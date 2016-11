Marktberichte

"Die Märkte bleiben unruhig": Dax bezwingt die Italien-Angst

Pilotenstreik, Banken-Sorgen und ein Bündel an Konjunktursignalen: Am zweiten Handelstag der Woche ringt der deutsche Leitindex um einen Wiederaufstieg in die Gewinnzone.

Nasskalte Aussichten am deutsche Aktienmarkt: Nach einem schwachen Auftakt kann sich der Dax am Vormittag nur kurz bis in die Gewinnzone vorarbeiten. Am späten Vormittag notiert der deutsche Leitindex 0,02 Prozent schwächer bei 10.580 Punkten. Das bisherige Tagestief liegt bei 10.539,23 Zählern. Der Nebenwerteindex MDax schwebt vorsichtige 0,11 Prozent im Plus bei 20.828 Punkten. Der TecDax zittert bei 1711 Punkten, was einem schmalen Plus von 0,10 Prozent enstpricht.

"Der Dax ist ein bisschen schläfrig unterwegs", kommentiert n-tv Börsenkommentatorin Katja Dofel die Lage am Morgen. Zum Auftakt lagen die Börsenbarometer in Frankfurt zunächst klar im Minus. "Die Märkte bleiben unruhig, weil Anleger und Börsianer Angst um den Euro und die Währungsunion haben."

Der deutsche Leitindex bewegt sich seit dem Vortag unterhalb der Marke von 10.600 Punkten. Diese Linie hatten charttechnisch orientierte Beobachter in den vergangenen Wochen als untere Grenze einer Handelsspanne benannt.

Ein Ausbruch nach unten wurde dabei als Signal für mögliche weitere Kursverluste gewertet. Zuletzt scheiterte der Dax bei seinem Vorstoß an der Linie bei 10.620 Punkten. Bereits am Montag hatten die Sorgen vor politischer Unsicherheit in Italien den Dax 1,1 um Prozent auf 10.582,67 Punkte gedrückt.

Ein zumindest stabiles Konjunktursignal erreichte die Märkte am späten Vormittag: Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November minimal aufgehellt. Das Barometer stieg um 0,1 auf 106,5 Punkte, wie die EU-Kommission mitteilte. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 107,0 Zähler gerechnet. In der Industrie trübte sich die Stimmung etwas ein, während sie sich im Baugewerbe und im Einzelhandel aufhellte. Bei den Dienstleistern blieb das Klima unverändert. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima fiel dagegen auf 0,42 von 0,56 Zählern im Oktober. Hier hatten Experten mit einem Plus auf 0,57 Punkte gerechnet.

Im Aktienhandel stehen erneut die Finanzwerte gesondert unter Druck. Die Aktien der Deutschen Bank büßen am Vormittag 0,8 Prozent ein. Die Aktien der Commerzbank ziehen sich um 0,4 Prozent zurück. Bereits zu Wochenbeginn hatten die zwei größten deutschen Geldhäuser Federn lassen müssen.

Für Aufatmen sorgten Berichte über eine Entspannung der Lage bei den italienischen Bankenaktien. Die Aktien der seit Wochen sehr volatilen Banca Monte dei Paschi die Siena (MPS) erholten sich nach ihrem Schuldentausch um 6 Prozent. Banca Carige legten um 3,3 Prozent zu, UBI Banca um 3,7 Prozent. Aber auch Unicredit und Intesa Sanpaolo steigen um bis zu 2,5 Prozent. "Das zeigt nicht unbedingt, dass man an einen positiven Ausgang des Italien-Referendums setzt, aber dass die Absicherungen mit Blick auf diese Entscheidung durch sind", meinte ein Händler.

Auf der Verliererliste tauchen neben den Autobauern und anderen konjunktursensiblen Werten auch die Aktien der Lufthansa auf, bei der sich die Pilotenstreiks immer mehr zu einem schwer lösbaren Machtkampf zwischen Gewerkschaft und Konzernführung ausweiten. Am Dienstag fallen erneut mehr als 800 Flüge aus. Für Mittwoch ist ein weiterer Streiktag vorgesehen. Einen Antrag der Airline auf Untersagung des Ausstands wies das Arbeitsgericht am Montag ab. Die Aktien geben um 0,4 Prozent nach.

"Es ist wie befürchtet die Zeitdauer des Streiks, die zu drücken beginnt", sagt ein Händler und weiter: "Mit jedem Tag kann man 10 Millionen vom Lufthansa-Gewinn abziehen, und das belastet eben immer mehr". In der Aktie hätten am Vortag bereits stärkere Gewinnmitnahmen nach ihrer kräftigen Rally der vergangenen Wochen eingesetzt, die anhalten dürften. Dazu gesellten sich nun Abstufungen wie die von Kepler auf "Reduce" mit einem tief unter dem aktuellen Kurs von 12,34 Euro liegenden Ziel von 9,50 Euro. Dies sei ein weiteres Argument, nicht mit frischen Käufen dagegenzuhalten.

Für die Anteilsscheine des Autobauers Daimler geht es um 1,2 Prozent nach unten. Wegen schwacher Geschäfte außerhalb Europas drohen der Lastwagensparte ein Sparprogramm und Stellenstreichungen, heißt es.

Eine Empfehlung der französischen Bank Societe Generale verleiht dagegen den Papieren des Energiekonzerns Eon Rückenwind. Die Experten halten sie nach den jüngsten Kursverlusten wieder für attraktiver. Der Eon-Kurs stieg um 0,4 Prozent. Auch zum Konkurrenten RWE äußerten sich die Analysten positiv, was den Anteilsscheinen ein Plus von 2,1 Prozent bescherte.

Im MDax erholen sich die Aktien des Arzneimittelherstellers Stada nach einer Negativserie seit Anfang Oktober um rund 3 Prozent. Analyst Marcus Wieprecht vom Investmenthaus Mainfirst hält die Papiere nun wieder für attraktiv bewertet. Er verwies zudem auf mögliches Interesse von Konkurrenten oder Beteiligungsgesellschaften.

Auch die im TecDax gelisteten Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex profitieren mit einem Plus von 0,8 Prozent von einem Analystenkommentar. Hier wurden die Experten der britischen Bank HSBC optimistischer.

Im SDax schnellen Braas Monier um sieben Prozent in die Höhe. Der Dachpfannen-Hersteller, der gegen eine Übernahme durch den US-Konkurrenten Standard Industries kämpft, hat eine Kapitalerhöhung und die Ausschüttung einer Zwischendividende angekündigt.

Mit einer Pflichtmitteilung lenkt der Leichtbau-Spezialist SGL Carbon viel Aufmerksamkeit auf sich: "Wir haben schon lange die Kapitalerhöhung bei SGL erwartet", meinte ein Händler. Dabei gehe es um die Stärkung der Bilanz des Unternehmens sowie darum, Zinskosten zu senken. Überraschend sei allenfalls, dass VW und Voith die Kapitalerhöhung nicht mitmachten, sich ihre Beteiligung damit verwässere. Die Kapitalerhöhung dürfte die Aktie nur kurzfristig belasten. Im Frankfurter Spezialistenhandel gibt der Wert zunächst um 4,5 Prozent nach.

An Impulsen von Konjunkturseite herrscht im Tagesverlauf kein Mangel: Nach den Importpreisen aus Deutschland und den Daten zur Wirtschaftskraft Frankreichs erwarten Experten neue Zahlen zum Geschäftsklima in der Eurozone und zum US-Verbrauchervertrauen im November.

In den USA steht zudem die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt auf dem Programm. Einer ersten Schätzung von Ende Oktober zufolge ist die US-Wirtschaft von Juli bis September um 2,9 Prozent gewachsen, so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. An der Wall Street sind die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland stabil geblieben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,6 Prozent verlor. Der S&P-500 fiel um 0,5 Prozent.

Devisen: Euro achtet auf die Inflation

Der Euro zieht am Morgen zunächst leicht an. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0605 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar tendierte nicht nur zum Euro schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0588 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen auch aus der Sicht der Devisenexperten gewichtigere Konjunkturdaten an, die auch beim Euro-Kurs für Bewegung sorgen könnten. In Europa werden unter anderem Inflationszahlen aus Deutschland erwartet, die für die Geldpolitik der EZB von Interesse sind. In den USA stehen Detailzahlen zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal an. Das im Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich robustere Wachstum dürfte im Wesentlichen bestätigt werden.

Asien: Starker Yen belastet Japans Kurse

Nach der Vortageserholung an den meisten Börsen der Region Südostasien tritt die Mehrzahl der Handelsplätze auf der Stelle. Eine Fortsetzung der Yen-Erholung beschert der Börse in Tokio erneut Verluste. Insgesamt drücken die US-Verluste an der Wall Street leicht auf die Stimmung. Der Nikkei-225 hat 0,3 Prozent leichter bei 18.307 Punkten geschlossen, wobei vor allem Finanz- und Elektronikwerte für die Abschläge verantwortlich waren.

An den übrigen Börsen ist nicht viel los: Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hat knapp behauptet geschlossen. In Shanghai steigt der Composite um 0,1 Prozent auf 3.279 Punkte.

In Tokio verlieren Dai-ichi Life 1,6 Prozent. Der Versicherer ist stark in US-Staatsanleihen investiert, wo die Renditen erneut gesunken sind. Nach dem Geschäftsausweis verliert der Titel des Lebensmittelkonzerns Tingyi in Hongkong 3,8 Prozent.

In Seoul steigen Samsung Electronics um 0,3 Prozent. Der Elektronikkonzern beugt sich teilweise dem Druck aktivistischer Investoren und will unter anderem die Bildung einer Holdingstrukutur für den Konzern prüfen.

Rohstoffe: Opec-Scheitern belastet Ölpreise

Die Ölpreise geben deutlich nach. Marktbeobachter verweisen auf die Sorgen vor einem Scheitern der Verhandlungen über eine Öl-Förderbegrenzung. Die richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich am Vormittag um 1,2 Prozent auf 47,66 Dollar je Barrel. US-Leichtöl der Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) gibt ebenfalls 1,2 Prozent auf 46,53 Dollar nach.

Händler führten den Preisrutsch vor allem auf die Absage aus Russland, am Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) an diesem Mittwoch in Wien nicht teilnehmen zu wollen. Analysten bezweifeln, dass es damit tatsächlich zu einer tragfähigen Einigung auf Obergrenzen für die Ölproduktion kommen kann.

Sollten die Gespräche in Wien scheitern, würden die Ölpreise bis ins zweite Halbjahr 2017 hinein nicht über 45 Dollar je Fass hinaus kommen, prognostizierten die Rohstoffexperten von Goldman Sachs. Sollte der Opec allerdings doch ein Deal gelingen, sei ein deutlicher Anstieg der Preise auf mehr als 50 Dollar wahrscheinlich. Am Montag war bereits eine Zusammenkunft der Opec mit Vertretern von Förderländern, die nicht dem Ölkartell angehören, abgesagt worden.

Zu Wochenbeginn waren die Ölpreise noch gestiegen, nachdem sich der irakische Ölminister Jabbar al-Luaibi optimistisch gezeigt hatte, doch noch eine Verhandlungslösung zu erreichen. Doch nur einen Tag zuvor hatte das mächtige Opec-Mitglied Saudi-Arabien erklärt, dass das Ölkartell seine Produktion nicht unbedingt kürzen müsse. Die Gräben innerhalb des Ölkartells bleiben offenbar groß. Was man gegenwärtig erlebe, sei ein Wettstreit unter den Opec-Mitgliedern um das größte Stück vom Kuchen, meinten Analysten.

