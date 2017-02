Wall Street bleibt geschlossen: Dax-Anleger sind weiter optimistisch

Die Rally am deutschen Aktienmarkt bleibt intakt. Der Dax ist auf gutem Wege, ein neues Jahreshoch zu markieren. Schub kommt von den jüngsten Wall-Street-Rekorden.

Weiter souverän im Plus hält sich der Dax auch am frühen Nachmittag. Der deutsche Leitindex verbessert sich um 0,6 Prozent auf 11.823 Punkte. Rückenwind kommt noch immer von der Rekordjagd an der Wall Street am vergangenen Freitag. Da die US-Börsen wegen des "President's Day" zu Wochenbeginn jedoch geschlossen bleiben, sind die Umsätze am deutschen Markt extrem dünn.

Die Abhängigkeit des europäischen Kapitalmarkts von den großen Finanzzentren wie New York oder London ist groß wie eh und je. "Ob die Kraft heute aber für ein neues Jahreshoch bei rund 11.890 Punkten reicht, ist fraglich", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der MDax kann 0,5 Prozent zulegen und steigt auf 23.412 Punkte, nachdem er im frühen Handel ein neues Rekordhoch bei 23.457 Punkten markiert hatte. Für den TecDax geht es um 0,5 Prozent nach oben auf 1897 Zähler. Nahezu unverändert notiert der Euro-Stoxx-50 bei 3308 Punkten.

Der Rückzug der 143-Milliarden-Dollar-Offerte von Kraft Heinz für Unilever schlägt große Wellen an den Börsen. Die Unilever-Aktien brechen an der Börse in London um 6,7 Prozent ein und geben die Hälfte der freitäglichen Kursgewinne wieder ab.

Daneben findet zu Wochenbeginn das Eurogruppen-Treffen in Brüssel statt - mit weiterem potenziellen Störfeuer für die Märkte. "Die internationalen Geldgeber für Griechenland, insbesondere der IWF und die EU sind sich nicht einig, unter welchen Bedingungen weitere Hilfsmilliarden an Griechenland ausgezahlt werden sollen", so Dofel. Daher seien Marktteilnehmer besonders gespannt auf das Treffen.

Im Laufe der Woche werde es zudem wichtige Konjunkturdaten wie den Ifo-Geschäftsklimaindex geben und Geschäftsberichte von großen Dax-Konzernen, unter anderem von Bayer, Henkel und BASF.

Dax: Übernahme-Fantasien treiben Telekom

An der Dax-Spitze stehen Deutsche Telekom mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent. Die Papiere profitieren von der Entwicklung der Telekom-Tochter T-Mobile US: Der japanische Softbank-Konzern will laut Presseberichten seine US-Tochter Sprint mit T-Mobile US zusammenführen. Eine Übernahme könnte die Marktstellung von T-Mobile US weiter verbessern. Zuletzt lagen bereits die Kurse von Softbank, T-Mobile US und Sprint im Plus, nun dürften auch Deutsche Telekom anziehen.

Verlierer gibt es nur wenige: Henkel büßen 1,0 Prozent ein und Beiersdorf sind Dax-Schlusslicht mit minus 2,1 Prozent. Beide stehen auf der Verkaufsliste wegen des zurückgenommenen Kaufgebots von Kraft für Unilever.

MDax: Covestro trotz guter Zahlen im Minus

Die Geschäftszahlen von Covestro sind nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet ausgefallen. Das Minus von 4,4 Prozent für MDax-die Aktie hat nach Händlerangaben jedoch nichts mit den Zahlen zu tun. "Hier zeigt sich die Sorge vor dem Aktienüberhang durch Bayer", so ein Händler mit Blick auf den Hauptaktionär. Zwar habe Bayer schon immer angekündigt, sich von dem Anteil trennen zu wollen, durch die guten Zahlen habe der Markt aber nun Sorge, dass dies schneller als erwartet und damit schon in den kommenden Monaten kommen könnte.

Die Steinhoff-Aktionäre reagieren erleichtert auf die abgeblasene Fusion mit Shoprite. Der Plan sah vor, das afrikanische Handelsgeschäft von Steinhoff mit Shoprite unter dem Dach einer gemeinsamen Einheit zusammenzuschließen. Zunächst sollte Shoprite die afrikanischen Handelsaktivitäten von Steinhoff übernehmen und neue Aktien an den Konzern ausgeben, womit Steinhoff einen "signifikanten" Anteil an Shoprite gehalten hätte. Als der Deal Mitte Dezember bekannt wurde, hatte die Steinhoff-Aktie mit kräftigen Abschlägen darauf reagiert. Die Transaktion galt als zu komplex. Steinhoff gewinnen im MDax 4,9 Prozent.

SDax: Bertrandt trotz Gewinnminus gefragt

Ungeachtet eines Ergebnisrückgangs greifen Anleger beim Autozulieferer Bertrandt zu. Die Aktien steigen um 2,1 Prozent und sind einer der größten Gewinner im SDax. Bertrandt begründete den Gewinnrückgang damit, dass das erste Quartal 2016/17 zwei Arbeitstage weniger gehabt habe als das Auftaktquartal im vergangenen Geschäftsjahr. Für das Gesamtjahr stellte Bertrandt ein Umsatzwachstum in Aussicht.

Asien: Optimismus macht sich breit

Die Aktienmärkte in Fernost sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. In Tokio blieb das Plus nach anfänglichen Verlusten gering, weil sich die Anleger wegen des erstarkten Yen und der Unsicherheit über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump nur zögerlich aus der Deckung wagten. Den chinesischen Börsen gab dagegen die Aussicht auf Investitionen von Pensionsfonds Auftrieb.

Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss 0,1 Prozent höher bei 19.251 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,2 Prozent zu. Die Börse in Hongkong tendierte 0,6 Prozent fester, der Markt in Shanghai erhöhte sich um rund ein Prozent.

Bei den japanischen Einzelwerten standen Papiere des Mobilfunkers Softbank im Mittelpunkt. Einem Bericht zufolge will der Konzern die Mehrheit seiner Anteile am US-Unternehmen Sprint an die Telekom-Tochter T-Mobile US verkaufen. Die Softbank-Aktie stieg gut drei Prozent. Über die Ankündigung eines Aktienrückkaufs freuten sich Investoren beim Reifenhersteller Bridgestone. Die Papiere legten um 5,4 Prozent zu.

Devisen: Euro etwas leichter

Der Euro zeigt sich zum Wochenbeginn fast unbewegt. Am frühen Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0614 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0650 (Donnerstag: 1,0652) Dollar festgesetzt.

Rohstoffe: Öl legt leicht zu

Die Ölpreise legen etwas zu. Am frühen Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,25 US-Dollar. Das sind 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April steigt um 33 Cent auf 53,73 Dollar.

Insgesamt hält sich die Bewegung am Ölmarkt derzeit in engen Grenzen. In der vergangenen Woche bewegten sich die Preise innerhalb der kleinsten Handelsspanne seit 13 Jahren. Die Preise haben Experten zufolge momentan ein Gleichgewicht gefunden im Spannungsfeld zwischen Produktionskürzungen der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec sowie weiterer Förderländer einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.

Quelle: n-tv.de