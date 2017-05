Startseite

Lahmer Handel in Asien: Dax bleibt bei seiner Abwartehaltung

In Frankfurt halten sich Bullen und Bären weiter die Waage. Die Hängepartie geht damit weiter. Daran ändern auch starke Daten aus China und Japan nichts. Auch die Fernost-Märkte zeigen darauf keine starke Reaktion.

Die Börsen in Europa werden heute mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Damit dürfte die Hängeparty an den Aktienmärkten weiter gehen. In Frankfurt notiert der Dax am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent tiefer bei 12.587 Punkten.

Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen eine Schwankungsbreite im Frankfurter Leitindex von 106,73 Punkten oder 0,85 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 12.705 Punkte nach oben und 12.492 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 13,45 Prozent.

"Der Treiber an den Börsen war die sehr gute Berichtssaison", so ein Aktienhändler. Diese sei nun zu Ende, von dieser Seite fehlten Impulse. Einen Grund, im größeren Maße Gewinne mitzunehmen, gebe es allerdings auch nicht. Damit dürften sich die Bullen und die Bären weiterhin die Waage halten, die europäischen Benchmark-Indizes damit seitwärts tendieren. In Einzelwerten könnte dagegen weiter Musik spielen.

Neue Konjunkturdaten aus China werden im Handel leicht positiv gewertet. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben, der Index im verarbeitenden Gewerbe fiel dabei etwas besser aus als gedacht. "Die Daten sind leicht besser ausgefallen als erwartet", sagt Hao Hong von Bocom International. Zwar habe sich die Erholungsdynamik etwas verlangsamt, doch gerade die Zunahme im Service-Bereich sei ermutigend. Die Produktionsdaten schafften es allerdings bisher nicht, einen stärkeren positiven Impuls für die Rohstoff-Futures zu liefern. So handeln Kupfer und Aluminium kaum verändert.

Fernost: Stillstand trotz starker Daten aus China und Japan

Nur kleine Bewegungen in beide Richtungen vollziehen die Börsen in Ostasien und Australien. An den Märkten in der Volksrepublik China stützen gute Konjunkturdaten, nachdem sie wegen des Drachenbootfests zwei Tage geschlossen blieben, in Hongkong wurde lediglich am Dienstag nicht gehandelt. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben.

Die Daten seien leicht besser ausgefallen als erwartet, sagt Hao Hong von Bocom International. Zwar habe sich die Erholungsdynamik etwas verlangsamt, doch gerade die Zunahme im Service-Bereich sei ermutigend. China ist bestrebt, seine Wirtschaft stärker in Richtung Dienstleistung zu verlagern.

Nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen liegt die Börse in Shanghai aber nur noch minimal im Plus. Der Markt in Hongkong hat sogar ins Minus gedreht. Allerdings ist es an den vergangenen sieben Handelstagen ohne Unterbrechung nach oben gegangen, das war die längste Gewinnserie seit 13 Monaten. Sie hatte den HSI auf ein 23-Monatshoch geführt. Aktuell gibt er 0,1 Prozent ab.

Auch in Japan geht es leicht abwärts, der Nikkei-225 fällt um 0,1 Prozent und schließt bei 19.651 Punkten. Der gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag etwas schwächere Yen kann erbringt ebenso wenig einen Aufwärtsimpuls wie die Industrieproduktion. Sie ist zwar um 4 Prozent gestiegen und damit so stark wie zuletzt vor sechs Jahren, doch hatten Experten einen noch etwas höheren Anstieg erwartet.

Der Markt in Seoul, der sich seit einigen Tagen auf einem Höhenflug von Hoch zu Hoch befindet, steckt eine Enttäuschung von der Datenseite problemlos weg, der Kospi legt dennoch minimal zu.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent führt die Börse im australischen Sydney die Gewinner der Region an, nachdem er in jüngster Zeit hinter den anderen Märkten zurückgeblieben war. Schnäppchenjäger gehen vor allem in Bankenwerte, so dass Macquarie 1,7 Prozent zulegen und National Australia Bank 1,1 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise im Sinkflug

Bergab geht es am Morgen mit den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 51,78 US-Dollar, das ist ein Minus von 1,0 Prozent. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 49,23 Dollar.

Das von Unruhen erschütterte Libyen rechnet für die laufende Woche mit einer etwas höheren Ölförderung. Bislang hat das nordafrikanische Land im laufenden Jahr im Schnitt mit rund 500.000 Barrel pro Tag (bpd) deutlich mehr als im vergangenen Jahr mit durchschnittlich nur 300.000 bpd exportiert. Libyen gehört der Opec an, ist wegen der unsicheren politischen Verhältnisse von der Förderbremse aber ausgenommen.

Da auch in den USA mit steigender Ölförderung gerechnet wird, könnte die Förderbremse der Opec und ihrer Partnerländer wie Russland verpuffen, spekulierten Händler. Erst in der vergangenen Woche hatte die Opec die Förderbremse bis zum März 2018 verlängert.

Devisen: Euro unter 1,12 Dollar

Der Euro gibt im frühen Handel etwas nach. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,1165 US-Dollar, nachdem sie am Vortag kurzzeitig über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1173 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten an, von denen Inflationszahlen aus dem Euroraum hervorstechen dürften. Es wird erwartet, dass sich der jüngste Inflationsschub deutlich zurückbildet. Fachleute argumentieren, dass der Preissprung vom April der späteren Lage des diesjährigen Osterfestes geschuldet sei. Der Druck auf die EZB, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zu straffen, dürfte damit eher zurückgehen als steigen.

Quelle: n-tv.de