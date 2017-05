Startseite

Milliardendeal im Anmarsch: Dax-Anleger suchen nächsten Kurstreiber

Der Dax-Aufschlag zum Start in die neue Handelswoche wird im Handelsverlauf kleiner. Gleichzeitig stützt aber auch ein schwächerer Euro. Übergeordnet beschäftigt die Anleger aber etwas anderes.

"Rücksetzer werden zu Käufen genutzt", kommentiert n-tv Börsenexpertin Corinna Wohlfeil die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche. Positive Vorgaben von Seiten der Wall Street und aus Asien helfen den Kursen hierzulande. Auch ein schwächerer Euro stützt. Das Plus beim Dax ist dennoch vernachlässigenswert.

Der Dax liegt am Vormittag minimal im Plus bei 12.645 Punkten. Am Freitag war er 0,4 Prozent fester aus dem Handel gegangen. Der MDax legt 0,2 Prozent auf 25.065 Zähler zu. Der TecDax positioniert sich nachezu unverändert bei 2222 Stellen.

Konjunktur: Impulse dringend gesucht

Mit dem Ende der Berichtssaison fehlt der Börse allerdings t ein wichtiger Treiber der jüngsten Aufwärtsbewegung. Aber auch die Politik sorgt momentan nicht mehr für den starken Rückenwind der vergangenen Monate. Vielmehr hatte das Chaos in Washington um die "Russland-Affäre" von US-Präsident Donald Trump den Aktienmarkt in der vergangenen Woche kurzzeitig belastet.

Trotz der leicht positiven Stimmung gilt übergeordnet weiterhin: "Politische Unsicherheitsfaktoren und charttechnische Aspekte sprechen für eine vorübergehende Pause der Aktienrally", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.

Devisen: Euro unter 1,12

Der Euro fällt etwas ab. Die Gemeinschaftswährung notiert am Vormittag mit 1,1176 Dollar rund 0,3 Prozent schwächer als am Freitag. Die 1,12er Marke bleibt aber in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Freitagnachmittag den Referenzkurs auf 1,1179 Dollar festgesetzt. Am Freitag der Vorwoche lag der Euro noch unter 1,09 Dollar.

"Mit dem Überschreiten der Marke von 1,10 Dollar je Euro spricht das technische Bild jetzt für einen stärkeren Euro", so Chefstratege Greil. Die obere Begrenzung der seit über zwei Jahren laufenden Seitwärtsbewegung verläuft bei rund 1,15 Dollar.

Dax: Chemiewerte im Blick

RWE und Innogy stehen mit Aufschlägen von rund 2 und 2,7 Prozent an der Spitze der Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Grund sind weiterhin die Spekulationen um einen Verkauf von Innogy an Engie, an denen sich RWE im Gegenzug beteiligen könnte. Zugleich gäbe der Deal Innogy-Chef Peter Terium auch die Möglichkeit, den Anlegern wieder etwas zu bieten, heißt es in der "Rheinischen Post".

Deutsche Börse zeigen sich zunächst kaum verändert. Laut "Handelsblatt" laufen Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft, das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter einzustellen.

BASF ziehen an. Hier verweisen Händler auf eine anstehende Milliardenfusion in der Branche hin: Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will sich mit dem US-Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden Dollar. Clariant-Aktionäre sollen 52 Prozent am neuen Unternehmen halten.

MDax: Fusion gibt Fantasie

Die milliardenschwere Fusion lässt auch Nebenwerte nicht kalt. "In den Blick geraten Titel der zweiten Reihe wie Lanxess, Covestro und Evonik", sagt ein Marktteilnehmer. Die beiden Konzerne erwarten Synergien von über 400 Millionen Dollar. Lanxess, Covestro und Evonik legen jeweils zu.

TecDax: Evotec profitiert von Bayer

Evotec 2,3 Prozent vor. Grund ist eine Meilensteinzahlung von rund 5 Millionen Euro von Bayer. Evotec und der Dax-Konzern arbeiten in einer Multi-Target-Allianz zusammen.

SDax: Sichere CL-Teilnahme treibt BVB-Aktie

Borussia Dortmund hat die Bundesligasaison 2016/17 auf dem 3. Platz beendet und sich damit direkt für die Champions League (CL) qualifiziert. An der Börse wird das positiv gewertet. Für die BVB-Aktien geht es etwa 2 Prozent nach oben.

Einen erfolgreichen Jahresauftakt hat Tele Columbus Händlern zufolge hingelegt. Positiv wertet ein Marktteilnehmer dabei die Entwicklung bei den Internetanschlüssen, die im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 12,6 Prozent gestiegen sind. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser stufen die Aktien als nicht zu teuer ein, Tele Columbus verbessern sich leicht.

Europa: Aegon gefragt

Für Aegon geht es mehr als 7 Prozent aufwärts. Der niederländische Versicherer Aegon verkauft einen Teil seines US-Geschäfts. Die Analysten von Bryan Garnier stellen positiv heraus, dass sich damit das Solvency-II-Ratio um 600 Basispunkte verbessere. Auswirkungen auf den Umsatz und den operativen Gewinn habe die Transaktion dagegen keine.

Rohstoffe: Brent über 54 Dollar

Die Aussicht auf verlängerte Förderbeschränkungen lässt den Ölpreis zunächst weiter steigen. Nach deutlichen Zuwächsen am Freitag liegt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Vormittag erstmals seit gut einem Monat wieder über 54 Dollar und notiert bei 54,10 Dollar. Das sind knapp 1,0 Prozent als noch am Freitag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuert sich 1,1 Prozent auf 50,81 Dollar.

Der Preisanstieg werde durch erneut gestärkte Erwartungen gestützt, dass die Mitgliedstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern werden, heißt es aus dem Handel. Am Donnerstag werden sich Vertreter der Opec-Staaten in Wien treffen.

Asien: Optimistische Grundstimmung

Im Sog guter Vorgaben von der Wall Street starteten die Indizes an den ostasiatischen Aktienmärkten freundlich in die neue Woche. Für Zuversicht sorgte unter anderem der weiter anziehende Ölpreis. Die Stimmung an den Märkten ist so gut, dass auch ein neuerlicher Raketenabschuss Nordkoreas nicht als Störfeuer wirkte und auch etwas hinter den Erwartungen gebliebene Exporte Japans hielten die Akteure kaum von Käufen ab.

Der Nikkei-Index gewann 0,5 Prozent auf 119.678 Punkte. Der südkoreanische Kospi legte ebenfalls um ein halbes Prozent zu. In Sydney ging es für den S&P/ASX200 sogar 0,8 Prozent nach oben.

Auch in Hongkong beim HSI stiegen die Notierungen. Hier sei der Aufwärtstrend intakt, deshalb belaste das Minus der Börse in Schanghai nicht weiter, so Marktteilnehmer. Schwergewichte wie Tencent oder Cathay Pacific gewannen fast 3 und etwa 2 Prozent.. Letztere erhielten dabei Rückenwind von der Ankündigung, durch den Abbau von 600 Stellen die Kosten senken zu wollen.

Quelle: n-tv.de