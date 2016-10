Marktberichte

"Alles dreht sich um den Job-Report": Dax-Anleger wagen nichts

Gute Rückmeldungen aus der deutschen Industrie, Begeisterung für Osram - es mangelt nicht an guten Nachrichten. Doch die Anleger lassen diese kalt. Sie wollen Hinweise zur Geldpolitik der Fed.

Die positiven Nachrichten des Tages sind verpufft. Investoren wagen sich einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September nicht aus der Deckung. "Die Investoren sitzen an der Seitenlinie und warten auf neue Hinweise für die Geldpolitik der Fed bis zum Jahresende", sagt Jamieson Blake von ADS Securities. "Es dreht sich mal wieder alles um den Job-Report."

Der Dax notierte zuletzt unverändert bei 10.585 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax hielt sich dank hoher Kursgewinne von Osram mit plus 0,1 Prozent bei 21.604 Punkten, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,2 Prozent auf 1805 Zähler nachgab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte moderat im Plus.

Positive Signale aus der deutschen Industrie spielten kaum eine Rolle. Der deutsche Auftragseingang ist im August um 1,0 Prozent gestiegen, nachdem nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet worden war. Die Flaute zur Jahresmitte scheine vorerst ausgestanden, erklärte Analyst Christian Lips von der NordLB. Die Wirtschaft habe den ersten Brexit-Schock gut verdaut. Die Commerzbank relativierte allerdings: Der Trend in der Industrie weise eher nach unten als nach oben. "Eine Schwalbe macht noch keinen Aufschwung", so Analyst Ralph Solveen.

Die Investoren positionierten sich für die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts an diesem Freitag, konstatierte auch Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Der Arbeitsmarkt ist wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Starke Daten könnten bei den Anlegern durchaus die Sorge wecken, dass die Fed mit einer baldigen Leitzinserhöhung den Geldhahn etwas weiter zudrehen könnte.

Die jüngsten Sorgen, die EZB könnte ihre Anleihekäufe zügiger zurückfahren als erwartet, haben sich mit dem jüngsten Sitzungsprotokoll vom September erst einmal verflüchtigt.

Zu den Gewinnern zählte die Deutsche Bank. Die Aktien zogen um 0,2 Prozent an. Am Vorabend hatte Aktionär Union Investment dem krisengeschüttelten Institut den Rücken gestärkt. "Die Deutsche Bank ist für uns keine Krisenbank", betonte Frank Engels, leitender Portfoliomanager des Vermögensverwalters.

Im Nebenwerte-Index MDax schossen die Titel von Osram um 10,5 Prozent in die Höhe. Einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge will der chinesische Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics in den kommenden Wochen ein "qualifiziertes Angebot" abgeben. Die Rede sei von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie.

Mit Spannung hatten Anleger am Morgen auf den Emissionspreis von Innogy gewartet: Angesichts der hohen Nachfrage ist die Preisspanne der Aktien der RWE-Tochter auf das obere Ende 35 Euro bis 36 Euro festgelegt worden. Bisher lag die Bandbreite bei 32 Euro bis 36 Euro je Anteil.

Der Börsengang von Innogy, die das Geschäft mit erneuerbaren Energien des Stromkonzerns RWE bündelt, ist für den morgigen Freitag geplant. Heute werden die Bücher geschlossen. Der Kurs von RWE nimmt die Kursbereinigung durch die Abspaltung der Tochter vorweg. Der Kurs büßte zuletzt 2,0 Prozent ein.

Im Technologie-Index TecDax stiegen Dialog Semiconductor um 6,1 Prozent. Der Quartalsumsatz des Chip-Entwicklers liege mit 345 Millionen Dollar über den Markterwartungen, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer in einem Kommentar. Die große Frage sei nun, ob das Unternehmen seine zuvor mehrfach gesenkten Gesamtjahresziele wieder anhebe.

Abwärts ging es für die Lufthansa-Aktie. Die Papiere verloren 0,9 Prozent. Ein möglicher Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings belastete den Kurs.

Wall Street: Zinsspekulationen belasten

Die Aussicht auf eine Zinserhöhung in den USA noch in diesem Jahr belastete die US-Börsen zum Auftakt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit einem Abschlag von 0,4 Prozent bei 18.202 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,3 Prozent auf 2153 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 5297 Stellen nach.

Vor allem die jüngsten Arbeitsmarkt-Daten, die einen unerwarteten Rückgang der Anträge auf Arbeitslosen-Hilfe ausgewiesen hatten, stärkten die Annahme, dass die US-Notenbank im Dezember an der Zinsschraube drehen werde, sagten Händler.

"Gute Nachrichten aus der Wirtschaft können schlechte Nachrichten für die Finanzmärkte sein", sagte der Analyst Phil Davies vom Broker PSW Investments. Höhere Zinsen bedeuten für Unternehmen potenziell höhere Investitionskosten. Zudem verteuert sich für Verbraucher der Kauf auf Pump.

Asien: Börsen feiern US-Daten

Die Aktienmärkte in Fernost hatten angesichts der jüngsten US-Daten und steigender Ölpreise zugelegt. Wachsende Spekulationen auf eine US-Zinsanhebung drückten den Goldpreis und ließen den Dollar zum Yen steigen.

"Während der US-Wirtschaftstrend noch unklar ist, deutet die Erholung in Japan und China darauf hin, dass der globale Wirtschaftszyklus sich fürs Erste erholt", sagte Chotaro Morita von SMBC Nikko Securities.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,2 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio stieg um ein halbes Prozent auf 16.899 Punkte, in Hongkong ging es im Späthandel ebenfalls um ein halbes Prozent nach oben. Sydney schloss knapp 0,6 Prozent höher. Nicht gehandelt wurde erneut an den chinesischen Festlandsbörsen, weil dort die einwöchigen Nationaltagsfeierlichkeiten im Rahmen der sogenannten Goldenen Woche stattfinden.

In Seoul ging es für den Kospi um 0,6 Prozent nach oben. Tagesthema dort war das Rekordhoch des Schwergewichts Samsung Electronics. Die Aktie ging mit einem Plus von 4,3 Prozent aus dem Tag, nur knapp unter dem Tageshoch. Für Kursfantasie sorgte ein Brief des aktivistischen Investors Elliott Management, in dem dieser eine Restrukturierung und eine Aufspaltung der Aktivitäten des Konzerns in zwei Geschäftsbereiche fordert, außerdem eine Dividendenerhöhung. Elliot hält die Samsung-Aktie demnach für 70 Prozent unterbewertet.

In Hongkong stieg die Aktie des Computer-Anbieters Lenovo, der das PC-Geschäft von Fujitsu übernehmen will, um 2,5 Prozent. Fujitsu machten sogar sieben Prozent gut.

Devisen: Dollar stärker, Pfund schwächer

Die sich immer deutlicher abzeichnende Leitzinserhöhung in den USA stützt den Dollar, der Euro neigt mit 1,1183 Dollar nach Wechselkursen über 1,12 am Vorabend zur Schwäche. Auch gegenüber anderen Währungen bleibt der Greenback auf dem Vormarsch.

Das wegen den Sorgen um einen "harten Brexit" zuletzt stark unter Druck geratene britische Pfund fällt abermals unter 1,27 Dollar und geht aktuell bei 1,2644 Dollar um. Über 30 Jahre wurde das Pfund über dieser Marke gehandelt.

Rohstoffe: Ölpreise steigen

Die Rally am Ölmarkt setzt sich derweil fort. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,7 Prozent auf 50,20 Dollar und steigt erstmals seit Ende Juni über die wichtige 50-Dollarmarke. Diese hat die global gehandelte Sorte Brent schon längst genommen, Brent-Öl springt über die Marke von 52 Dollar.

Im Handel wird auf ein weiteres informelles Treffen des Erdölkartells Opec am Wochenende in Istanbul verwiesen. Diese erneute Zusammenkunft untermauere den Willen, sich auf eine Förderbegrenzung zu verständigen, heißt es im Handel. Die Skepsis unter Analysten über einen Erfolg der Versuche bleibt aber bestehen. Einige senken sogar ihre Preisprojektionen.

Quelle: n-tv.de