ein weiteres Siebenmonatstief. In Seoul machte der Kospi die Vortagesverluste fast komplett wieder wett und erholte sich um 0,8 Prozent.

In China verbuchen über 2.500 Titel Abschläge mit der anhaltenden Sorge vor einer Liquiditätsverknappung durch eine schärfere Regulierung. Nur rund 100 Aktien werden mit Aufschlägen gehandelt. Analysten verweisen zudem auf den Ausverkauf bei Werten mit Bezug auf die neue Sonderwirtschaftszone in Xiongan. Davon unbeeindruckt zeigt sich Hongkong, wo der HSI mit etwas festerer Tendenz auf das nächste 22-Monatshoch klettert.

Devisen: Dollar von Comey-Aus unbeeindruckt

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen. Im Gegenzug fiel der Euro im späten US-Handel auf ein Tagestief bei 1,0853 Dollar. Im Hoch hatte er noch bei 1,0900 Dollar gelegen. Auch zum Yen legte die US-Devise mit der weiter intakten Zinserhöhungsfantasie zu. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey durch Präsident Donald Trump belastete den Dollar kaum.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise sind leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,46 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 25 Cent auf 47,58 Dollar.

Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise um jeweils mehr als einen Dollar zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet hatte. Mit über fünf Millionen Barrel übertraf der Rückgang nicht nur die Erwartungen von Analysten. Es war auch der stärkste Lagerabbau in diesem Jahr.

Gold war tendenziell gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.219 Dollar. Die Entlassung von FBI-Chef Comey habe leichte Käufe im "sicheren Hafen" Gold ausgelöst, hieß es. Im elektronischen Handel gab der Goldpreis die Gewinne aber anschließend wieder vollständig ab.

