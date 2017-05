Von Rekord zu Rekord: Dax-Anleger schütteln alle Sorgen ab

Party, Party, Party: Das ist das Motto der Börsianer am deutschen Aktienmarkt. Positive Geschäftsausweise auf der einen Seite, ein als sicher geltender Sieg von Macron in Frankreich auf der anderen, schieben den Leitindex nach oben.

"Gute Unternehmenszahlen, gute Stimmung." So kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf die Situation im Donnerstagshandel am deutschen Aktienmarkt. Der Dax überspringt die 12.600er Marke und schraubt das Allzeithoch auf 12.647 Punkte, ein Aufschlag von rund 120 Zählern. "Der Dax powert sich aus", sagt n-tv-Börsenexperte Frank Meyer. "Die Frage lautet: Was ist da noch drin?"

Der Dax liegt am frühen Nachmittag 0,9 Prozent im Plus bei 12.640 Punkten. Am Dienstag und Mittwoch war er fester aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,8 Prozent im Plus bei 24.929 Zählern. Der TecDax gewinnt 0,4 Prozent auf 2026 Stellen.

"Vom Umfeld kommt kein Störfeuer", sagt ein Händler. Er verweist auf das TV-Duell im französischen Präsidentschaftswahlkampf zwischen dem Parteilosen Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen. "Die Anleger setzen auf einen Sieg von Macron", so n-tv-Börsenexpertin Marggraf. Die Umfragen sähen ihn deutlich vorn.

"Das TV-Duell Macron vs. Le Pen hat für die Investoren die letzten Zweifel beseitigt, dass der nächste Präsident Macron heißen wird", kommentiert auch Daniel Saurenz von Feingold Research. "Dies belohnen Anleger mit einem weiteren kleinen Freudensprung und dem nächsten Dax-Rekord. Die guten Ergebnisse der Unternehmen tun ihr Übriges."

Konjunktur: Noch zwei US-Zinserhöhungen?

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat wie erwartet zinspolitisch erst einmal stillgehalten. Der Fokus der Sitzung lag für die Volkswirte der BayernLB auf der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwar zollte die Fed der konjunkturellen Eintrübung im ersten Quartal verbal Tribut. Sie machte aber deutlich, dass sie die schwachen Wachstumszahlen als temporäre Konjunkturdelle ansieht und sich somit wohl nichts an ihrer Zinsanhebungsstrategie für das Jahr 2017 geändert hat.

Die BayernLB erwartet noch zwei weitere Zinsschritte in Höhe von 25 Basispunkten im Juni und September dieses Jahres, gefolgt von einer Ankündigung zum Beginn der Bilanzkürzung im Dezember.

Dax: "Dickschiff" Siemens

Bei den Einzelwerten im Dax steht die Berichtssaison ganz oben auf der Agenda der Anleger. Mit Siemens und Adidas legen zwei Schwergewichte Zahlen vor. Von starken Zahlen sprechen Händler dabei bei Adidas, deren Aktien daraufhin 2,7 Prozent zulegen. Umsatz und Gewinn liegen in allen Kennziffern noch einmal über den Prognosen, bei den Gewinnen im mittleren einstelligen Prozentbereich. "Allerdings haben viele Marktteilnehmer damit gerechnet, dass Adidas die Erwartungen schlägt", sagt ein Marktteilnehmer. Den Ausblick habe Adidas lediglich bestätigt.

Siemens bewegen sich dgegen 1,5 Prozent abwärts. Die Bestätigung der Ziele sehen Händler allerdings als Kursbremse. "Das ist zunächst einmal enttäuschend", so ein Marktteilnehmer. Die Zahlen seien alle vergleichsweise gut: Auftragseingang, Umsatz und Gewinnkennziffern lägen leicht über den Erwartungen. Den Ausblick auf die Marge im Industriegeschäft von 11 bis 12 Prozent habe Siemens bestätigt, das sei in Ordnung. "Beim Ausblick auf den Gewinn je Aktie hat man aber etwas mehr erwarten können", sagte der Marktteilnehmer.

Auch die Quartalszahlen von Infineon kommen nicht so gut an der Börse an, die Aktien tendieren rund 2 Prozent im Minus. Die Zahlen sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, das löst nach der jüngsten Aufwärtsbewegung Gewinnmitnahmen aus.

Autowerte fahren vor

Auch die Autotitel sind gefragt. "Die Marktteilnehmer suchen Autotitel, weil sie dort Nachholpotenzial sehen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Die KGVs lägen zwischen 6,2 bei VW und 8,5 bei BMW, verglichen mit einem 14er KGV am Gesamtmarkt. "Deshalb können die Autotitel jetzt auch gegen die Fundamentaldaten laufen", so Ruland. Sowohl in den USA als auch im Inland neigte der Autoabsatz zuletzt etwas zur Schwäche. BMW gewinnen 1,5 Prozent, Daimler 0,6 Prozent und VW 1 Prozent.

Die Erholung bei Bayer setzt sich fort, der Aktienkurs steigt etwa 1 Prozent. Händler verweisen darauf, dass ein Gericht eine Klage wegen des Medikaments Xarelto abgewiesen hat. Dabei sei es darum gegangen, dass Bayer nicht auf Nebenwirkungen bezüglich bestimmter Blutungen hingewiesen habe. "Zwar hängen weitere Klagen an", sagt ein Händler. "Der Richterspruch könnte aber durchaus Signalwirkung haben."

SDax: Hypoport liefert

Anschlusskäufe machen Händler für den Kursanstieg von 4,5 Prozent bei Deutz verantwortlich. Zwar ist der Verkauf des bisherigen Standorts Köln-Deutz nur ein Vollzug bereits angekündigter Absichten. "Die Aktionäre können nun aber voraussichtlich eine hohe Sonderdividende erwarten", sagt ein Händler.

Von guten Zahlen sprechen Händler bei Hypoport. Das Fintech-Unternehmen hat den Umsatz im ersten Quartal um 34 Prozent auf 47,7 Millionen Euro gesteigert und das EBIT um 29 Prozent auf 7 Millionen Euro. Hypoport verteuern sich 0,2 Prozent.

TecDax: Freenet trifft Erwartungen

Auf den ersten Blick ist Freenet der Start in das Jahr geglückt. Beim Umsatz, Rohertrag und EBITDA hat das Unternehmen die Markterwartung übertroffen. Höhere Marketingaufwendungen haben den Gewinn belastet, heißt es von den Analysten von Jefferies. Freenet verlieren 1,2 Prozent.

Europa: Banken im Blick

Als n nicht ganz so stark wie bei BNP Paribas werden die Zahlen der Societe Generale im Handel bezeichnet. Der Nettogewinn ging stärker zurück als von Analysten erwartet. Operativ sei es aber ordentlich gelaufen, sagt ein Händler: "Die Belastung kommt aus einer ungewöhnlich deutlich aufgestockten Risikovorsorge für die Bestechungsvorwürfe in Libyen", sagt ein Händler. SocGen-Titel notieren kaum verändert.

Swiss Re steigen 1,7 Prozent nach als solide bezeichneten Quartalszahlen. "Swiss Re haben über solide Ergebnisse mit einer anständigen Performance im Rückversicherungsgeschäft berichtet, nur bei Life Capital wurden die Schätzungen verfehlt", heißt es dazu von Baader Helvea.

Deutlich bessere Zahlen lassen die Aktien von Royal Dutch Shell in Amsterdam um 2,6 Prozent nach oben springen. Bei den Quartalsdaten habe Shell die Erwartungen deutlich übertroffen, betonen die Analysten von Numis: So habe der Gewinn 27 Prozent höher als die Schätzungen gelegen. Aus der Dividendenankündigung lasse sich nun eine Dividendenrendite von 7,1 Prozent für das Gesamtjahr erwarten. "Also funktioniert alles auf dem Preisniveau von 50 Dollar."

USA: Tesls ist nur ein Thema

Nach der US-Notenbank ist vor dem US-Arbeitsmarktbericht an der Wall Street am Donnerstag. Die Fed hat am Vorabend ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Da die Notenbanker um Janet Yellen die aktuellen Schwächesignale der Wirtschaft lediglich als vorübergehend ansehen, gehen Anleger weiter von einer nächsten Zinserhöhung im Juni aus. A

Daneben sorgt die Berichtssaison weiter für Impulse. Für die Tesla-Aktien geht es vorbörslich nach unten. Der Elektroautobauer rutschte im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen, weil er viel mehr Geld für Entwicklung ausgab als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erreichte mit 2,7 Milliarden Dollar dagegen mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Hier hatten die Marktbeobachter nur mit 2,61 Milliarden gerechnet.

Devisen: Euro über 1,09

Der Euro verzeichnet am Nachmittag Gewinne und erobert die 1,09er Marke zurück. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0926 Dollar und damit etwa 0,3 Prozent weniger als noch am Mittwochabend. In der vergangenen Nacht war die Gemeinschaftswährung nach geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed bis auf 1,0882 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.

Die US-amerikanische Notenbank hatte zur Wochenmitte die Zinsen unverändert belassen. In einer Stellungnahme im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse lieferten die Währungshüter nach Einschätzung von Experten keine Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung.

Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank hat die bevorstehende zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich den Euro zuletzt kaum bewegt. Der Vorsprung des Kandidaten Emmanuel Macron vor der Euro-Gegnerin Marine Le Pen vom Front National bleibt nach der Fernsehdebatte vom Vorabend groß.

Rohstoffe: Ölpreis fällt

Der Ölpreis kommt etwas zurück. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Nachmittag 50,35 Dollar. Das sind 0,9 Prozent weniger als zur Wochenmitte. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,4 Prozent auf 47,48 Dollar.

Marktbeobachter erklären den Preisrückgang mit jüngsten Daten zur Fördermenge in den USA. Die Sorge vor einem zu hohen Angebot habe belastet. Wie die US-Regierung am Mittwoch mitgeteilt hatte, war die landesweite Produktion in der vergangenen Woche um 0,30 Prozent auf 9,293 Millionen Barrel Rohöl pro Tag gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2015. Ein großes Angebot drückt die Preise.

Goldpreis reißt Unterstützung

Der Goldpreis fällt mit der Aufgabe der 1250er Unterstützung nun auch unter die 200-Tage-Linie. Mit etwa 1235 Dollar notiert die Feinunze auf dem tiefsten Stand seit sechs Wochen.

Händler verweisen darauf, dass die US-Notenbank unbeirrt von den zuletzt schwachen Daten auf eine Zinserhöhung im Juni zusteuert. Allerdings stehen die Oszillatoren im Goldpreis bereits vor Kaufsignalen, wie es am Markt heißt.

Asien: Allzeithoch beim Kospi

Überwiegend mit moderaten Einbußen zeigten sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Eine Ausnahme macht Südkorea: Nach Kursgewinnen an 11 der vergangenen 14 Handelstagen hatte der Kospi-Index in Seoul ein Allzeithoch erreicht. An der Börse in Sydney ging es dagegen für den S&P/ASX200 den dritten Tag in Folge nach unten, nachdem der Index zuletzt auf ein Zweijahreshoch gestiegen war. In Tokio wurde im Zuge der sogenannten Goldenen Woche erneut nicht gehandelt.

In Hongkong ging es nach der Feiertagspause am Mittwoch um rund ein halbes Prozent nach unten. HSBC stiegen nach Vorlage von Quartalszahlen 0,5 Prozent. In Schanghai bewegte sich der Composite indes kaum vom Fleck. Gebremst wurde die Stimmung davon, dass die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im April erneut nachgelassen hatten. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ist auf den tiefsten Stand seit Mai 2016 gesunken, deutet aber immer noch auf Wachstum hin.

