Marktberichte

Droht ein "signifikanter Rücksetzer"?: Dax-Rally macht Anleger vorsichtig

Die Anleger halten Abstand auf die 11.600 Punkte-Marke. Das Umfeld für Aktien stimmt, die Vorgaben aus Übersee sind gut. Trotzdem überwiegt die Zurückhaltung. Ein schlechtes Zeichen?

Nach dem Kursfeuerwerk am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt sind die Anleger vorsichtig geblieben. Nach kleineren Verlusten am Vortag ging es an diesem Nachmittag im gleichen Stil weiter.

Nach einem positiven Auftakt sank der Dax um 0,2 Prozent auf 11.558 Punkte. Positiv ausgefallene Konjunkturdaten für den Euroraum konnten kaum stützen. "Irgendwie hat man das Gefühl, dass nicht mehr viel fehlt und der Dax zu einem signifikanteren Rücksetzer unter 11.000 Punkten ansetzt", kommentierte Jens Klatt von JFD Brokers. Am Dienstag war das Börsenbarometer auf ein 17-Monats-Hoch von 11.637 Punkte geklettert, ehe Gewinnmitnahmen ihn ausbremsten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 22.253 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es 0,2 Prozent auf 1834 Punkte nach unten.

Trotzdem: Das Umfeld für Aktien stimmt, eine Alternative ist kaum in Sicht. Anleihen liefern angesichts der anziehenden Inflation kaum noch eine positive reale Rendite, die deutschen Sparer verlieren über Gebühr. Denn in Deutschland, der Wachstumslokomotive der Eurozone, sind die Renditen besonders niedrig und die Inflation war zum Jahresschluss vergleichsweise hoch.

Die Europäische Zentralbank kommt mit großen Schritten ihrem Inflationsziel von zwei Prozent immer näher. In Deutschland zogen die Verbraucherpreise im Dezember um 1,7 Prozent an, in Europa legten sie nach einer ersten Vorabschätzung um über ein Prozent zu. Auf der anderen Seite sorgt der Präsident der EZB, Mario Draghi, aber immer noch mit dem Anleihekaufprogramm für ultraniedrige Renditen am Anleihenmarkt.

Und Beobachter gehen davon aus, dass sich daran vorerst nichts ändern wird. "Die Europäische Notenbank wird ihren geldpolitischen Kurs erst einmal beibehalten", erwartet Dirk Gojny, Anleihestratege der National-Bank. Schließlich dürfe nicht übersehen werden, dass die Probleme im Euroraum trotz der zyklischen konjunkturellen Erholung nicht kleiner, sondern eher größer geworden sind.

Doch es gibt auch mahnende Stimmen, die laut werden. Ifo-Chef Clemens Fuest zum Beispiel fordert in der "FAZ" den Ausstieg der EZB aus dem Anleihekaufprogramm: "Dieser Inflationssprung ist ein Signal für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik der EZB." Wenn diese Zahlen sich für die Eurozone insgesamt bestätigten, solle die EZB das Anleihekaufprogramm im März 2017 beenden, so Fuests Forderung.

Da die Anleger an den Anleihenmärkten das Risiko für ihr investiertes Geld nicht adäquat vergütet bekommen, sollte es nicht überraschen, wenn die Bundesanleihen trotz der anhaltenden Käufe der EZB in den kommenden Wochen weiter unter Druck geraten. Investoren könnten ihr Geld verstärkt in Aktien oder Immobilien umschichten. Damit dürfte die Blase vom Anleihenmarkt aber allenfalls in eine andere Assetklasse weichen.

Viele Anleger sind zu Beginn des neuen Jahres auch noch aus einem konkreten Grund vorsichtig: Am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember an. Von ihnen könnte abhängen, wie schnell und wie stark die Fed künftig an der Zinsschraube drehen wird.

Hinweise auf das Tempo weiterer Zinserhöhungen könnten am Mittwochabend (20 Uhr MEZ) auch die Protokolle der Fed-Sitzung vom Dezember geben. Damals hatten die Notenbanker die Zinsen erhöht.

Unter den Einzelwerten ging es für die deutschen Bankenwerte weiter aufwärts. Commerzbank gewannen 0,1 Prozent, Deutsche Bank legten an der Dax-Spitze sogar um 3,0 Prozent zu. Verbesserte Aussichten auf steigende Zinsen sowie möglicherweise weniger Regulierung sorgten für eine fortgesetzte Kurserholung der gesamten Branche. Seit dem Tief im Juli vergangenen Jahres hat der europäische Banken-Index inzwischen wieder um mehr als 50 Prozent zugelegt.

Impulse kamen ansonsten überwiegend von Analystenkommentaren. Die Aktien des Pharma- und Chemieunternehmens Bayer stiegen um 0,9 Prozent. Die US-Bank JPMorgan hält die Papiere, unabhängig vom Erfolg der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto, für attraktiv und stufte sie auf "Overweight" hoch.

Im TecDax setzten die Anteilsscheine von Nordex ihre Erholung mit einem Plus von 1,9 Prozent fort. Hier hatten sich die Experten der Investmentbank Goldman Sachs positiv zum Wachstum des Windkraftanlagenbauers und der aktuellen Bewertung der Aktie geäußert.

Die Papiere des Autozulieferers Hella knickten dagegen nach einer Abstufung des Investmenthauses Mainfirst um 2,8 Prozent ein. Die Experten rechnen vorerst weiterhin mit einem schwachen Umsatzwachstum des MDax-Unternehmens.

Keine Kauflaune lösten die Autozulassungszahlen des Branchenverbands VDA aus. Mit 256.600 neuen Zulassungen lagen sie im Dezember 2016 vier Prozent über dem Vorjahr. "August und Dezember sind saisonal üblicherweise schwache Monate", sagte ein Händler. Daher werde nicht so stark auf die Dezember-Zahlen geachtet.

Zudem seien Auto-Aktien schon mit starken Konjunkturdaten aus China und den USA nach oben gelaufen, so dass am Mittwoch nun Gewinnmitnahmen dominierten. Diese seien aber völlig unabhängig von den Zulassungen. VW fielen 1,8 Prozent, BMW und Daimler 1,0 bzw. 0,6 Prozent.

Wall Street: 20.000 sind drin

Auch zur Wochenmitte legen die Kurse an der Wall Street weiter zu. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent auf 19.925 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,3 Prozent zu.

Damit rückt die Marke von 20.000 Punkten wieder in den Fokus, die der Dow-Jones-Index am Vortag nur knapp verfehlt hat. Somit dürfte sich die bereits seit November anhaltende Rally, seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsident, fortsetzen - wenn auch mit reduziertem Tempo.

Stützen dürften die weiterhin soliden US-Konjunkturdaten, die am Vortag erneut überzeugen konnten. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird.

Impulse sind am Berichtsstag dagegen dünn gesät. Die Aufmerksamkeit dürfte sich auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank aus dem Dezember richten, als die Fed erneut an der Zinsschraube drehte. Die Anleger hoffen hier auf Hinweise in Bezug auf das weitere Tempo bei den Zinserhöhungen in diesem Jahr. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist dagegen leer.

Bei den Einzelwerten stand die Tesla-Aktie im Blick. Der Hersteller von Elektroautos hat zwar im vierten Quartal die Verkaufszahlen kräftig gesteigert, das reichte jedoch nicht, um das Jahresziel von 80.000 Autos zu erreichen. Doch lagen die Auslieferungen im Abschlussquartal 2016 mit 22.000 deutlich über dem Vorjahr mit 17.478 Fahrzeugen. Auch konnte der Umsatz im vierten Quartal um 27 Prozent gesteigert werden. Tesla fielen um 0,2 Prozent.

Für die Aktie von Philip Morris ging es um 0,5 Prozent abwärts. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch haben die Papiere auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

Asien: Tokio beginnt das Börsenjahr

An den meisten ostasiatischen Börsen setzte sich die positive Tendenz zur Wochenmitte derweil mehr oder weniger ausgeprägt fort. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause - am Montag und Dienstag fand dort wegen Neujahr kein Handel statt - einiges aufzuholen hatten, agierten die Anleger andernorts schon wieder vorsichtiger.

Der Nikkei-225-Index stieg um 2,5 Prozent auf 19.594 Punkte. Die Tokioter Börse profitierte von dem Anstieg des von IHS Markit ermittelten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. Die Marktteilnehmer reagierten auf die guten Nachrichten zur Weltwirtschaft, sagt Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Aussichten seien gut, und in den USA sowie in Europa nehme die Inflation wieder Fahrt auf.

Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhalf Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewannen Honda 4,6 Prozent, Mitsubishi 2,2 Prozent und Toyota 3,2 Prozent.

Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichneten die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio ging es für Japan Petroleum Exploration um 2,8 und für Inpex um 1,6 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search stiegen um 1,3 Prozent. In Hongkong verteuerten sich China Shenhua um 3,3 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 geringfügig höher. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 0,1 Prozent. In Schanghai ging es dagegen mit den Kursen im Schnitt um 0,8 Prozent nach oben.

Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Der Rohstoffmarkt schwankt zwischen der Erwartung einer Stabilisierung der Ölpreise durch die beschlossene Förderkürzung und den Sorgen, ob diese Beschlüsse dann auch wirklich wie geplant umgesetzt werden. Am Vortag waren die Ölpreise zunächst auf den höchsten Stand seit 18 Monaten geklettert, um im Anschluss auf ein Zweiwochentief zu fallen. Zuletzt verteuerte sich ein Barrel der Sorte WTI um 0,3 Prozent auf 52,47 Dollar, für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 55,58 Dollar nach oben.

Der Goldpreis setzte seine jüngste Erholungsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze nähert sich damit einem Vierwochenhoch. Auslöser ist der leicht nachgebende Dollar. Für die Feinunze werden aktuell 1165 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent. Am Morgen hatte der Preis mit 1168 Dollar den höchsten Stand seit dem 9. Dezember erreicht. Ein schwächerer Dollar stützt üblicherweise die in Dollar denominierten Rohstoffpreise.

Devisen: Dollar kommt von Hochs zurück

Mit dem leicht nachgebenden Dollar kann sich der Euro über der Marke von 1,04 Dollar behaupten. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung mit 1,0445 Dollar um, nachdem am Dienstag bei 1,0340 Dollar noch der tiefste Stand seit 14 Jahren markiert worden war. Der Markt warte gespannt auf das Fed-Protokoll im Verlauf, so ein Teilnehmer. Die US-Anleihen geben erneut nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um zwei Basispunkte auf 2,47 Prozent zu.

Quelle: n-tv.de