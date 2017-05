Eon und Coba kräftig im Plus: Dax atmet dünne Höhenluft

Der müde Montagshandel ist vergessen: Am zweiten Handelstag der Woche rückt der deutsche Aktienmarkt in immer größere Höhen vor. Ermutigende Zwischenbilanzen locken Anleger zurück in den Dax. Leichter Rückenwind kommt aus den USA.

Neue Rekordjagd an der Börse: In Frankfurt steht der Tag Zwei nach der Frankreich-Wahl ganz im Zeichen positiver Konjunktursignale und einem Schwung an Unternehmensdaten.

Im warmen Regen teils überraschend starker Zahlen legt der Leitindex Dax bis zum Nachmittag um 0,56 Prozent zu auf 12.766 Punkte. Das Tageshoch liegt mittlerweile bei 12.783,23 Zählern - damit kann der Dax im Verlauf am Dienstag zugleich auch ein neues Allzeithoch verbuchen. Am Vorabend war das prominenteste deutsche Börsenbarometer 0,2 Prozent schwächer bei 12.694,55 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der Nebenwerteindex MDax steigt um 0,48 Prozent auf 25.222 Punkte. Mit dem Index der deutschen Technologiewerte geht es nach einem durchwachsenen Start ebenfalls nach oben: Der TecDax rückt um 0,43 Prozent vor auf 2143 Punkte.

Europaweit drehen die Märkte am Dienstag ins Plus: Der Eurostoxx50 notiert 0,39 Prozent fester bei 3656 Zählern. "Der laufende Aufwärtsimpuls ist absolut intakt", meinte Börsenstratege Jörg Scherer von HSBC Trinkaus. Im "Niemandsland immer neuer Rekordhochs" sei die 13.000-Punkte-Marke nun "das nächste Ziel für den Dax".

Sehr stark waren am Morgen veröffentlichte Wirtschaftsdaten aus Deutschland ausgefallen. Im Außenhandel wurden im März neue Rekorddaten bekannt gegeben. In den Handelsräumen drehte sich das Interesse aber vor allem um die zahlreichen Quartalsberichte. Alleine aus dem Dax öffneten die Commerzbank, Eon und die Munich Re ihre Bücher. Seine endgültigen Zahlen legte zudem der Autozulieferer Continental vor.

USA: Kleines Plus in New York

In den USA setzt der Dienstagshandel mit vorsichtig-freundlichen Kursgewinnen ein. Der Dow-Jones-Index legt zum Start 0,03 Prozent auf 21.018 Punkte zu. Der sehr viel breiter gefasste S&P-500 klettert 0,1 Prozent auf 2402 Zähler und markierte ein neues Rekordhoch. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq steigt um 0,2 Prozent auf 6115 Stellen und erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand.

Die Risikobereitschaft der Anleger wird Beobachtern zufolge angefacht von einer bislang überzeugenden Bilanzsaison der Firmen und der Erleichterung nach dem Sieg des wirtschafts- und europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich.

Doch angesichts immer neuer Rekordstände an den US-Börsen mahnen Experten zu Realismus. "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel", sagte Eric Aanes, Chef des Vermögensverwalters Titus Wealth Management. "Das Risiko eines Abschwungs dürfte mit jedem Tag zunehmen. Historisch betrachtet ist der Markt reif für einen Rücksetzer."

Konkrete Impulse sind im Dienstagshandel zunächst nicht in Sicht. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Dafür sind Auftritte verschiedener Vertreter der US-Notenbank angekündigt. Auch Quartalszahlen von Unternehmen wie Nvidia, Allergan, und Discovery Communications gilt es zu verarbeiten.

Unter den Einzelwerten ziehen ansonsten Marriott International Aufmerksamkeit auf sich. Der Kurs der Hotelkette zieht um 4,6 Prozent an. Der Beherbungskonzern überzeugte die Investoren mit einem Vierteljahresgewinn über den Erwartungen. Noch stärker schießt die Valeant-Aktie in die Höhe, die 15 Prozent gewinnt. Der kanadische Pharmakonzern präsentierte den ersten Gewinn seit sechs Quartalen.

Die Apple-Aktie rückt um weitere 0,8 Prozent vor und erreicht damit den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. Auch der Zwischenbericht des Büroartikelhändlers Office Depot stößt auf Beifall. Die Titel steigen um 4,3 Prozent. Zu den Verlierern zählen dagegen Hertz Global, die mehr als 17 Prozent abstürzen. Der Verlust des Autovermieters fiel überraschend hoch aus.

Blick nach Deutschland

Nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich stehen für Anleger Unternehmens- und Konjunkturthemen voll im Vordergrund. Allgemein ist die Berichtssaison zu den ersten drei Monaten des Jahres bislang überzeugend ausgefallen, die Ausblicke der Unternehmen machen zudem Mut für die kommenden Monate.

Besonders stark gefragt sind im Leitindex die Aktien der Commerzbank. Die Bank zieht mit der Vorlage überraschend starker Zahlen Aufmerksamkeit auf sich, der Aktienkurs legt um starke 2,8 Prozent zu. Das Institut steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal überraschend deutlich. Allerdings profitierte die Coba vor allem von einem Sondereffekt bei der Bereinigung der Altlasten. Am Vortag hatten Händler im Zusammenhang mit der Frankreich-Wahl europaweite Kursverluste im Bankensektor verzeichnet.

Die Zahlen des Energiekonzerns Eon sehen nach Einschätzung von Analysten "auf den ersten Blick gut" aus. Auf der Ertragsseite habe das Unternehmen die Markterwartung "knapp verfehlt", heißt es. Als positiv stellen Spezialisten von Barclays aber den starken operativen Cashflow heraus. Er sei aus fortgeführten Aktivitäten mit knapp 900 Millionen Euro um rund 300 Millionen Euro höher als im Vorjahreszeitraum ausgefallen. Zusammen mit der Kapitalerhöhung konnte das Unternehmen in Folge die Verschuldung deutlicher auf 24,7 Milliarden Euro zurückfahren. Die Eon-Aktie schnellt nach einem vorsichtigen Start 4,3 Prozent ins Plus. Die Tochter Uniper hat deutlich besser abgeschnitten als Eon, der Kurs steigt um 1,3 Prozent.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal angesichts guter Geschäfte mit der Autobranche deutlich zugelegt und den Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Conti-Aktien geben im Dax dennoch 0,5 Prozent ab.

Weit oben auf der Kaufen-Liste vieler Investoren taucht im Dienstagshandel auch der Name des größten deutschen Stahlkonzerns auf. Die Aktien von ThyssenKrupp legen 1,6 Prozent zu.

Größter Verlierer im Dax sind die Aktien von Munich Re mit einem Kursminus von 1,8 Prozent. Analysten monierten vor allem den geringer als erwarteten Überschuss sowie den Geschäftsbereich Rückversicherung Schaden/Unfall. Der weltgrößte Rückversicherer verdiente mehr als im ersten Quartal 2016, allerdings lag das Ergebnis unter den Erwartungen von Analysten. "Der Ergebnismix war enttäuschend", sagte ein Händler. Münchener Rück habe vor allem von seinen Kapitalanlagen und der Auflösung von Rückstellungen profitiert. Das operative Geschäft sei dagegen weniger gut gelaufen.

Blick hinter die erste Reihe

Bei Fraport werden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn Gewinne mitgenommen. Die Aktie büßt 2,1 Prozent ein. Der operative Gewinn des Flughafenbetreibers hat wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt. Die NordLB hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie auf "Halten" gesenkt, weil sie nun ein ambitioniertes Bewertungsniveau erreicht habe.

Die Aktien des Duft- und Aromastoffherstellers Symrise verlieren 0,2 Prozent. Während der Geschäftsbereich "Flavor & Nutrition" ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt habe, habe das Wachstum der Sparte "Scent & Care" weit unter der Markterwartung gelegen, heißt es von den Analysten der DZ-Bank. Ursache sei der schwierige Markt für Sonnenschutzcremes und Parfums.

Der Kurs des Chip-Herstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor büßt 0,5 Prozent ein. Hier bemängeln Händler die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

Nach einem starken Jahresauftakt steigen die Aktien des Autozulieferers Elringklinger um 7,3 Prozent. Die Umsatzerwartungen habe das Unternehmen klar übertroffen, befindet Hauck & Aufhäuser (H&A). Insgesamt sei Elringklinger auf einem guten Kurs, die angestrebten Ziele für 2017 zu erreichen.

Die Aktien von K+S verteuern sich um 1,8 Prozent. Der Kaliproduzent habe im ersten Quartal mit höheren Durchschnittspreisen überrascht, merkt die DZ Bank an. Eine Hochstufung der Evonik-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" durch die Societe Generale lässt den Kurs des Chemiekonzerns um 2 Prozent zulegen.

Wie es um die Lage der Konjunktur steht, konnten Börsianer den Daten zur deutschen Industrieproduktion und den Exporten für März entnehmen. Überraschend fiel insbesondere die deutliche Steigerung bei den Ausfuhren aus. Die deutschen Exporte summierten sich im März auf einen bisherigen Höchstwert von 118,2 Milliarden Euro, was einem Plus von fast elf Prozent im Vergleich zum März 2016 entspricht.

Der deutsche Außenhandel hat nach Einschätzung von Analysten der Commerzbank im ersten Quartal einen Wachstumsbeitrag geleistet. "Neben den Investitionen dürfte der Außenhandel das Wachstum angeschoben haben. Denn nach dem neuerlichen Plus im März dürften die realen Exporte im ersten Quartal wohl um knapp 2 Prozent zugelegt haben", erklärte Volkswirt Ralph Solveen. Die Exporte waren im März um 0,4 Prozent gestiegen.

Devisen: Euro fällt unter 1,09 Dollar

Der Euro entfernt sich weiter von der Marke bei 1,10 US-Dollar. Am späten Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung nur noch 1,0897 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Vorabend. Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten war der Euro kurzzeitig auf mehr als 1,10 Dollar gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die die Devisenkurse bewegen könnten. In den USA melden sich jedoch einige ranghohe Notenbanker zu Wort. Aktuell gehen die Anleger an den Finanzmärkten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Juni weiter erhöhen wird. Will die Fed andere Signale senden, dürfte sie dies mit deutlichem Abstand vor der Zinssitzung tun, um abrupte Marktbewegungen zu vermeiden.

Derzeit preisen die Fed-Fund-Futures laut Daten von CME Group die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni mit 83 Prozent ein. Der festere Dollar verhindert, dass sich die Preise von Öl und Gold von ihren jüngsten Verlusten erholen. Die Feinunze Gold ermäßigt sich um 0,5 Prozent auf 1220 Dollar.

Asien: Schwacher Handel in Tokio

Die Aktienmärkte in Fernost geben am zweiten Handelstag der Woche leicht nach. Anleger warteten Analysten zufolge nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich auf neue Impulse.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,3 Prozent tiefer bei 19.843 Punkten. Die Börse in Shanghai trat auf der Stelle. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen lag leicht niedriger. Die Sorgen vor schärferen Regulierungsregeln im Finanzsektor drückten weiter auf die Stimmung und ließen keine Erholung zu, heißt es im Handel. Das auf Startups und Nebenwerte fokussierte Börsensegment ChiNext fällt sogar auf ein 20-Monatstief.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,3 Prozent niedriger. In Südkorea blieb der Aktienmarkt wegen der Präsidentenwahl geschlossen. Umfragen zufolge dürfte der Menschenrechtsanwalt Moon Jae In gewinnen, der für einen weniger harten Kurs gegenüber Nordkorea steht. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählt vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. Der S&P/ASX-200 in Sydney verliert 0,6 Prozent.

Ungeachtet allgemeiner Gewinnmitnahmen gingen Experten davon aus, dass der Nikkei-Index bald die Marke von 20.000 Punkten in Angriff nehmen werde. So verwies der Aktienstratege Masahiro Ichikawa vom Finanzhaus Sumitomo Mitsui Asset Management auf den schwachen Yen, der japanische Exportwerte stütze. Der Sieg des europa- und reformfreudigen Politikers Macron hatte die Tokioter Börse zu Wochenbeginn mit der Aussicht auf politische Stabilität in Europa auf ein 17-Monats-Hoch getrieben.

Rohstoffe: Opec-Debatte belastet Öl

Die Ölpreise geben leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet gegen Mittag 49,21 US-Dollar. Das sind 13 Cent weniger als zu Wochenbeginn. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fällt um 12 Cent auf 46,31 Dollar.

Die Bereitschaft der beiden größten Ölförderländer der Welt, Saudi-Arabien und Russland, zu einer Verlängerung der derzeit geltenden Fördergrenze ging an den Ölpreisen weitgehend vorbei. Beide Länder hatten sich am Montag entsprechend geäußert.

Die Vereinbarung zwischen dem Ölkartell Opec und anderen großen Produzenten wie Russland läuft vereinbarungsgemäß zur Jahresmitte aus. Ende Mai trifft sich jedoch das Kartell, um über das Thema zu beraten. Es wird allgemein mit einer Verlängerung der Förderbegrenzung gerechnet.

