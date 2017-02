Im Sog von Dow und Nikkei: Dax-Anleger wetten auf Trump

In Frankfurt geht es bergauf: Die Investoren hoffen weiter, dass Donald Trump den US-Firmen Steuergeschenke macht. Die Börsen in den USA und Asien haben deshalb schon angezogen. Fed-Chefin Yellen könnte den Schwung mit steigenden Zinsen aber bremsen.

Die Kauflaune der Anleger in New York und Tokio ist am Mittwoch auch auf den deutschen Markt übergeschwappt. Der Dax steigt 0,4 Prozent auf 11.823 Punkte. Am Dienstag war er nur auf der Stelle getreten. Der MDax legt 0,2 Prozent auf 23.340 Zähler zu - ein neues 16-Jahres-Hoch. Der TecDax rückt 0,2 Prozent auf 1.885 Stellen vor. Der SDax knackt erstmals die 10.000er Marke.

Gute Stimmung hatte schon gestern an der Wall Street geherrscht. Die US-Investoren setzten weiter auf blühende Geschäfte in Zeiten von Donald Trump. Der US-Präsident kommt heute mit den Chefs einiger Einzelhandelskonzerne zusammen. Die Gespräche zielten auf geplante Steueränderungen und Verbesserungen der Infrastruktur ab, sagten Insider. Seit seinem Amtsantritt warten die Märkte auf Details der versprochenen Konjunkturspritzen.

Bremsen könnte die Euphorie allerdings US-Notenbankchefin Janet Yellen. Sie hatte vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag klare Signale für bald steigende Zinsen gegeben. Heute steht Yellen den Abgeordneten im Repräsentantenhaus Rede und Antwort zu ihren Zinsplänen.

Wegen der hohen Unsicherheit über die weitere Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump hatten viele Anleger eigentlich mit einem Abwarten der US-Zentralbank Fed gerechnet. "Yellens Äußerung spricht dafür, dass die Fed wohl nicht diese Geduld aufbringen wird", sagte Expertin Christiane von Berg von der BayernLB.

Von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen profitieren im Dax vor allem die Banken: Zu den Favoriten gehören die Aktien der Commerzbank, die um rund 2,9zulegen. Die Titel der Deutschen Bank ziehen sogar um rund 3,4 Prozent an. Auch Siemens gehören nach einer Kaufempfehlung zu den Gewinnern. Die Papiere legen 1,5 Prozent zu.

Im MDax verlieren Gerresheimer 2,3 Prozent. Norma gewinnt nach der Veröffentlichung von Bilanzdaten rund 3,0 Prozent. Aktien von Patrizia steigen 3,7 Prozent, nachdem die Immobilienfirma die erst vor drei Monaten erhöhte Gewinnprognose übertraf.

Asien: Japans Versicherer profitieren von Yellen

Auch an den Börsen in Asien dominieren zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Die Stimmung unter den Investoren hat sich mit den jüngsten Aussagen von Yellen nochmals aufgehellt. "Wir haben diese stake Vorgabe von der Wall Street, die wir nicht ignorieren können", Jingyi Pan, Marktstrategin bei der IG Group.

Nach dem Minus am Vortag ging es in Tokio für den Nikkei um 1,0 Prozent auf 19.438 Punkte nach oben. Dabei profitierte der Aktienmarkt in Japan von der Yen-Schwäche. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte um 1,4 Prozent zu und der Shanghai-Composite-Index notierte 0,3 Prozent höher.

Getragen von der Aussicht auf höhere Zinsen am Anleihenmarkt stiegen die Aktien der japanischen Versicherer. So verteuerten sich die Aktien von Insurance Group und Dai-ichi Life um 4,0 und 4,5 Prozent und notierten damit auf einem Achtzehn- und Fünfzehn-Monatshoch. Der Nettogewinn von Tokio Marine stieg im Zeitraum April bis Dezember gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent und profitierte dabei von dem guten Finanzergebnis. Japans größter Sachversicherer fuhr in diesem Zeitraum bereits 81 Prozent des avisierten Jahresgewinns ein, für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach oben.

Toshiba gaben nach dem Verlust am Vortag um weitere 8,8 Prozent nach. Am Vortag hatte die Nachricht, dass das Unternehmen die Veröffentlichung der Zahlen verschiebt, die Aktie in den Keller geschickt. Nun überraschte Toshiba seine Aktionäre erneut negativ: Das Unternehmen muss 6,3 Milliarden Dollar auf das Atomgeschäft abschreiben - das kam an der Börse nicht gut an.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Der Kurs des Euro stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten vorerst unter der Marke von 1,06 US-Dollar. Er wird mit rund 1,057 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0623 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf rechnen Marktteilnehmer zunächst mit wenig Bewegung am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag könnten zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen, darunter Kennzahlen zur US-Preisentwicklung und zu den Umsätzen im Einzelhandel, die am Markt stark beachtet werden.

Rohstoffe: Öl billiger

Die Ölpreise sinken mit der Aussicht auf weiter steigende US-Ölreserven. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet zur Lieferung im April 55,64 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fällt auf 52,85 Dollar.

Zur Wochenmitte sind neue Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl in den USA das bestimmende Thema am Markt. Am Vorabend hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der US-Ölreserven um 9,94 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Daten der US-Regierung für die Entwicklung der Lagerbestände in der vergangenen Woche werden am Nachmittag erwartet. Experten rechnen hier mit dem sechsten Anstieg in Folge und einem Zuwachs um 3,5 Millionen Barrel.

