Marktberichte

Angst vor geldpolitischer Wende: Dax ackert gegen Gerüchte an

Der deutsche Aktienmarkt macht Boden gut, für ein Plus reicht es aber nicht. Spekulationen über eine Drosselung der Billiggeldflut der EZB verderben vielen Anlegern die Lust auf Aktien. Positive US-Daten ziehen aber die Wall Street nach oben.

Der deutsche Aktienmarkt macht anfängliche Verluste größtenteils wieder wett. Für Zurückhaltung hatte am Morgen eine Meldung von Bloomberg gesorgt, wonach die EZB ein schrittweises Zurückfahren ihrer Anleihekäufe noch vor ihrem geplanten Ende im März 2017 erwägen soll.

Sollte dieses Szenario eintreten, würde sich das Umfeld für Anleihen und Aktien gravierend ändern. Ein Notenbank-Sprecher hatte den Bericht zwar am Vorabend dementiert. Offenbar wollten die Finanzmarktteilnehmer das zunächst aber nicht für bare Münze nehmen. Erst am Nachmittag kehrten die Anleger langsam wieder an den Aktienmarkt zurück.

Zuletzt notierte der deutsche Leitindex Dax immerhin nur noch 0,2 Prozent niedriger bei 10.590 Punkten. Am Vormittag war der Dax um mehr als 1 Prozent in den Keller gerutscht. Der EuroStoxx arbeitete sich am Nachmittag knapp bis an den grünen Bereich heran.

"Die EZB könnte tatsächlich drosseln und etwas Neues versuchen, da die Ankäufe an ihre Grenzen stoßen", sagte Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Kritik aus der Bundesregierung scheint bei der EZB gefruchtet zu haben." Anleger begännen, eine sich abzeichnende Änderung der Geldpolitik der großen Notenbanken der Welt wahrzunehmen, erklärte Analyst Chris Weston vom Broker IG die Nervosität. Gleichzeitig beschwichtigten jedoch auch Marktbeobachter: So wies die Devisen-Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank etwa darauf hin, dass allgemein ohnehin nicht mit einem abrupten Ende gerechnet werde.

Die Bundesbank warnt schon länger vor gefährlichen Nebenwirkungen einer zu lang anhaltenden Phase niedriger Zinsen, auch aus der Politik kommen zunehmend kritische Stimmen. Sparkassen und andere Banken beklagen, dass ihnen im Zinsgeschäft die Erträge wegbrechen. Einige Fachleute befürchten zudem Preisblasen am Aktien- und Immobilienmarkt.

Die anderen Börsenbarometer zeigten im Zeichen der EZB-Spekulationen ebenfalls nach Süden. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax notierte 0,4 Prozent niedriger bei 21.595 Punkten, der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,5 Prozent auf 1809 Zähler.

Auf der Unternehmensseite blieben Banken das Gesprächsthema: Die Commerzbank-Aktien fielen um 0,4 Prozent. Analysten äußerten sich zwar durchaus positiv zu den Umbauplänen des Konzerns, verwiesen aber auch auf die lange Dauer, bis die Früchte geerntet werden könnten.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank schlugen sich mit plus 2,3 Prozent deutlich besser. Ein Händler verwies auf die weiter bestehende Hoffnung auf eine günstige Einigung mit der US-Justiz auf eine Strafzahlung wegen umstrittener Hypothekengeschäfte. Das Geldhaus könnte laut "Platow-Brief" Streit mit einer Strafe von maximal fünf Milliarden Dollar beilegen. "Jeder Euro, den die Bank weniger zahlen muss, tut gut", sagte ein Händler. Bei einer geringeren Strafe könnten Hoffnungen aufkeimen, dass die Bank die Zahlungen vielleicht sogar ohne Kapitalerhöhung schaffen könnte.

RWE blieben unter Abgabedruck und büßten 3,4 Prozent ein. Im Handel hieß es, dass die Verkäufe im Zusammenhang mit dem anstehenden Börsengang von Innogy am Freitag stehen könnten. Möglicherweise machten einige Anleger Platz in ihren Portfolios. Auch werde befürchtet, dass sich Kommunen von weiteren RWE-Stücken trennen könnten. Für diese hat das RWE-Papier mit dem Ausfall der Dividende stark an Attraktivität verloren. Die RWE-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau noch immer zu teuer, sagt ein Händler.

Die Aktie der Lufthansa notierten unverändert bei 9,70 Euro. Das Papier gehört zu den großen Dax-Verlierern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat es bereits ein Drittel an Wert eingebüßt. Damit schwindet die Marktkapitalisierung und mit ihr eine von zwei wichtigen Kennziffern für die Indexzugehörigkeit. In der September-Rangliste der Deutschen Börse könnte die Aktie noch einen ausreichenden Platz einnehmen, weil die Aktie erst die letzten Tage des Monats unter Druck geraten war. Sollte die Aktie allerdings im Oktober weiterhin unter 10 Euro handeln, könnte es knapp werden - der Fast-Exit per Dezember droht.

Aussichtsreichster Aufrückerkandidat wären Deutsche Wohnen, damit könnte neben Vonovia ein zweites Unternehmen aus der Immobilienbrache in den Dax aufsteigen.

Im Mittwochshandel gaben die Immobilienwerte deutlich stärker als der Gesamtmarkt nach. Auch hier wurde im Handel auf die EZB-Spekulationen verwiesen. Der damit verbundene Rendite-Anstieg wäre eine negative Nachricht für den Immobiliensektor, einem der Profiteure der extrem lockeren Geldpolitik der Zentralbanken. Vonovia verloren 2,7 Prozent, LEG Immobilien 2,5 Prozent, Deutsche Wohnen fielen 3,9 Prozent und Ado Properties reduzierten sich um 4,2 Prozent.

Air Berlin kletterten derweil um 4,8 Prozent. Pläne für ein gemeinsames Touristikgeschäft mit der Ferienflug-Linie Tuifly konkretisieren sich.

Wall Street: Es hagelt Daten

Anlegern an der Wall Street steht am Mittwoch ein Großkampftag bei der Verarbeitung von Konjunkturdaten bevor. Den Anfang machen die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP. Aus ihnen geht hervor, dass US-Unternehmen im September weniger Stellen geschaffen haben als erwartet.

"Das Jobwachstum ist in den letzten Monaten langsamer geworden, aber nur, weil sich die Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähert", sagte Chefökonom Mark Zandi von Moody's Analytics. Am Aktienmarkt setzt sich ein moderater Optimismus durch, denn die ADP-Daten schrieen nicht unbedingt nach Zinserhöhung, hieß es im Handel.

Im frühen Geschäft stieg der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 18.258 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legten um jeweils 0,4 Prozent zu.

Die Geschäfte der US-Dienstleister haben sich derweil im September überraschend deutlich verbessert. Der Index für die Service-Branche stieg auf 57,1 Punkte, nach 51,4 Zählern im August, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2015. Der monatliche Zuwachs ist zugleich der stärkste seit Februar 2011. Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 53,0 Zähler gerechnet.

Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich dagegen entgegen den Prognosen der Analysten. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,976 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Anstieg um 1,5 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,9 Millionen Barrel verringert.

Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 7,6 Millionen Barrel ebenfalls eine starke Abnahme registriert worden.

"Der ADP-Bericht am Mittwoch und die Arbeitsmarktdaten am Freitag dürften die Zinsspekulationen weiter entfachen", sagte Chefmarktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Zuletzt hatten zwei Vertreter der US-Notenbank ganz klar für baldige Zinserhöhungen noch im laufenden Jahr plädiert - darunter Jeffrey Lacker aus Richmond. Dieser könnte nachlegen, denn er wird sich gegen Mittag US-Ostküstenzeit erneut zu Wort melden.

Asien: EZB und Hitachi

Die Aktienmärkte in Fernost hatten am Morgen im Bann des Berichts über geringere Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank gestanden. Die Aussicht, dass irgendwann die Notenbanken ihren Geldhahn wieder zudrehen könnten, habe für Nervösität am Markt gesorgt, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent.

In Tokio hob dagegen ein schwächerer Yen die Stimmung. Kursverluste der heimischen Währung verbessern die Exportchancen japanischer Unternehmen. Der Nikkei-Index legte um 0,5 Prozent auf 16.819 Punkte zu.

Für Aufsehen in Tokio sorgte ein Bericht, wonach der Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sich unter anderem vom Werkzeughersteller Hitachi Koki trennen könnte. Hitachi-Aktien legten mehr als sechs Prozent zu. Die Papiere von Hitachi Koki gewannen mehr als zehn Prozent.

In Hongkong notierte der Markt ebenfalls etwas fester. Vor allem die Kurse von Energiekonzernen legten im Sog des anziehenden Ölpreises zu. Insgesamt blieb der Handel aber dünn. In China sind die Börsen in dieser Woche wegen Feiertagen geschlossen.

Devisen: Pfund bricht erneut ein

Das britische Pfund weitete die historischen Kursverluste noch aus. Zum Dollar war das Pfund erstmals seit mehr als 30 Jahren unter 1,27 gefallen, zuletzt handelte die britische Währung bei 1,2731 Dollar. Nach wie vor schmälerten die Unsicherheiten rund um den Brexit den Appetit von Investoren auf die britische Währung erheblich, sagt Lukman Otunuga vom Devisen-Broker FXTM.

Zum Euro ist das Pfund auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen.

Rohstoffe: Ölpreis legt zu

Vor allem der Goldpreis reagierte auf die Meldung über ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die EZB stark. Er fiel am Vortag bereits um 3,3 Prozent auf 1.270 Dollar und gab weiter auf 1268 Dollar nach. Die Aktien der in London gelisteten Goldproduzenten Randgold (-4 Prozent) und Fresnillo (-3,2 Prozent) fielen im Sog der Goldpreisebaisse auch deutlich. "Die Goldminenbetreiber sind wegen der Schwäche der Preise für Gold und Silber unter Druck geraten", sagt Michael Hewson, Chefanalyst von CMC Markets.

Der Höhenflug der Ölpreise hielt derweil unverdrossen an. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um weitere 2,0 Prozent auf 49,66 Dollar, die global gehandelte Ölsorte Brent setzte sich immer deutlicher von der 50-Dollarmarke nach oben ab.

Quelle: n-tv.de