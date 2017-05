Preisrutsch bei Rohstoffen: Dax-Rally droht abruptes Ende

Am Ende einer starken Woche rechnen Beobachter in Banken und Brokerhäusern mit einer leichten Abkühlung zum Handelsstart. Ein neuer Impuls könnte von den Job-Daten aus den USA am Nachmittag kommen.

Am deutschen Aktienmarkt müssen sich Anleger auf leichte Kursverluste zum Auftakt in den Freitagshandel einstellen. Auf Teleboerse.de wird der Dax am Morgen zum Start bei 12.622,00 Punkten gesehen. Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag. Am Vorabend war der deutsche Leitindex 1,0 Prozent fester bei 12.647,78 Punkten aus dem Handel gegangen. "Der Dax powert sich aus", hatte n-tv-Börsenexperte Frank Meyer am Vorabend erklärt. "Die Frage lautet: Was ist da noch drin?"

Im Laufe des Handelstages dürfte die größte deutsche Fluggesellschaft ins Rampenlicht rücken: Die Lufthansa lädt ihre Aktionäre zur Jahreshauptversammlung. Die Aktie hatte sich am Vorabend etwas stärker als der Gesamtmarkt entwickelt und war 1,3 Prozent fester bei 19,26 Euro aus dem Handel gegangen.

Keinen großen Kurstreiber sehen Händler in den Zahlen von Evonik. Die vorgelegten Ergebnisse lägen im Bereich der Erwartungen, nur das Nachsteuerergebnis sei deutlich schlechter ausgefallen. Im Blickfeld stehe aber ohnehin mehr die Konsolidierung der zugekauften Air Products und nicht die Zahlen, heißt es. Auch der bestätigte Ausblick für 2017 dürfte keine weiteren Impulse geben. Für das Sentiment gut dürfte aber der kräftige Umsatzanstieg von 19 Prozent sein.

Nach der Aufwärtsbewegung am Donnerstag könnten die europäischen Börsen vor dem Wochenende eine Pause einlegen, meinten Händler am Morgen. Zur Begründung verweist ein Beobachter unter anderem auf den heftigen Verkaufsdruck an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis ist in Asien bei stark gestiegenen Volumina an den Terminbörsen auf den niedrigsten Stand seit April 2016 gefallen. Der Eisenerzpreis gibt ebenfalls stark nach.

Auch der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat April könnte am Freitag für Zurückhaltung an den Finanzmärkten sorgen. Hier stünden weniger die Beschäftigungszunahme oder die Arbeitslosenquote im Blick als vielmehr die Löhne und Gehälter, meinte ein Händler. Die Lohnstückkosten in den USA sind im ersten Quartal mit 3,0 Prozent stärker gestiegen als die Konsensprognose von 2,7 Prozent erwarten ließ.

Devisen: Frankreich im Blick

Der Euro hat sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum bewegt. Die europäische Einheitswährung kostete zeitweise 1,0979 Dollar. Händler sagten, dass der Euro von der Aussicht auf einen Sieg des partei-unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentenwahl gestützt worden sei.

Die Wahl wird in ganz Europa mit Spannung verfolgt, da sie als historische Richtungsentscheidung gilt: Macron will die europäische Integration vorantreiben, seine rechte Rivalin Marine Le Pen hingegen das Land aus EU und Euro-Zone herausführen.

Der Dollar stieg 0,1 Prozent auf 112,62 Yen. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9866 Franken je Dollar und bei etwa 1,0826 Franken je Euro.

Asien: Feiertage in Seoul und Tokio

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien geht es vor dem Wochenende abwärts. Für Verunsicherung sorgen fallende Rohstoffpreise, vor allem beim Öl trübt sich die Lage immer mehr ein. Nach dem Absturz der Preise um fast fünf Prozent am Donnerstag geht es aktuell um weitere knapp drei Prozent nach unten.

Hinweis: In Japan und Südkorea bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

Der Preisverfall im Rohstoffsektor drückt vor allem in Sydney auf die Stimmung. Dort bilden sich die Kurse nach dem Erreichen eines Zweijahreshochs bereits den vierten Tag in Folge zurück, der A&P/ASX 200 verliert 0,7 Prozent. Auch in Schanghai zeichnet sich das vierte Minus in Folge ab angesichts eines Verlusts im späten Handel von 0,7 Prozent. In Hongkong beträgt das Minus mehr als ein Prozent. Nicht gehandelt wird in Tokio und auch in Seoul findet nach dem Erreichen eines Rekordhochs am Donnerstag feiertagsbedingt kein Aktienhandel statt.

Für Zurückhaltung sorge neben der Preisschwäche bei den Rohstoffen außerdem der im späteren Tagesverlauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht aus den USA, so Beobachter. Von ihm erhoffen sich die Akteure Erkenntnisse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus. Zuletzt waren neue US-Konjunkturdaten eher durchwachsen bis etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

Außerdem dürften einige Akteure auch vor der entscheidenden Wahlrunde am Sonntag in Frankreich in Deckung gehen. Dort entscheiden die Wähler darüber, ob die eurokritische rechtsextreme Marine Le Pen oder der Kandidat der politischen Mitte, Emmanuel Macron, neuer Präsident wird. Letzterer gilt als Favorit der Märkte und hat Umfragen zufolge die Nase deutlich vorne.

Im australischen Rohstoffsektor verlieren die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto jeweils rund 2,5 Prozent an Wert. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gibt in ähnlicher Größenordnung nach. Auch die Ölaktien Santos und Woodside verlieren knapp 3 Prozent. In Hongkong verlieren Petrochina 3,2 Prozent und Cnooc 1,8 Prozent.

Dass der Leitindex in Sydney nicht stärker nachgibt, ist den Aktien der Großbank Macquarie zu verdanken. Nachdem andere australische Banken zuvor eher enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten, worauf sie an den Vortagen stärker unter Druck geraten waren, konnte Macquarie mit den vorgelegten Ergebnissen die Analystenerwartungen geschlagen. Die Aktie verteuert sich um 3,5 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise rutschen ab

Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt am Morgen fort. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) sank dabei erstmals seit November 2016 unter die Marke von 45 US-Dollar. Zuletzt kostete WTI-Öl mit 44,18 US-Dollar 1,34 Dollar oder knapp drei Prozent weniger als am Donnerstagabend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 1,30 US-Dollar oder 2,69 Prozent auf 47,08 Dollar.

Die Ölpreise stehen seit Mitte April wieder kräftig unter Druck und hatten erst am Donnerstag deutlich nachgegeben. Den jüngsten Preisrutsch begründeten Experten unter anderem mit den hohen Fördermengen in den Vereinigten Staaten. Eine Gegenbewegung könnte am Nachmittag einsetzen, falls der offizielle Regierungsbericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt eine stärker als erwartete Konjunkturbelebung in den USA andeuten sollte.

Marktbeobachter verweisen allerdings auch auf die Entwicklung im Öl-Förderland Libyen: Dort deuteten die Signale auf weitere Produktionssteigerungen, weil sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch anzunähern scheinen.

Außerdem schwelt im Hintergrund die Unsicherheit weiter, ob die Opec-Staaten zur Stabilisierung der Preise die vereinbarte sechsmonatigen Produktionskürzungen Ende des Monats verlängern werden. Zudem hätten die Kürzungen bislang nichts an den robusten Ölvorräten geändert, heißt es. Einige Schätzungen zeigten dazu, dass die Opec-Gesamtförderung vier Monate nach Beginn des Deals immer noch über der vereinbarten Tagesobergrenze von 32,5 Millionen Barrel liege.

Aber auch beim Eisenerz geht es weiter steil nach unten. Für Druck sorgen Ängste, dass Peking im Kampf gegen übermäßige und kreditfinanzierte Spekulation und eine Überhitzung an den Finanzmärkten auch negative Impulse für die Nachfrage nach Grundstoffen auslösen könnte. Vor diesem Hintergrund machten auch Sorgen vor einer harten Landung der chinesischen Wirtschaft die Runde, heißt es.

Parallel zur neuerlichen Abwärtswelle bei den Ölpreisen im asiatischen Handel haben "sichere Häfen" wie etwa Gold reflexartig einen Sprung nach oben gemacht. Der Dollar verbilligt sich von 112,60 auf 112,21 Yen, der Goldpreis machte einen Zwischenspurt von 1227 auf 1233 Dollar je Feinunze. Im Hoch am Vortag kostete es allerdings noch 1240 Dollar.

Wall Street stagniert

Schwache Vorgaben kommen es aus den USA. Wie schon am Vortag kam die Wall Street im Donnerstagshandel nicht richtig vom Fleck. Der Dow-Jones-Index verlor 6 Zähler auf 20.952 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen hauchdünn im Plus. Das Umsatzvolumen stieg auf 1,01 (Mittwoch: 0,92) Milliarden Aktien. Den 1088 (1208) Kursgewinnern standen an der NYSE 1918 (1764) -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 99 (127) Titel.

Quelle: n-tv.de