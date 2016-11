Marktberichte

Ruhe vorm Sturm?: Dax beginnt wenig verändert

Börsianer können das Schreckensszenario Trump als US-Präsident nicht ausblenden. Der deutsche Leitindex hat diese Woche bereits 300 Punkte eingebüßt, eingepreist ist dieser Wahlausgang laut Händlerangaben deshalb aber noch nicht.

Die laufende Bilanzsaison kann die Anleger am Donnerstag nicht von der Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahlen am nächsten Dienstag ablenken.

Der Dax beginnt mit 10.357 Punkten 0,1 Prozent niedriger.

Die Furcht vor einem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentenwahl sei zu groß, sagte ein Händler. Zwar deutete die Umfragen meist immer noch auf einen Sieg von Hillary Clinton hin. Doch war ihr Vorsprung zuletzt geschrumpft. Der Republikaner gilt als wenig berechenbar, während die Demokratin für Kontinuität steht.

Die Verliererliste im Dax führten im frühen Geschäft Adidas mit minus 3,8 Prozent an. "Die Aktie ist der stärkste Dax-Titel in diesem Jahr", sagte ein Händler. Nun würden aber Gewinne mitgenommen, weil der Markt davon ausgehe, "dass die besten Zeiten erst einmal vorbei" seien. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal hätten erstmals seit längerem die Analystenerwartungen nicht mehr übertroffen. Sie lägen überwiegend im Rahmen der Erwartungen.

Zudem richte sich der Markt seit den entsprechenden Aussagen des US-Konkurrenten Under Armour zumindest in den USA auf Preisdruck ein. Das führe seit Tagen zu Gewinnmitnahmen, die sich nun fortsetzten. "Ob der Kurs nun erst einmal ein Tief macht oder noch weiter fällt, ist schwer zu sagen", sagte der Händler. Einerseits sei die Aktie kurzfristig schon überverkauft, andererseits säßen immer noch viele Anleger auf starken Gewinnen.

Gesucht waren Beiersdorf mit einem Aufschlag von 5,4 Prozent. Der Kosmetikhersteller hat seine Gewinnerwartungen in die Höhe geschraubt.

Ein US-Präsident Donald Trump sei nicht "eingepreist" an den Märkten, heißt es in den Handelssälen. Die Akteure an den Börsen waren sich bisher sicher, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt und haben das Risiko Donald Trump ausgeblendet. Weil sie nun befürchten, Trump würde eine Wirtschaftspolitik verfolgen, die zu weniger Wachstum in der Zukunft führt, befürchten sie jetzt, dass die Börsenkurse fallen werden. Also werden Aktien verkauft. Den Dax hat diese Angst am Dienstag und Mittwoch bereits etwa 300 Punkte gekostet. Sollte Trump Dienstagnacht tatsächlich zum Präsidenten gewählt wird, dann "müssen wir uns am Morgen danach anschnallen", sagten Händler in Frankfurt.

Asien: Trump senkt das Risiko

Auch in Südostasien zügelt das Schreckgespenst Donald Trump erkennbar das Risiko. "Sollte Frau Clinton die Wahl gewinnen, ist das Alltagsgeschäft. Sollte aber Trump siegen, wüsste der Markt nicht, für welche Politik er steht", sagte Marktstratege Khiem Do von Baring Asset Management.

Allerdings sorgen positive Wirtschaftsdaten aus China für Aufschläge an den lokalen Börsen. Auch die Handelsplätze in Hongkong und Australien melden gut bzw. knapp behauptete Kurse, der Schanghai-Composite sticht mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent auf 3.138 Punkte hervor - nach einer Eröffnung im Minus. In Hongkong rutschte der Einkaufsmanagerindex dagegen tiefer in den Kontraktionsbereich.

In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

Devisen: Der Euro holt auf

Auch den US-Dollar belastet die amerikanischen Präsidentschaftswahl. Die US-Währung verlor im Schnitt 0,3 Prozent. Vor allem zum japanischen Yen ließ sie Federn und fiel auf 102,56 Yen von 103,29 Yen im späten Mittwochshandel. Im Gegenzug holte der Euro weiter auf und gewann einen viertel US-Cent auf 1,1125 Dollar.

Rohstoffe: Öl stabilisiert sich, Gold gewinnt

Die Ölpreise haben sich von ihrer jüngsten Talfahrt etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 47,40 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 45,75 Dollar. Am Mittwoch waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen. Laut Experten reagiert der Ölmarkt zunehmend nervös auf den sich zuspitzenden US-Wahlkampf.

Der schwache Dollar und die Trump-Sorgen hieven den Goldpreis über die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar. Viele Anleger gehen derzeit auf Nummer sicher und kaufen das Edelmetall. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1306,40 Dollar.

