Marktberichte

Wie locker sitzt das Geld?: Dax-Anleger spielen die Draghi-Karte

130 Punkte geht es am Dienstag beim Dax nach oben. Das Jahreshoch von 10.802 Punkten nähert sich. Aber statt weiter anzugreifen, verlässt die Anleger der Mut. Das hat einen Grund.

Zur Wochenmitte herrscht am deutschen Aktienmarkt Ruhe. Ruhe vor dem Sturm? Das wird sich dann erst am Donnerstag zeigen, wenn der EZB-Rat tagt und sich Zentralbanks-Präsident Mario Draghi zur weiteren Geldpolitik äußern wird. Trotz positiver Vorgaben von der Wall Street und aus Asien liegen Dax und Co. am Mittag im Minus.

Der Dax notiert 0,2 Prozent im Minus bei 10.601 Punkten. Am Montag war er schwächer, am Dienstag deutlich fester aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,1 Prozent schwächer bei 21.433 Zählern. Der TecDax dreht 0,3 Prozent ins Minus auf 1780 Stellen. Die Wall Street hat am Dienstag steigende Kurse verzeichnet, getrieben etwa von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen von Goldman Sachs. Nachbörslich enttäuschten dann Intel.

Konjunktur: China hilft

Gestützt wird die Stimmung am deutschen Aktienmarkt von der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Deren Wachstum trifft mit 6,7 Prozent im dritten Quartal die Erwartungen. Auch ein weiterhin schwacher Euro sowie ein steigender Ölpreis helfen.

Daneben verweisen Marktteilnehmer auf das "Buy-the-Dips-Verhalten" der Anleger, das vom bisher vergleichsweise günstigen Verlauf der US-Bilanzsaison weiter gefestigt wird. Außerdem treibt die Bereinigung von Schieflagen vor dem Verfallstermin der Optionen auf Aktien und Indizes an den europäischen Terminbörsen am Freitag die Kurse an. Sollte der Dax die 10.660er Marke nachhaltig überwinden, seien die Jahreshochs bei 10.800 Punkten das nächste Ziel, sagt ein Händler.

Impulse für die weitere Zinsspekulation in den USA werden am Abend vom Beige Book erwartet, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank. Zudem steht in Las Vegas in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) das dritte und letzte Fernsehduell von Donald Trump und Hillary Clinton auf den Terminkalendern. An den Märkten werden im Falle eines Sieges des Republikaners bei den Wahlen Turbulenzen erwartet.

Devisen: Euro auf Parität?

Der Euro zeigt sich zur Wochenmitte etwas stabilisiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Dienstag noch ein Tageshoch von 1,1027 Dollar markiert hat, fiel sie bis auf 1,0973 Dollar und kostet am Mittag dann 1,0998 Dollar. Der Dollar wurde und wird von der steigenden US-Inflation und der Aussicht auf höhere Zinsen gestützt.

Bis zum Jahresende könnte die Gemeinschaftswährung zum Dollar Parität erreichen, erwartet Daisaku Ueno, Chef-Devisenstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Ueno verweist auf die gegenläufige Zinspolitik von EZB und US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Unsicherheitsfaktoren seien eine mögliche Bankenkrise, das Referendum in Italien und die Gefahr eines "harten" Brexit.

Dax: VW-Anleger warten

Bei den Einzelwerten im Dax setzen Anleger auf einen positiven Ausgang des VW-Abgasskandals in den USA. Am Dienstag werden dazu ein Richterspruch und eine Milliardenstrafe erwartet. Die Höhe dürfte die weitere Richtung der Aktien bestimmen. VW legen 0,5 Prozent zu.

Noch deutlicher geht es für die anderen Autowerte aufwärts, die als exportgetriebene Konzerne von einer starken chinesischen Wirtschaft profitieren: BMW ziehen 0,5 Prozent an, Daimler als Dax-Topgewinner 0,7 Prozent.

MDax: Von Airbus ...

Airbus gewinnen 0,6 Prozent. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Konzern eingestellt. Zum Verdacht der Bestechung bei zwei Grenzsicherungs-Großprojekten in Saudi-Arabien und Rumänien sei "kein Tatnachweis zu führen", bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I auf Anfrage der "Welt".

Metro reagieren kaum auf die Quartalszahlen. Die Umsätze bei Saturn Media hätten zwar etwas enttäuscht, das sei aber wegen verzögerter Auslieferungen und Vorzieheffekten wegen der Fußball-EM begründbar. "Thema bleibt die Aufspaltung", sagt ein Händler. Die Titel notieren 0,3 Prozent fester.

... bis Zalando

Positiv nehmen Marktteilnehmer die Aussagen von Zalando auf. "Mit einem erneuten Anheben der Margen-Prognose hat niemand gerechnet", sagt ein Händler. Im dritten Quartal hat Zalando überraschend einen Gewinn auf Ebit-Basis erzielt. Der Umsatz sei zwar etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Zalando wird aber immer mehr zu einer Margen-Story", sagt der Händler. Die Aktien legen 4,2 Prozent zu.

Als positiv für Hochtief bewerten Händler die Entwicklung bei Cimic. Der Kurs der australischen Tochter zieht um 3 Prozent an. Wie Cimic mitteilte, stieg der Cashflow im abgelaufenen Quartal um 7,3 Prozent auf knapp 533 Millionen australische Dollar. Der Nettogewinn legte in den ersten neun Monaten um 5,9 Prozent auf 413,7 Millionen zu. "Auch Hochtief dürften ihren Aufwärtstrend nun fortsetzen", sagt ein Händler. Hochtief-Titel klettern 0,1 Prozent.

TecDax: Dialog im Blick

Eher negativ beurteilen Händler dagegen die Umsatzwarnung von AT&S. Statt mit 10 bis 12 Prozent Umsatzwachstum rechne AT&S nur noch mit 4 bis 6 Prozent Plus. Auch den Margenausblick hat das Unternehmen gesenkt. Da AT&S zum Teil in ähnlichen Segmenten tätig ist wie Dialog Semiconductor, sehen Marktteilnehmer einen negativen Effekt, Dialog-Papiere verlieren 0,4 Prozent.

CL-Sieg für Dortmund

Nach dem Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon ziehen die BVB-Aktien rund 2 Prozent an. "Die Chance auf das finanziell lukrative Achtelfinale hat deutlich zugenommen", sagt ein Händler. Mit Blick auf die technische Situation der Aktie heißt es, seit dem Überwinden der Marke von 5 Euro habe das Momentum stark zugenommen.

Rohstoffe: Ölpreis klettert

Spekulationen auf einen Rückgang der US-Rohölbestände in der vergangenen Woche schieben den Ölpreis zur Wochenmitte an. Nordseeöl der Sorte Brent steigt 1,4 Prozent auf 52,42 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl der WTI kostet mit 51,01 Dollar zeitweise ebenfalls 1,7 Prozent mehr.

Daten des Branchenverbandes API zufolge sind die US-Bestände in der Vorwoche überraschend um 3,8 Millionen Fässer gefallen. Die amtlichen Daten des Energieministeriums (EIA) werden am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht.

Asien: Leichte Gewinne

Die im Rahmen der Erwartung ausgefallenen Wachstumsdaten aus China sorgten an den ostasiatischen Börsen für eine positive Grundstimmung. Hinzu kamen günstige Vorgaben der Wall Street. Allerdings zeigten sich die meisten Börsen nur mit kleinen Gewinnen: So schloss der Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 16.999 Punkten. In Sydney ging es für den S&P/ASX200 0,4 Prozent nach oben. Auch der Kospi in Seoul verbesserte sich leicht. Der HSI und der Shanghai Composite präsentierten sich kaum verändert.

Das chinesische BIP wuchs im dritten Quartal wie prognostiziert 6,7 Prozent, womit sich China weiter auf Kurs befindet, das avisierte Wachstum von 6,5 bis 7 Prozent zu erreichen. Gleichzeitig verfehlte die Industrieproduktion im September zwar die Erwartung, legte mit 6,1 Prozent zum Vorjahr aber dennoch deutlich zu. Außerdem fielen die Einzelhandelsumsätze wie erwartet aus mit einem kräftigen Anstieg um 10,7 Prozent. Insgesamt dämpfen die Zahlen allerdings gleichzeitig die Spekulation auf eine weitere Lockerung der chinesischen Geldpolitik.

Bei den Einzelwerten standen in Tokio Sharp mit einem Kursplus von 10,6 Prozent im Fokus. Der Elektronikhersteller dürfte einem Zeitungsbericht zufolge erstmals seit drei Jahren operativ wieder schwarze Zahlen schreiben. In Hongkong verloren China Life Insurance dagegen 2,2 Prozent, belastet von einer Gewinnwarnung. In Sydney gab der Kurs des Schwergewichts BHP Billiton nach einem Produktionszwischenbericht um 1,1 Prozent nach.

Quelle: n-tv.de