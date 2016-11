Marktberichte

"Es kam anders, als alle dachten": Dax-Anleger verdauen den ersten Schock

Mund abputzen, weiter geht's: Das scheint das Motto am deutschen Aktienmarkt nach dem Wahltriumph Donald Trumps in den USA zu sein. Der Schock vom Morgen ist verdaut. Dennoch bleiben Fragen.

"Es kam anders, als alle gedacht haben - mal ehrlich: Wir wissen nicht, was nun kommt." So kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer die Situation am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl sollte der Dax zur Eröffnung tiefrot starten. Das Minus hält sich indes in Grenzen, wird zum Mittag hin sogar deutlich kleiner. Erst am Nachmittag weitet es sich wieder etwas aus. Bei 10.175 Punkten steht das Tagestief, das Tageshoch bei 10.449 Stellen. "Der erste Schock ist verdaut", sagt n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf.

Der Dax notiert am Nachmittag 1,4 Prozent im Minus bei 10.331 Punkten. Am Montag hatte er rund 200 Punkte zugelegt, als Umfragen einen größeren Vorsprung Hillary Clintons gegenüber ihrem Kontrahenten Trump vorhergesagt hatten. Am Dienstag gab es nochmals einen leichten Aufschlag. Der MDax büßt 1,3 Prozent auf 20.357 Zähler ein. Der TecDax dreht erneut ins Minus: 0,3 Prozent auf 1725 Stellen.

Erst der Schock, ...

Die Investoren hatten auf Clinton als erste US-Präsidentin gesetzt und reagieren entsprechend nervös auf den überraschenden Wahlsieg von Donald Trump, denn die Unklarheit unter anderem über dessen künftige Wirtschaftspolitik ist groß. "Die Folgen der Wahl sind - wie der Kandidat Trump - völlig unberechenbar", kommentiert Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank. Einige seiner Pläne seien radikal, viele nur rudimentär bekannt. Meinungen über Folgen von Trump-Sieg gehen auseinander

"Einige Börsianer haben den Umfragen zum Ausgang der US-Wahl ein stückweit misstraut", sagt n-tv-Börsenexpertin Marggraf. Sie hätten aus dem Brexit-Votum im Sommer gelernt. Damals hatten Umfragen einen Verbleib in der Europäischen Union (EU) prognostiziert. Der Dax war danach um rund 10 Prozent abgesackt, brauchte rund einen Monate, seine Verluste wieder aufzuholen.

"Die Börsianer sind mit einer Präsidentin Clinton ins Bett gegangen und nach einer heißen Nacht mit einem Präsidenten Trump wieder aufgewacht. Heiße Nächte mit zu viel entspannter Sorglosigkeit können manchmal richtig teuer werden und dies zeigt die Kursreaktion des Dax", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. "Die Investoren müssen sich nun sammeln und überlegen, was man mit dieser neuen politischen Lage nun anfängt."

... dann das Aufatmen

Im Handel werden diverse Gründe für die rasche Erholung ausgemacht. Zum einen zeichne sich ein totaler Triumph der Republikaner ab - nicht nur bei den Präsidentschaftswahlen sondern auch im Kongress. Das könnte die jahrelange Blockade zwischen Weißem Haus und Repräsentantenhaus auflösen, heißt es. Daneben werde ein Zinserhöhungszyklus in den USA gerade ausgepreist.

Nomura verweist als beruhigenden Faktor zudem auf die Siegesrede von Trump. Sie habe "präsidial" geklungen und nichts vom Aufbau von Mauern enthalten.

USA: Kleines Minus oder doch Absturz?

Nach dem Wahlsieg Trumps dürfte es an der Wall Street zunächst nach unten gehen. Favoritin der Börse war die unterlegene Kandidatin Clinton. Der S&P-500-Future deutet Kursverluste von 1,8 Prozent zur Eröffnung am Kassamarkt an. Allerdings kann es durchaus sein, dass die Verluste schnell zum Kauf genutzt werden und sich das Minus bis zur Schlussglocke reduziert.

Dahinter steckt nicht nur die Überlegung, dass Trump seine protektionistischen Vorstellungen wohl nicht vollständig in die Tat umsetzen kann. Beobachter verweisen auch darauf, dass sich ein totaler Triumph der Republikaner abzeichne - nicht nur bei den Präsidentschaftswahlen, sondern auch im Kongress. Das könnte die jahrelange Blockade zwischen Weißem Haus und Repräsentantenhaus auflösen, heißt es. Daneben werde ein Zinserhöhungszyklus in den USA gerade ausgepreist.

Unter den Einzelwerten an der Börse werden Gopro vorbörslich 10,4 Prozent schwächer indiziert. Das Unternehmen ruft seine Kamera-Drohne "Karma" zurück, weil einige Exemplare abgestürzt waren. Während des Betriebs sei die Stromzufuhr ausgefallen, heißt es.

Dax: Autowerte verlieren

Nachdem zum Handelsstart lediglich Merck und Fresenius mit Aufschlägen aufwarten, sind es am Mittag deutlich mehr Werte. Das größte Plus weisen Fresenius mit rund 4 Prozent auf. Zu den größten Verlierern zählen dagegen die Autowerte. Daimler, BMW und VW büßen je um 3,7 Prozent ein. "Trump steht für Protektionismus. Die exportorientierte Autobranche gerät dadurch besonders stark unter Druck", sagt n-tv-Börsenexpertin Marggraf.

Eon-Titel verlieren 1,0 Prozent. Hohe Abschreibungen auf die abgespaltene Tochter Uniper belasten Eon: Der Energiekonzern hat in den ersten neun Monaten einen Verlust von rund 9,3 Milliarden Euro geschrieben. RWE sind mit einem Abschlag von 2,7 Prozent größter Dax-Verlierer.

Der Rückversicherer Munich Re hat angesichts eines geringeren Preisdrucks und eines guten dritten Quartals die Jahresprognose erhöht und rechnet nun mit einem Nettogewinn, der deutlich über den ursprünglich anvisierten 2,3 Milliarden Euro liegt. Die Aktien rutschen 3,3 Prozent abwärts.

Als "ordentlich bis gut" werden die Zahlen und Aussagen von Heidelcement im Handel beschrieben. "Dass der Ausblick zwar nur bestätigt, jetzt aber auch für Italcementi mit gilt, ist sehr gut und sollte im Fokus stehen", sagt ein Händler. Dies gebe Kalkulationssicherheit und zeige, dass die Integration schneller als erhofft vor sich gehe. Das spiegele sich auch in dem erneut erhöhten Synergieziel, dass nun über 400 Millionen Euro liege. Die wichtige Gewinnkennziffer OIBD sei im erwarteten Rahmen ausgefallen. Die Papiere legen 1,2 Prozent zu.

MDax: Brenntag größter Verlierer

Als leicht enttäuschend werden die Quartalszahlen von Brenntag im Handel bezeichnet. Vor allem der auf das untere Ende der Erwartungsspanne gesenkte Gewinnausblick für das Gesamtjahr dürfte belasten, heißt es. "Allerdings gibt es keine neuen außer den bekannten Belastungsfaktoren wie Währung und schwache Nachfrage durch Kunden aus der Ölbranche", sagt ein Händler. Auch falle die Senkung der Prognosespanne prozentual nur sehr gering aus. Die Aktien sacken knapp 5 Prozent ab.

Rohstoffe: Gold gesucht

Ein Gewinner des Tages ist Gold. Im Tageshoch steigt der Preis der Feinunze auf ein Sechswochenhoch von gut 1336 Dollar, entsprechend einem Plus zum US-Späthandel am Dienstag von 4,7 Prozent. Das Edelmetall profitiert zum einen von seiner Funktion als sicherer Hafen, zum anderen von den nachlassenden Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA im Dezember.

Der Ölpreis gibt dagegen leicht ab: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt am Nachmittag auf 45,97 Dollar, ein Abschlag von 0,2 Prozent. Im Tief liegt er bei 44,56 Dollar. Das war der niedrigste Stand seit August. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI sackt bis auf 43,31 Dollar im Tagestief und notiert danach bei 44,73 Dollar, ein Minus von 1,0 Prozent.

Devisen: Euro nutzt Dollar-Schwäche

Das gleiche Bild wie am Aktienmarkt liefert auch der Devisenmarkt: Der Dollar sackt zu mehreren Währungen ab. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert im Hoch bei 1,1300 Dollar. Dann normalisiert sich das Bild aber und am Mittag steht der Euro bei 1,1092 Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von 0,7 Prozent zum Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1038 Dollar nach 1,1063 Dollar am Montag fest.

Der japanische Yen legt zeitweise um bis zu 3,8 Prozent zu. Ein Dollar kostet zwischenzeitlich nur noch 101,20 Yen. Das ist der höchste Stand seit Anfang Oktober. Der Yen gilt an den Finanzmärkten als sicherer Hafen. Steigt das Sicherheitsbedürfnis der Anleger, legt die Währung meistens zu. Für den Schweizer Franken gilt das gleiche. Im Verhältnis zum Dollar gewinnt der Franken zwischenzeitlich über 2 Prozent an Wert.

Der mexikanische Peso fällt dagegen auf ein Rekordtief. Auch andere Schwellenländerwährungen wie der südafrikanische Rand oder die türkische Lira geben deutlich nach. Unter deutlichem Druck steht auch der südkoreanische Won.

Asien: Kurseinbrüche

Die Aktienmärkte in Fernost gaben angesichts des US-Wahlergebnisses auf breiter Front nach. In Tokio sank der Nikkei-Index 5,4 Prozent auf 16.251 Punkte. Die Regierung in Tokio erklärte vorsorglich, für etwaig erforderliche Stützungsaktionen bereit zu stehen.

Auch in Shanghai gaben die Kurse nach. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans fiel 3 Prozent.

Unternehmensnachrichten spielten angesichts des Wahldramas in den USA vorerst keine Rolle. Dabei waren auch hier die Bewegungen dramatisch: So rutschten die Aktien von Toyota über 6 Prozent ab. Der Automobilhersteller ist extrem abhängig vom Export und könnte unter einem US-Präsidenten Trump leiden, sollte dieser seine protektionistischen Vorstellungen umsetzen. Finanzwerte gaben in Tokio teils noch dramatischer ab.h dramatischer ab.

