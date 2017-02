Politische Risiken satt: Dax atmet nach 140-Punkte-Abschlag durch

Der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt geht mächtig in die Hose. Der Dienstagshandel kann nur besser werden. Zum Start sieht es auch danach aus. Die Sorgen der Anleger bleiben aber.

Nach dem deutlichen 140-Punkte-Abschlag beim Dax zum Wochenauftakt versucht sich der deutsche Aktienmarkt zum Start in den Dienstagshandel etwas zu stabilisieren. Die 11.500er Marke ist es, worum es dem deutschen Börsenleitindex nun geht. Die Politik drängt sich dabei als Hauptgesprächsthema und Impulsgeber wieder in den Vordergrund: "Das ist zum einen Trump, aber zum anderen bereiten wir uns auch auf das Super-Wahljahr in Europa vor. Vor allem ein möglicher Sieg Le Pens in Frankreich belastet die Kurse", sagt n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil.

Der Dax beginnt 0,1 Prozent schwächer mit 11.501 Punkten. Am Montag war er 142 Zähler oder 1,2 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich unverändert bei 22.370 Zählern. Der TecDax verliert 0,2 Prozent auf 1826 Stellen.

Konjunktur: Politische Ängste

Politische Risiken in der Eurozone verhindern Marktteilnehmern zufolge größere Kursgewinne. Angesichts der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und den damit verbundenen politischen Risiken haben Investoren französische Staatsanleihen verkauft. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg am Vorabend auf den höchsten Stand seit Juli 2015. "Die Wahl in Frankreich verursacht eindeutig Angst", sagt Chris Weston vom Broker IG Markets.

Laut Chris Weston ist die Zinsdifferenz zwischen Bundesanleihen und französischen Anleihen so hoch wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. "Wir sehen immer mehr Anzeichen, dass Investoren und Portfolio-Manager ihre französischen Anlagen verkaufen oder sie absichern", sagt Weston. Rückversicherer mit Zahlen

Devisen: Euro bleibt unter Druck

Im Devisenhandel wird der Euro weiter verkauft, vor allem gegen den als sicheren Hafen geltenden Yen. Mit einem Kurs von 119,60 Yen ist die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Kurs seit Anfang Dezember gefallen. Zum Dollar notiert der Euro am Morgen bei 1,0684 Dollar. Das ist ein Abschlag von 0,5 Prozent zum Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0712 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklären den fallenden Euro auch mit einer allgemeinen Stärke des amerikanischen Dollars, der im Handel mit nahezu allen wichtigen Währungen zulegte. Dazu kämen die Aussagen Le Pens. Außerdem sei der Euro durch enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland belastet worden, heißt es weiter. Im Dezember hatte die Produktion im verarbeitenden Gewerbe überraschend einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Dax: Munich-Re-Zahlen enttäuschen

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Rückversicherer im Blick: Mit einem Minus von mehr als 1 Prozent warten Munich Re auf. "Im Vergleich zu den Hannoveranern lesen sich die Zahlen etwas enttäuschend", so die erste Einschätzung eines Marktteilnehmers. Mit einem schwächeren 2016er Ergebnis sei zwar gerechnet worden. Allerdings überrasche die doch deutlich auf 95,7 Prozent gestiegene Schaden-Kosten-Quote negativ.

VW notieren 0,5 Prozent schwächer. Keinen großen Kurstreiber für VW sehen Händler dabei in Presseberichten, dass die Gehälter der Manager gedeckelt werden sollen. "Der geplante Spitzenbetrag von 10 Millionen Euro ist immer noch zu hoch für einen Konzern mit Staatsbeteiligung", sagt ein Händler. VW wolle damit wohl der negativen Presse entgegenwirken, so wie dem Aufmacher der Bild-Zeitung, Ex-Chef Winterkorn kassiere 3.100 Euro Rente pro Tag. Aktuell sei das Thema wieder in den Blickpunkt geraten durch Vorstandsmitglied Hohmann-Dennhardt, die für etwas mehr als ein Jahr Arbeit über 12 Millionen Euro bekommen soll. Gleichzeitig habe der Konzern aber eine Entschädigung von Diesel-Käufern in Europa weiter abgelehnt.

MDax: Metro-Aufspaltung abgesegnet

Als "klar positiv" stuft ein Aktienhändler die Zahlen von Talanx ein, der Kurs bewegt sich 0,3 Prozent nach oben. Das Ergebnis liege mit 900 Millionen Euro rund 10 Prozent oberhalb der Erwartung. Auch für 2017 ist das Unternehmen optimistisch und hat den Ausblick angehoben. Dieser liest sich nach Einschätzung des Händlers mit einem erwarteten 2017er Gewinn von 800 Millionen Euro allerdings konservativ.

Positiv für Metro werten Händler die Entscheidung für eine Aufspaltung des Konzerns. Die Aktionäre hatten ihr am Vorabend nach Handelsschluss auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. "Das ist ein positives Signal, weil es zeigt, dass es keine Hindernisse geben wird", so ein Händler. Mit einer Ablehnung habe aber auch niemand gerechnet. Metro notieren nur wegen ihres Dividendenabschlags von 1,06 Euro auf die Vorzüge im Minus: 3,6 Prozent.

Gea positionieren sich 4 Prozent fester. Leicht positiv werten Händler dabei den Aktienrückkauf. "Die Unsicherheit war groß, ob aufgrund der Lage im Milchgeschäft überhaupt etwas kommt", sagt ein Händler. Allerdings hätten einige Analysten gerade deswegen und wegen der damit verbundenen Kursschwäche damit gerechnet und bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erwartet. Daher seien der geplante Rückkauf von 6,13 Prozent oder rund 450 Millionen Euro eher "als Kompromiss" zu sehen.

Hannover Rück ziehen 0,2 Prozent an. "Bei Hannover Rück sind bereits viele gute Nachrichten eingepreist" stuft ein Händler das aktuelle Kursniveau ein, nachdem das Unternehmen in der Vorwoche den 2017er Ausblick nach oben genommen hatte. "Einige Marktteilnehmer hatten bereits auf gute Zahlen gesetzt", so der Händler weiter. Das 2016er Nettoergebnis von 1,17 Milliarden Euro liefere eine kleine positive Überraschung. Die Aktie sei aber nicht mehr billig, daher sei das Aufwärtspotenzial begrenzt.

Rohstoffe: Stabiler Ölpreis

Der Ölpreis klettert zunächst leicht. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,78 Dollar. Das sind etwa 0,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt ebenfalls 0,1 Prozent auf 53,08 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern lastet die Aussicht auf weiter steigende Ölreserven in den USA auf den Notierungen am Ölmarkt. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Rohöl die fünfte Woche in Folge gestiegen sind. Die amerikanische Regierung wird die Daten zu den Reserven der vergangenen Woche am Mittwoch veröffentlichen.

Asien: Leichte Kursabschläge

Moderate Kursverluste prägten am Dienstag das Bild an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Börsen schlossen sich damit aber lediglich den nur leicht negativen Vorgaben der Wall Street an und nicht den teils kräftigen Einbußen an den europäischen Börsen am Montag. Ausgelöst worden waren sie von Sorgen um die Weltkonjunktur angesichts der Unwägbarkeiten, die von der protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Trump ausgehen.

Der Nikkei schloss 0,4 Prozent im Minus bei 18.911 Punkten. In Hongkong sprachen Beobachter von leichten Gewinnmitnahmen beim HSI, der leicht nachgab. Dort hatte der Index am Montag kräftig zugelegt, gestützt vor allem von festen Kursen im Finanzsektor. Für den Shanghai Composite ging es 0,5 Prozent nach unten und in Seoul für den Kospi 0,2 Prozent. Der S&P/ASX200 in Sydney war mit einem Plus von 0,1 Prozent dagegen fester aus dem Handel gegangen.

