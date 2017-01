Marktberichte

Trump überschattet US-Bilanzen: Dax-Anleger suchen harte Fakten

Nach der substanzlosen Trump-Rede vom Vortag könnten die Quartalsberichte großer US-Banken für etwas mehr Klarheit sorgen. Daneben stehen Italien und der Abgasskandal im Fokus.

Anleger haben den gut einprozentigen Vortagesverlust im Dax am letzten Handelstag der Woche zum Wiedereinstieg genutzt. "Langsam ist die Enttäuschung über die substanzlose Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verdaut", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. Anleger griffen vor allem bei den Finanzwerten zu. "Bankaktien haben Nachholbedarf, nachdem Trumps Auftritt die Risikolust der Anleger zuletzt gemindert hatte", sagte ein Händler.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Nachmittag 0,6 Prozent höher bei 11.592 Punkten. Der Euro war ebenfalls gefragt, er verteuerte sich um gut einen Drittel US-Cent auf 1,0652 Dollar.

Der künftige US-Präsident hatte auf seiner ersten Pressekonferenz keine Details zu seinen Wirtschaftsplänen geliefert. "Trump versprach wie immer viel", urteilte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. "Höhere Staatsausgaben und niedrigere Steuern gehörten diesmal nicht dazu. Irgendwann wird Trump liefern müssen." Spannend dürfte werden, was Trump am 20. Januar konkret ankündigt, wenn er vereidigt wird. "Die Finanzmärkte werden umgehend darauf reagieren", sagte der Chefstratege Robert Greil von Merck Finck. Analyst Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC Markets rechnet damit, dass die Börsen wegen Trump bis Freitag keine klare Richtung einschlagen werden.

Am Freitag konzentrierten sich die Börsianer zunächst einmal auf die harten Fakten. Dazu gehörten Geschäftszahlen von US-Banken. Die Bank of America, JP Morgan Chase und Wells Fargo, alle unter den Top-Ten Investmentbanken weltweit, öffneten ihre Bücher. Die Aussichten für den Finanzsektor 2017 seien angesichts möglicher weiterer Zinserhöhungen in den USA gar nicht schlecht, betonte Händler Markus Huber von City of London Markets. "Banken werden aus Anlegersicht wieder populärer, vor allem weil viele Fonds diesen Sektor immer noch untergewichten." Unterstützung lieferten auch die Zahlen der US-Institute (siehe unten).

Im Dax führten Deutsche Bank die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 17,95 Euro an. Laut Finanzvorstand Marcus Schenck will das Institut seine Altlasten hinter sich lassen und 2017 in die Offensive gehen. Am Vortag hatten die Papiere 3,5 Prozent verloren.

Etwas später kommen Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember und zum US-Verbrauchervertrauen. Da der private Konsum in den USA sehr wichtig ist als Wachstumstreiber für die US-Wirtschaft, geben diese Daten Aufschluss über die aktuelle Lage der US-Wirtschaft. Je stärker die Daten ausfallen, desto wahrscheinlicher wird es, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald weiter anhebt.

Zum Wochenschluss richten sich die Blicke auch noch gen Italien. Die Ratingagentur DBRS könnte ihre Einstufung für die Bonität des Landes senken. Derzeit stufen die Kanadier italienische Schulden mit "A-" ein, das Ausblick ist aber negativ. Sollte die Ratingagentur ihre Bonitätseinstufung senken, fiele Italiens letztes A-Rating weg. Dann müsste für bei der Europäischen Zentralbank (EZB) hinterlegte italienische Staatsanleihen ein größerer Sicherheitsaufschlag gezahlt werden, was wiederum die Refinanzierung der italienischen Banken verteuerte.

Nach Einschätzung der Commerzbank sollte dies für Italiens Banken verkraftbar sein. Allerdings erhöhte eine DBRS-Abstufung die Wahrscheinlichkeit einer Senkung der Kreditwürdigkeit durch die sehr viel wichtigere Ratingagentur Standard & Poor's im Mai. Die DBRS-Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa erfolgen. Anleger zeigten sich zuletzt noch gelassen, die Kurse italienischer Banken legten zu. Unicredit zogen 4,3 Prozent an, Banco Popolare um 1,1 Prozent.

Italiens Bankensektor ist angeschlagen und leidet unter einem Berg fauler Kredite. Derzeit versucht die Unicredit eine Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro am Markt zu platzieren. Abstufungen durch Ratingagenturen könnten das Sentiment für den italienischen Bankensektor weiter belasten. Im Handel bleibt das Thema Italien auf dem Radar. Es sei klar, dass Italien bzw. der italienische Bankensektor jederzeit wieder zum marktbelastenden Faktor werden können, heißt es.

Bei den deutschen Einzelwerten gehörte Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursplus von 0,6 Prozent zu den Favoriten. Der Dialysekonzern erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen eine Anordnung der Gesundheitsbehörde CMS, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen Dialyse-Patienten keine Behandlungszuschüsse mehr zahlen dürfen.

Nach der sehr guten Kursentwicklung am Vortag nahmen Anleger Gewinne bei der Südzucker-Aktie mit. Das Papier fiel unter die Unterstützung bei 24 Euro und hat damit zunächst Konsolidierungspotenzial bis 23,40 Euro. Südzucker verloren 1,4 Prozent auf 23,86 Euro.

Nach Fiat auch noch Renault

Bei den Einzelwerten zog ansonsten die Fiat-Aktie nach den Verlusten am Vortag um 3,9 Prozent nach oben. Der Fall Fiat sei in der Größenordnung nicht mit VW vergleichbar, sagte ein Marktteilnehmer. Es seien viel weniger Fahrzeuge betroffen als bei den Wolfsburgern. Hinzu komme, dass die Tochter Chrysler ein sehr wichtiger Arbeitgeber in den USA sei und es aus politischen Erwägungen - gerade nach dem Trump-Sieg -, unwahrscheinlich sei, dass die Behörden mit der gleichen Härte wie gegen VW vorgehen würden.

Ein anderer Händler äußerte sich zurückhaltender. Es fehlten noch Details, um die Größenordnung des Betrugsskandals wirklich umfänglich einschätzen zu können. Im Handel kursieren Zahlen von Strafzahlungen von rund vier Milliarden Euro. Dies wäre viel weniger als bei VW, allerdings verfügten die Italiener auch nicht über die Finanzkraft der Wolfsburger. Es sei zu früh für strategische Käufe der Fiat-Aktie.

Die Affäre um manipulierte Abgaswerte weitete sich derweil auch noch weiter aus. Nachdem am Vortag die US-Umweltbehörde Fiat Chrysler Manipulationen vorgeworfen hat, ist nun Renault ins Visier der französischen Staatsanwaltschaft geraten. Auch Renault wird Betrug bei den Abgaswerten vorgeworfen. Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend. Im November hatte das französische Finanz- und Industrieministerium der Staatsanwaltschaft ein Dossier zur Prüfung vorgelegt.

Im Handel gibt man sich bisher allerdings recht gelassen. "Es zeichnet sich ab, dass einige Hersteller geschummelt haben", sagte ein Händler. Das liege schon deshalb nahe, da viele die gleichen Zulieferer hätten und man sich innerhalb der Branche kenne. Die Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft sei zwar unangenehm für Renault, etwaige Strafzahlungen dürften aber im Vergleich zu den USA gering ausfallen. Diese Erwartung spiegele sich auch in dem moderaten Kursminus der Aktie wider - Renault verloren 2,0 Prozent.

Wall Street: US-Börsen dürften sich erholen

Das Grübeln darüber, was die Präsidentschaft Trumps wohl für die US-Wirtschaft bedeutet, wird wohl auch in den USA erst einmal Pause haben, gilt es doch handfeste Daten zu verarbeiten. Schon vor der Startglocke wurden Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsatz aus dem Dezember veröffentlicht. Und auch die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf mit Quartalsausweisen der drei Großbanken JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo.

Bank of America gelang dank eines guten Handelsgeschäftes eine überraschend hohe Gewinnsteigerung im vierten Quartal. Zudem rechnet das Unternehmen im laufenden Quartel mit einer deutlichen Steigerung der Zinseinnahmen. Auch JP Morgan verdiente im vierten Quartal mehr als von Analysten erwartet und rechnet mit mehr Schwung für die US-Wirtschaft im laufenden Jahr. Wells Fargo lag mit seinem Gewinn je Aktie von 0,96 Dollar indes leicht unter den Prognosen.

Daneben wurden einige Übernahmen bzw Veräußerungen bekannt. So kauft KKR die Werkzeugsparte der japanischen Hitachi für 1,3 Milliarden Dollar. Und Anadarko veräußert seine Öl- und Gasanlagen im Süden des US-Bundesstaats Texas für 2,3 Milliarden Dollar an Sanchez Energy und Blackstone Group, wie aus informierten Kreisen verlautete.

Asien: Tokio erholt sich

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien hielten sich zum Wochenausklang Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Die Börse in Tokio erhielt Rückenwind vom nachgebenden Yen, der Nikkei-Index legte um 0,8 Prozent zu auf 19.287 Punkte. In Schanghai ging es dagegen um 0,2 Prozent leicht nach unten auf 3.112 Punkte. Ein stärker als erwartet ausgefallener Exportrückgang Chinas im Dezember habe die Stimmung aber allenfalls leicht belastet, hieß es. In Hongkong legt der Index um ein halbes Prozent zu.

Schwache Exportzahlen aus China für Dezember stellen nach Einschätzung aus dem Handel keinen Belastungsfaktor für die Börsen dar. Gleichwohl senden die Daten wenig Ermutigendes aus: Die chinesischen Exporte sind im Dezember überraschend stark gefallen. Nach dem unerwarteten Anstieg im November hatten Volkswirte für den Dezember einen geringeren Rückgang erwartet. Die Daten deuten darauf hin, dass die Ausfuhren Chinas, einst ein wichtiger Wachstumsmotor, weiter unter der anhaltenden Schwäche des Welthandels leiden. Die Exporte sind damit, bis auf den Ausreißer im November, zuletzt in acht von neun Monaten gesunken. Die Importe legten unterdessen im Dezember zu und erfüllten damit größtenteils die Erwartungen.

Die Börse in Sydney orientierte sich stärker an den leichteren Vorgaben aus den USA. Der zuletzt auf ein 20-Monatshoch gestiegene S&P/ASX-200 schloss mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Besonders Aktien aus dem Finanzsektor litten dort unter Gewinnmitnahmen. Sie hatten die Trump-Rally seit dessen Wahlsieg angeführt.

Der Aktienmarkt in Südkorea zeigte sich mit moderaten Abgaben nach der Entscheidung der südkoreanischen Notenbank, die Leitzinsen unverändert zu lassen, trotz eines gesenkten Wachstumsausblicks. Vor allem das Minus beim Schwergewicht Samsung drückte den Kospi ins Minus.

Devisen: Euro stabil über 1,06

Die jüngsten Aussagen von Trump hatten auch die Finanzmärkte enttäuscht, den Dollar belastet und den Euro im Gegenzug gestärkt. Der Euro notierte am Nachmittag bei 1,0650 US-Dollar. Das ist etwas mehr als am Vorabend. Zwischenzeitlich hatte sie am Donnerstag aber mit 1,0685 Dollar noch stärker notiert und den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) Dollar festgesetzt.

Aussagen der Fed-Chefin sorgten kaum für Impulse. Die Wirtschaft stehe kurzfristig vor keinen ernsthaften Hindernissen, sagte Janet Yellen in der Nacht auf Freitag. "Die Arbeitslosigkeit hat jetzt ein niedriges Niveau erreicht, der Arbeitsmarkt ist insgesamt stark und das Lohnwachstum legt allmählich zu." Zudem verwies Yellen auf die zuletzt gestiegene Inflation, betonte aber auch längerfristige Risiken durch eine schwache Produktivität und steigende Einkommensungleichheit.

Auftrieb gab es beim südkoreanischen Won, der auf den stärksten Stand seit Mitte Dezember gestiegen ist. Trotz einer gesenkten Wachstumsprognose für 2017 hat die südkoreanische Notenbank ihren Leitzins bei einer Zinsentscheidung am Freitag nicht weiter gesenkt. Binnen vier Tagen hat der Won inzwischen fast drei Prozent an Wert gewonnen. Die türkische Lira und der mexikanische Peso blieben unterdessen weiter auf einem extrem schwachen Niveau, haben sich aber zuletzt leicht erholt und seit Mittwoch keine neuen Rekordtiefs erreicht.

Rohstoffe: Brent steigt über 56 Dollar

Nach kräftigen Vortagesgewinnen haben sich die Ölpreise im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 56,68 US-Dollar und damit 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 47 Cent auf 53,63 Dollar.

Für Auftrieb sorgte nach der enttäuschenden Trump-Rede ein geschwächter US-Dollar. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger und erhöht so die Nachfrage. Zum anderen hat Saudi-Arabien laut Energieminister Khalid Al-Falih seine Ölförderung auf weniger als zehn Millionen Barrel pro Tag reduziert. Die Förderung liegt damit unter dem mit dem Ölkartell Opec und anderen Ölförderländern vereinbarten Niveau.

Quelle: n-tv.de