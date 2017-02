"Trump untergräbt das Vertrauen": Dax-Anleger wenden sich ab

Fehlender Rückenwind von der Wall Street sorgt auch beim Dax für Flaute. Die vergangene Rekordjagd und das Trumpsche Chaos lässt Anleger vorsichtig sein. Bei Allianz und Stada geht trotzdem was.

Ohne Impulse von der Wall Street fehlt dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss der Schwung. Der Leitindex Dax startet am Freitag zwar leicht im Plus, dreht aber gleich darauf auch wieder ab. Zuletzt notiert er leicht im Minus bei 11.755 Punkten.

Die US-Börsen waren am Vorabend praktisch unverändert aus dem Handel gegangen. "Nach der Rekordjagd stellen sich Ermüdungserscheinungen ein", fasste ein Händler zusammen. Zudem verunsicherte der Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Trumps sprunghaftes Auftreten untergräbt das Vertrauen der Investoren" betonte Vermögensverwalter Angus Gluskie von White Funds Management. Zudem hat Trump nach der Absage eines Kandidaten für den Posten des Sicherheitsberaters vier Wochen nach seinem Amtsantritt seine Regierung immer noch nicht zusammen.

In den Tagen zuvor hatten vage Steuerversprechen von Trump die Kurse kräftig angetrieben. Die Frage sei nun, ob die Wette auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung unter Trump aufgehe, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Milan Cutkovic von AxiTrader diagnostizierte auch eine zunehmende Vorsicht der Anleger wegen der Risiken schnellerer Zinserhöhungen in den USA.

Auch die anderen Indizes kamen vor dem Wochenende nicht recht in Schwung: Der MDax der mittelgroßen Werte notierte unverändert bei 23.299 Zählern, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax um 0,1 Prozent auf 1887 Punkte sank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,3 Prozent auf 3299 Punkte ab.

Bei den Einzeltiteln kamen Milliardenausschüttungen der Allianz in Form eines Aktienrückkaufs und Dividendenzahlung gut an. Die Aktien waren mit einem Plus von 3,0 Prozent größter Dax-Gewinner.

"Marktteilnehmer hatten nach Berichten über eine geplante Übernahme der australischen QBE Insurance nicht mehr von einem Aktienrückkauf zu träumen gewagt", sagte ein Händler. "Jetzt ist er sogar größer ausgefallen als ursprünglich erhofft."

Ebenfalls für Fantasie sorgte der Bieterkampf um die Pharmafirma Stada. Nach Firmenangaben offeriert nunmehr ein dritter Bieter - bislang unverbindlich - einen Übernahmepreis von 58 Euro je Aktie und würde damit Finanzinvestor Cinven ausstechen. Stada-Aktien legten zwei Prozent auf ein Rekordhoch zu.

Asien: Minuszeichen dominieren

Derweil dominieren an den asiatischen Börsen nach einer insgesamt holprigen Börsenwoche dominieren zum Wochenausklang in Ostasien Gewinnmitnahmen und die Suche nach sicheren Häfen. Händler verweisen dazu auch auf die US-Vorgaben, wo die Trump-Rally am Donnerstag zunächst abebbte.

In Seoul drücken Kursverluste beim Indexschwergewicht Samsung den Kospi leicht ins Minus. Die Samsung-Aktie verliert gut 1 Prozent, nachdem der Erbe und inoffizielle Chef des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, im Zuge neuer Vorwürfe im Korruptionsskandal um die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye inhaftiert worden ist.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 0,6 Prozent und schließt bei 19.235 Punkten. Er bewegte sich damit im Bereich eines Sechstagestiefs. In Shanghai und Hongkong geben die Indizes ähnlich stark nach, der Shanghai Composite geht mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 3202 Zählern aus dem Handel. In Shanghai hatte das Marktbarometer anfangs noch zugelegt, ehe besonders bei konjunktursensiblen Aktien Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach den jüngsten Aufschlägen sei dies aber normal, meint Jacky Zhang, Analyst bei BOC International. In Singapur steigen die Kurse dagegen, nachdem das Wirtschaftswachstum dort im Schlussquartal 2016 deutlich stärker ausfiel als gedacht.

Derweil sind in Südkorea die Tage der Reederei Hanjin Shipping an der Börse endgültig gezählt. Ein Seouler Gericht hat das ehemals siebtgrößte Schifffahrtsunternehmen der Welt endgültig für zahlungsunfähig erklärt und angeordnet, es innerhalb von fünf Monaten zu liquidieren. Die Börse teilte darauf mit, dass die bereits vom Handel ausgesetzte Aktie von der Börse genommen wird.

Für die Sharp-Aktie geht es in Tokio derweil um 2,8 Prozent nach oben. Das Elektronik-Unternehmen hat angekündigt, dass der erwartete Verlust im laufenden Geschäftsjahr niedriger als bislang gedacht ausfallen wird, nachdem Verträge mit Rohmaterialzulieferern neu verhandelt wurden und deswegen die Kosten sinken werden. Toshiba rutschen um 10 Prozent ab auf ein Elfmonatstief, erneut belastet von Sorgen um die finanzielle Lage des Konzerns im Umfeld riesiger Abschreibungen auf eine US-Kraftwerkstochter. Damit einhergehen Spekulationen über einen Abstieg der Aktie aus dem ersten Börsensegment in Tokio und möglicherweise einem kompletten Verlust der Börsennotierung.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Der Euro zeigt sich nach den Kursgewinnen vom Vortag wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0666 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0652 Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke ist in den vergangenen Tagen spürbar unter Druck geraten. Die Analysten der Commerzbank verweisen auf die "chaotischen" Zustände in der US-Administration, die zunehmend zur Belastung für den Dollar zu werden drohten.

Insgesamt sprechen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel vor dem Wochenende. Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Nachmittag könnte allerdings ein Indikator zur Stimmungslage in der US-Wirtschaft noch einmal für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Rohstoffe: Öl etwas teurer

Die Ölpreise steigen leicht. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,74 US-Dollar. Das sind neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März steigt um sechs Cent auf 53,42 Dollar.

Trotz des leichten Anstiegs zum Wochenschluss dürften die Ölpreise erstmals seit Mitte Januar eine Handelswoche mit Verlusten abschließen. Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit dem jüngsten Anstieg der Ölreserven in den USA. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl überraschend stark gestiegen und hatten damit an die Zugewinne der Wochen zuvor angeknüpft.

