Startseite

Kräftige Gewinne in Japan : Dax-Plus zum Handelsstart erwartet

Mit dem deutschen Aktienmarkt wird es wohl zunächst etwas aufwärts gehen. Dabei könnte die Korrektur des Chicago-Einkaufsmanagerindex am Mittwochabend leicht stützen. In Tokio macht der Nikkei einen ordentlichen Satz nach oben.

An Europas Börsen zeichnet sich kurz vor Handelsbeginn eine leichte Erholung ab. In Frankfurt notiert der Dax vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 12.640 Punkten.

Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen für den heutigen Handel eine Schwankungsbreite im Leitindex von 106,80 Punkten oder 0,85 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 12.722 Punkte nach oben und 12.508 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 13,44 Prozent.

Die Korrektur des Chicago-Einkaufsmanagerindex am Mittwochabend könnte leicht stützen. Irrtümlich war zunächst ein schwächerer Index für Mai vermeldet worden, dieser wurde dann aber nach Börsenschluss in Europa nach oben korrigiert. An den US-Börsen hatte die Korrektur allerdings für keinen neuen Impuls gesorgt. Insgesamt dürfte das Aufwärtspotenzial an den Märkten aber begrenzt sein.

Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex ist im Mai unter die Expansionsschwelle gefallen. Der Index fiel auf 49,6 Punkte von zuvor 50,3. Die Daten unterstreichen, dass derzeit nicht alles in der Weltwirtschaft rund läuft. Am Vormittag werden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone bekannt gegeben. Dabei handelt es sich aber vornehmlich um Zweitveröffentlichungen.

Am Nachmittag steht in den USA die Veröffentlichung des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe an. Dieser wird für Mai bei 55 Punkten erwartet nach 54,8.

Fernost: Nikkei präsentiert sich stark

In der Region Ostasien und Australien präsentiert sich der japanische Aktienmarkt stark. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kommt, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, rückt der Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 19.860 Punkte vor und nähert sich damit wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen hatte.

Einige Marktteilnehmer äußern sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigt sich der Yen doch robust gegen den Dollar, der weiter um 111 Yen notiert. Allerdings weisen neue Daten der Tokioter Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. "Die Aktivität der heimischen Unternehmen nimmt Fahrt auf", sagt Stratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Anders sieht es in Shanghai aus, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht. Als belastenden Faktor machen Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Er ist erstmals seit Mitte 2016 in den Schrumpfungsbereich abgesackt. Allerdings war der offizielle Einkaufsmanagerindex zuletzt noch robust ausgefallen. Die Nachbarbörse in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, hier stützt unter anderem der Immobiliensektor nach einer starken Bauland-Versteigerung.

In Südkorea wiederum geht es trotz guter Exportdaten - im Mai plus 13 Prozent - knapp unter dem Rekordniveau des Kospi leicht nach unten. Im genannten Monat wurde eine Rekordmenge an Chips im Volumen von 8 Milliarden US-Dollar ausgeführt.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Technologiekonzern muss den Verkauf seines Gemeinschaftsunternehmens für Speicherchips rückgängig machen. Der Joint-Venture-Partner ist der Auffassung, dass ein solcher Schritt Toshibas Probleme nicht lösen würde.

Rohstoffe: Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis hat am Vortag im späteren Geschäft und in der Nacht einen Teil der Mittwochsverluste aufgeholt. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 51,21 US-Dollar je Barrel. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um ebenfalls 0,9 Prozent auf 48,75 Dollar.

Hinweise auf weiter deutlich gesunkene Ölreserven in den USA sorgten am Ölmarkt für Auftrieb, sagen Händler. Demnach hat das private Institut API einen Rückgang um über 8 Millionen Barrel in der vergangenen Woche berichtet. Die offiziellen Zahlen zu den US-Reserven wurden wegen eines Feiertags in den USA zum Wochenbeginn nicht wie sonst üblich am Mittwoch veröffentlicht, sondern stehen erst Donnerstagnachmittag auf dem Kalender. Experten rechnen im Mittel mit einem Rückgang um 3 Millionen Barrel.

Devisen: Euro behauptet sich

Der Kurs des Euro bewegt sich im frühen Handel wenig hält und seine Gewinne vom Vortag. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1236 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1221 (Dienstag: 1,1173) Dollar festgesetzt.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gibt es weiterhin beim chinesischen Yuan. Obwohl der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex erstmals seit fast einem Jahr unter die wichtige Schwelle von 50 Punkten sank, legte der Yuan wie schon an den vorangegangenen Handelstagen kräftig zu. Der Wertzuwachs in der Nacht liegt bei fast einem halben Prozent.

Quelle: n-tv.de