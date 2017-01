Marktberichte

Euro auf 14-Jahres-Tief: Dax beendet Siegesserie vorerst

Nach leichten Kursschwankungen am späten Nachmittag geht der Dax mit einem kleinen Minus aus dem Handel. Auslöser der Bewegung sind starke Daten zur US-Konjunktur. Sie lassen den Euro zudem auf den tiefsten Stand seit 2003 fallen.

Mit leichten Verlusten verabschiedete sich der Dax aus dem zweiten Handelstag des Jahres. Robuste Konjunkturdaten aus den USA hatten am späten Nachmittag für starke Bewegung am Markt gesorgt: Zunächst zog der Dax an, um kurz darauf abzurutschen. Die Daten gaben dem Dollar Auftrieb und schwächten im Gegenzug den Euro, der auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren fiel.

Gute Konjunkturdaten aus China und Singapur stützten jedoch die Stimmung. Auffällig war die Schwäche bei den Anleihen. Hier lieferte die anziehende Inflation ein Verkaufsargument. Von den steigenden Zinsen profitieren die Banken, die bereits den zweiten Tag des noch jungen Jahres zu den großen Gewinnern zählen.

Der Dax schloss am Ende 0,1 Prozent niedriger auf 11.584 Punkten. Der MDax schloss nahezu unverändert auf 22.408 Zählern - zuvor hatte er ein neues Allzeithoch bei 22.542 Punkten markiert. Ebenfalls unverändert schloss der TecDax, der am Ende bei 1840 Punkte stand. Nach oben stieg hingegen der Euro-Stoxx-50: Rund 0,3 Prozent betrug das Plus.

Ein Blick auf die Indizes zeigt, dass die Anleger weiterhin ihr Geld aus der Türkei abziehen. Der Index der Börse Istanbul verlor bis zu 0,5 Prozent. Dagegen legte die Börse in Moskau um zwischenzeitlich 3,3 Prozent zu, nachdem sie bereits im Vorjahr um rund 50 Prozent gutgemacht hatte. Nachholbedarf hatten London und Zürich, beide Börsen blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Der Londoner Index Footsie legte um 0,5 Prozent zu.

Verbraucherpreise setzen Anleihen zu

Am europäischen Anleihenmarkt standen die Notierungen unter Druck. Der Bund-Future mit Fälligkeit im März verlor am späten Nachmittag 111 Ticks auf 163,35 Prozent. Einen Grund lieferte die wie erwartet anziehende Inflation. Der Lebenshaltungskosten sind in Deutschland im Dezember vor allem wegen steigender Ölpreise um 1,7 Prozent in die Höhe geklettert. Auch in der Eurozone dürften die Verbraucherpreise um über ein Prozent nach oben geklettert sein. Damit ist die Europäische Zentralbank auf dem richtigen Weg zu ihrem Inflationsziel.

Dax: Auto-Aktie sind gefragt

Der deutsche Automobilsektor baute die Kursgewinne vom Jahresbeginn aus. BMW stiegen um 0,9 Prozent, Daimler um 1,3 Prozent und VW um 2,0 Prozent. VW handelten erstmals seit dem Abgasskandal wieder über 140 Euro. "Das vergangene Jahr war bei den Automobilaktien aus Anlegersicht ein verlorenes Jahr", merkte ein Händler an. Möglicherweise setzten Investoren nun auf ein besseres Abschneiden 2017. Fundamental stützend seien sicherlich die überraschend robusten Konjunkturdaten aus China.

Bei Infineon stand ein Bericht der FAZ im Blick, der das Unternehmen als Übernahmekandidaten thematisierte. In diesem wurde Infineon aber ohne jegliche neue Details oder Gedankenspiele als "Leckerbissen" einer Konsolidierung in der Branche gepriesen. Für die Aktien ging es 0,4 Prozent nach oben.

Europas Banken bauten die Kursgewinne vom Montag aus. Deutsche Bank legen trotz einer Abstufung um 1,0 Prozent zu, bei der Commerzbank ging es weitere 4,3 Prozent nach oben. Der Sektor legte im Schnitt um 2,8 Prozent zu.

TecDax: Biotech-Aktien im Aufwind

Im TecDax geht die Rally der Biotech-Aktien weiter. Medigene springen um 5,9 Prozent, Evotec um 1,4 Prozent. Bei RIB Software wurde ein Interview des Vorstandsvorsitzenden Thomas Wolf in der "Börsen-Zeitung" gut aufgenommen. RIB stiegen um 2,8 Prozent. Wolf hatte sich positiv zu den Gewinnaussichten der Kooperation mit dem US-Unternehmen Flex geäußert.

Europa: London Stock Exchange geben leicht nach

Europas Banken bauten die Kursgewinne vom Montag aus. Die Kurse der schweizerischen CS Group und UBS führten die Gewinner mit Aufschlägen von 6,4 und 4,7 Prozent an. "Hier werden die Kursgewinne von gestern nachträglich eingepreist", sagte ein Händler. Die Aussicht auf wieder steigende Zinsen und eine Belebung der Konjunktur und damit auch der Kreditnachfrage stütze den Bankensektor zum Jahresanfang, sagte der Händler.

Aktien der London Stock Exchange (LSE) gaben nach dem angekündigten Verkauf einer Tochter an die Euronext um 0,5 Prozent nach. Die Analysten von Numis schlossen nicht aus, dass mit dem Verkauf die Bedenken der Europäischen Kommission zur Fusion der LSE mit der Deutschen Börse "beschwichtigt" werden könnten. Für die Titel der Euronext ging es 6,8 Prozent nach oben.

USA: Wall Street dürfte sich Aufschwung anschließen

Leichte Aufschlägen verzeichnet die Wall Street am ersten Handelstag des neuen Jahres. Am Montag blieben die US-Märkte wegen eines Ausgleichstags für Neujahr, das auf einen Sonntag gefallen ist, geschlossen. Für eine positive Stimmung sorgen unter anderem überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Indizes zum Wochenausklang den Handel zwar mit Abschlägen beendet, doch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 standen ein dickes Plus zu Buche.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 19.828 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,6 Prozent nach oben.

Im Dezember hatte der US-Aktienmarkt neue Rekordhochs markiert, ausgelöst durch die Erwartung steigender Staatsausgaben und einer Steuerreformen durch die neue Regierung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Der Markt blickt nun gespannt auf die Amtseinführung Trumps am 20. Januar und die anschließenden Schritte", merkt Marktbeobachter David Buik von Panmure Gordon an. "Bei einer Enttäuschung könnte es zu einer deutlich negativen Reaktion kommen", ergänzt der Teilnehmer.

Unternehmensnachrichten sind am ersten Handelstag des Jahres 2017 dagegen rar. Für die Aktie von General Motors geht es um 0,8 Prozent nach oben, nachdem Trump den Autobauer auf Twitter kritisiert hat. Er schrieb, der Konzern schaffe sein in Mexiko gebautes Modell Chevy Cruze zollfrei über die US-mexikanische Grenze. "Baue in den USA oder zahle hohe Grenzsteuern", forderte der künftige Präsident von GM. Der Autobauer produziert zwar für den Heimatmarkt die meisten Fahrzeuge des Automodells im US-Bundesstaat Ohio. Bestimmte Varianten des Autos werden aber in Ramos Arizpe in Mexiko montiert und dann in die USA importiert.

Asien: Chinas Börsen im Plus, Tokio geschlossen

Die asiatischen Börsen sind mit Kursgewinnen in das neue Jahr gestartet. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgten positive Vorgaben aus Europa und besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus China.

"Vor einem Jahr haben die chinesischen Märkte alle in Atem gehalten", sagte Jingyi Pan, Marktstratege beim Wertpapierhändler IG in Singapur. "Ich denke nicht, dass wir eine Wiederholung sehen werden, wenn man in Betracht zieht, dass die Weltwirtschaft in einer besseren Verfassung ist."

In China legten die Börsenbarometer CSI 300 und Shanghai Composite am ersten Handelstag im neuen Jahr je rund ein Prozent zu. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um knapp 0,6 Prozent. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Devisen: Euro rauscht uunter 1,04-Dollar-Marke

Der Kurs des Euro ist erneut auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen. Robuste Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Dollar Auftrieb und schwächten im Gegenzug den Euro. Der Kurs der Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag zwischenzeitlich bis auf 1,0341 US-Dollar und erholte sich danach nur geringfügig. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0385 (Montag: 1,0465) Dollar fest.

Positive Signale von der Industrie und vom Bausektor in den USA hätten den Dollar gestärkt und den Euro unter Druck gebracht, hieß es aus dem Handel. Die Stimmung in der Industrie hatte sich laut dem Institute for Supply Management (ISM) im Dezember stärker als erwartet aufgehellt und war auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Zudem hatten die Bauausgaben im November laut dem Handelsministerium stärker als erwartet zugelegt.

Rostoffe: Ölpreis kommen leicht zurück

Die Ölpreise haben zugelegt, kamen im Handelsverlauf aber von ihren Tageshochs zurück. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete am späten Nachmittag 57,32 US-Dollar. Das waren 50 Cent oder 0,9 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag, den 30. Dezember. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar stieg um 20 Cent oder 0,4 Prozent auf 53,92 Dollar. Zuvor waren sie auf den höchsten Stand seit 17 Monaten geklettert.

Als stützend bezeichnen Teilnehmer die Hoffnung, dass die am Sonntag in Kraft getretenen Fördersenkungen der Opec den Markt im Jahr 2017 stabilisieren dürften. Die Marktteilnehmer warten jedoch auch gespannt, ob die Vertragsteilnehmer sich an ihre Vorgaben halten werden.

Leicht im Plus zeigt sich dagegen der Goldpreis zu Beginn des neuen Jahres. Der Preis liegt mit 1160 Dollar leicht über dem Niveau vom Freitag.

Quelle: n-tv.de