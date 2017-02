Und ewig locken die 12.000: Dax braucht Feuer unterm Hintern!

Nicht einmal 40 Punkte beträgt die Handelsspanne beim Dax am Donnerstag. Die 12.000 schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Leitindex. Die Wall Street muss es richten.

Der Sprung über die 12.000 Punkte gelingt dem Dax auch am Donnerstag erneut. Doch wie schon zur Wochenmitte schenkt der Leitindex die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke schnell wieder her. Dennoch könnte es zum Handelsschluss klappen, denn die Wall Street frohlockt mit weiteren Rekordständen. Deutlichen zudem.

Der Dax liegt am Nachmittag 0,1 Prozent tiefer bei 11.985 Punkten. Die Handelsspanne beträgt gerade einmal rund 35 Punkte. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent gewonnen. Der MDax positioniert sich 0,2 Prozent im Plus bei 23.660 Zählern. Der TecDax liegt nahezu unverändert bei 1919 Stellen.

Konjunktur: Fed wirkt nach

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält sich die Tür für eine Zinsanhebung im März offen. Das wurde aus den Protokollen der letzten Sitzung deutlich, die am Mittwochabend veröffentlicht worden waren. Händler bezeichnen die Mitschrift als eher "taubenhaft". Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht groß ist, was darunter zu verstehen ist.

Wie die Société Generale anmerkt, ist eine Zinserhöhung im März weiter möglich, die so genannten "Minutes" indizierten allerdings keine erhöhte Dringlichkeit für einen Zinsschritt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte der Fokus auf der Entwicklung der Inflation liegen, übergeordnet dürfte sich die Fed aber geduldig zeigen.

Dax: Gewinnmitnahmen bei Henkel

Bei den Einzelwerten im Dax rücken Henkel in den Fokus. Die Papiere notieren 1,2 Prozent leichter. Der Konzern will seinen Aktionären nach einem guten Geschäftsjahr mehr Dividende zahlen. 2016 steigerte Henkel das Nettoergebnis um 6,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 9,8 Prozent und erreichte damit einen Höchststand. Die Aktien waren auf Monatssicht bereits 7 Prozent geklettert.

MDax: Rekorddividende

Fielmann notieren nahezu unverändert. Leicht positiv in Verbindung mit den Geschäftszahlen sehen Händler den Ausblick. Der Marktanteil der Optikerkette soll noch weiter gesteigert werden. Auch die Dividende liege mit 1,80 Euro leicht über der Konsenserwartung von 1,77 Euro, heißt es im Handel. "Allerdings kann Fielmann auf Jahressicht fast keinen Gewinnanstieg vorweisen", so ein Marktteilnehmer.

Aareal Bank geben deutliche 3,7 Prozent ab. Die Bank habe aber im zurückliegenden Geschäftsjahr gut abgeschnitten, heißt es aus dem Handel. Das Konzernbetriebsergebnis kletterte um 14,4 Prozent. Die Dividende will die Aareal Bank um 21 Prozent auf 2,00 Euro je Aktie aufstocken - eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Im Handel wird allenfalls der Ausblick bemängelt.

TecDax: Adva liefert

Xing legen 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen will die Dividende erhöhen und zugleich eine Sonderdividende ausschütten. An der Börse kommt die Idee gut an.

Adva rauschen mehr als 4 Prozent ab, obwohl Marktteilnehmer die Geschäftszahlen als sehr gut bewerten. Es überrasche die höher als erwartet ausgefallene Gewinnmarge, heißt es. Denn bei einem leicht unter Erwartung liegenden Umsatz sei der Gewinn deutlich höher als vorhergesagt ausgefallen. Zudem falle der Ausblick sehr positiv aus: Adva rechnet nun für das erste Quartal mit Erlösen von bis zu 145 Millionen Euro, während die Erwartung nur bei 135 Millionen gelegen habe.

SDax: Rocket abgestraft

Rocket Internet büßen 10 Prozent ein - nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Mittwochabend. Kinnevik hat sich mit der Transaktion von der Hälfte seiner Beteiligung an Rocket getrennt. Bei institutionellen Investoren wurden rund 10,9 Millionen Aktien zu 19,25 Euro das Stück platziert. Kinnevik nimmt damit nach eigenen Angaben rund 209 Millionen Euro ein.

Europa: PSA rocken irgendwie

PSA geben rund 2 Prozent ab - nach den Jahreszahlen für 2016. Dem Autohersteller, der Opel übernehmen will, ist es gelungen, die Marge deutlich nach oben zu treiben. Das operative Ergebnis legte deutlich zu. Erstmals seit 2011 zahlt PSA wieder eine Dividende: 0,48 Euro je Aktie. "Der Umschwung in der Margenentwicklung ist hervorragend", sagt ein Händler. Habe Peugeot noch vor einem Jahr eine operative Marge von nur 3,6 Prozent erzielt, liege sie nun bei 4,8 Prozent. Nach Steuern sehe es sogar noch besser aus, so ein Marktteilnehmer.

Die Geschäftszahlen von Axa sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, wie es von Handelsseite heißt. Die Aktien notieren 0,3 Prozent leichter. Ein starkes Geschäft im Bereich Leben hat die Schwäche im Segment Asset Management ausgeglichen. Der Nettogewinn entspricht mit 5,83 Milliarden Euro fast punktgenau der Marktschätzung von 5,84 Milliarden Euro.

Glencore geben trotz überzeugender Geschäftszahlen leicht nach. "Das Vorsteuerergebnis liegt 7 Prozent über der Markterwartung", sagt UBS-Analyst Myles Allsop. Auch Tyler Broda, Analyst bei RBC Capital, stuft die Geschäftszahlen als überraschend positiv ein. Zudem stehe das Unternehmen aktuell ganz anders da als vor einem Jahr.

USA: Rekordjagd geht weiter

Nach der kleinen Verschnaufpause zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag an der Wall Street wieder nach oben gehen. Der S&P-500-Future deutet kleine Kursgewinne zum Handelsstart an. Zwar schaffte der Dow-Jones-Index am Mittwoch ein neues Rekordhoch, doch lag dieses nur geringfügig über dem vorigen. Die anderen großen US-Indizes verbuchten leichte Abgaben, zumal das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank keine Überraschungen enthielt und damit auch keine Akzente setzte.

Vielleicht gelingt es dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Dennis Lockhart, dem Markt Impulse zu geben. Lockhart, der in diesem Jahr allerdings im Offenmarktausschuss der Fed nicht stimmberechtigt ist, wird in Atlanta eine Rede halten.

An Konjunkturdaten stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Gespannt sind die Investoren auch auf die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Tesla von den Geschäftszahlen profitieren, die der Hersteller von Elektrofahrzeugen am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Die Verluste im Quartal waren geringer als befürchtet. Vorbörslich geht es für die Aktie gut 2 Prozent nach oben. Gut kommen auch die ebenfalls am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen von HP an, deren Aktie um 2,5 Prozent steigt. Dagegen bricht der Kurs von L Brands fast 13 Prozent ein. Das Einzelhandelsunternehmen, bekannt vor allem für seine Marke Victoria's Secret, hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

Rohstoffe: Ölpreis legt zu

Der Ölpreis zieht zunächst etwas an. Am Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,72 Dollar. Das sind 1,6 Prozent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI steigt 1,5 Prozent auf 54,33 Dollar.

Hinweise auf gesunkene Ölreserven in den USA hätten den Preisen Auftrieb gegeben, heißt es aus dem Handel. Demnach habe das private Institut API einen Rückgang in der vergangenen Woche um 884 000 Barrel registriert. Die offiziellen Zahlen der Energiebehörde EIA werden am Donnerstagnachmittag veröffentlicht. Sollte auch hier ein Rückgang der Ölreserven bestätigt werden, wäre dies der erste seit Dezember.

Devisen: Euro stabil

Der Euro kann sein Niveau vom Mittwochnachmittag nahezu halten. Am Nachmittag liegt der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0559 Dollar - ein Aufschlag von rund 0,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0513 Dollar festgesetzt nach 1,0537 Dollar am Dienstag.

Die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Fed-Sitzung hatte am Mittwochabend keine klaren Signale zum genauen Termin einer weiteren Leitzins-Anhebung gegeben. Am Devisenmarkt sind derzeit vor allem auch Sorgen um den künftigen Zusammenhalt des Euroraums bestimmend. Am Mittwoch hatte der Euro Auftrieb bekommen, nachdem der zentristische Politiker François Bayrou angekündigt hatte, nicht bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren und stattdessen den proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron zu unterstützten. Dies erhöht laut Beobachtern die Wahlchancen Macrons und sorgte daher am Devisenmarkt für etwas Erleichterung.

Asien: Zurückhaltung an den Aktienmärkten

Unsicherheit über die Steuerpolitik von US-Präsident Donald Trump beschäftigte am Donnerstag die Aktienmärkte in Fernost. Auslöser waren auch hier die Fed-Protokolle. Die darin enthaltenen Äußerungen wurden von Marktteilnehmern als relativ zurückhaltend gewertet. Manche Fed-Mitglieder seien vorsichtig, weil Trumps Steuerpläne noch ungewiss seien, sagten Analysten.

In Tokio schloss der Nikkei-Index kaum verändert mit 19.371 Punkten. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle. Der Shanghai Composite gab 0,3 Prozent auf 3251 Zähler ab. Zu den Verlierern in Tokio zählten insbesondere Finanzwerte.

Quelle: n-tv.de