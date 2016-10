Marktberichte

Draghis Woche: Dax-Anleger sacken Gewinne ein

Die Berichtssaison kommt in der neuen Handelswoche auch hierzulande in Schwung. Dazu wird sich EZB-Chef Draghi zudem zur weiteren Geldpolitik der Zentralbank äußern - allerdings erst am Donnerstag. Bis dahin heißt es: Aufgepasst!

Mit leichten Abgaben startet die neue Handelswoche am deutschen Aktienmarkt. Für Marktstrategen kommt das wenig überraschend: "Vergangene Woche war es relativ turbulent", sagt n-tv Börsenexpertin Sabrina Marggraf. "In dieser Woche schaut man auf den Donnerstag, der EZB-Rat kommt zusammen, um über seine Geldpolitik zu beraten. Und auch die Berichtssaison kommt in Fahrt. Das sind die wichtigsten Termine für die Anleger in dieser Woche."

Der Dax beginn 0,4 Prozent leichter bei 10.539 Punkten. In der Vorwoche war es auf- und abwärts gegangen, am Freitag stand dann ein Tagesgewinn von fast 170 Zählern in den Handelsbüchern. Der MDax startet 0,2 Prozent tiefer bei 21.287 Stellen. Der TecDax positioniert sich nahezu unverändert bei 1776 Punkten.

Konjunktur: Berichtssaison und kleiner Verfall

Nachdem am Freitag die US-Banken überraschend gute Quartalsberichte veröffentlicht haben, legen in dieser Woche, unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung, fast ein Viertel aller S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen vor. Dies könnte für etwas Stress an den Finanzmärkten sorgen, heißt es. Bank of America und der IT-Konzern IBM etwa öffnen ihre Bücher.

Zudem steht am Freitag am Terminmarkt der kleine Verfalltermin auf der Agenda, der die Märkte beeinflussen kann. Sollten die Börsen im Vorfeld nach oben laufen, dürfte von Seiten des Terminmarkts Kaufinteresse an die Börsen kommen.

Konjunktur: EZB und Fed im Fokus

Bereits am Donnerstag trifft sich der EZB-Rat, um über die weitere Geldpolitik zu beraten. Derzeit pumpt die Zentralbank jeden Monat 80 Milliarden Euro in die Märkte. Dieser Geldfluss hat in den vergangenen Monaten vor allem die Aktienmärkte beflügelt. Eine Verringerung des Volumens der Anleihekäufe könnte daher an den europäischen Börsen für Wirbel sorgen, wie es von Händlern heißt.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, ist bereit, mit einer möglichen US-Leitzinserhöhung bis zum Dezember-Treffen zu warten. Das hieße auch, die Fed-Funds-Zielrate bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) Anfang November zu bestätigen. Der Geldpolitiker, der bei der Zinsentscheidung im September für höhere Zinsen gestimmt hatte, dabei aber von der Mehrheit des FOMC überstimmt worden war, sagte dem "Wall Street Journal", er könne gut damit leben, wenn die Fed unmittelbar von den US-Präsidentschaftswahlen am 8. November auf geldpolitische Aktionen verzichte und mit dem nächsten Schritt bis Jahresende warte.

"Ich denke zwar nicht, dass Wahlen und Politik eine entscheidende Rolle spielen sollten", sagte er. Es würde aber nur zu einer Verschiebung um eine Sitzung kommen. "Es wird eine spannende Handelswoche werden", kommentiert n-tv Börsenexpertin Marggraf.

Devisen: Euro kämpft, Yuan fällt

Der Euro klettert zunächst in Richtung 1,10 Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0986 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am späten Freitagabend. Zum Wochenausklang war der Euro erstmals seit Ende Juli unter 1,10 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1002 Dollar festgelegt.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Im Euroraum dürften Inflationszahlen auf eine anhaltend schwache Teuerung hinweisen. In den USA werden Stimmungswerte und Produktionszahlen aus der Industrie erwartet.

Die Aussicht auf eine baldige US-Zinserhöhung verleiht dem Dollar weiteren Auftrieb. Dabei markiert er etwa zur chinesischen Währung mit 6,7345 Yuan ein Sechsjahreshoch. Börsianer warnen allerdings, dass eine weitere größere Aufwertung des Dollar nicht zu erwarten sei. Die chinesische Notenbank werde voraussichtlich ab einem Kurs von etwa 6,7350 Yuan mit Stützungskäufen beginnen. Der Yuan ist nicht frei handelbar.

Dax: Deutsche Bank im Blick

Bei den Einzelwerten stehen im Dax zwei Problemkinder im Fokus: So soll die Bundesregierung im Abgasskandal bei VW eine verbraucherfreundliche Lösung verhindert haben, heißt es in einem Medienbericht. Dabei sei es um die Möglichkeit von Sammelklagen hierzulande gegangen. Die VW-Titel geben 0,6 Prozent nach.

Bei der Deutschen Bank kommen die Verhandlungen über Milliardenstrafzahlungen in den USA offenbar voran. Das Finanzinstitut sei wohl bereit, einen Teil des US-Geschäfts zu opfern, um die Strafe zu reduzieren. heißt es. Bisher ging es um knapp 14 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Großteil des derzeitigen Börsenwerts und hatte deshalb für Spekulationen über Staatshilfen und einen Kursrutsch gesorgt. "Die Stimmung ist weiterhin nervös", sagt n-tv Börsenexpertin Marggraf. Die Titel bewegen sich zunächst kaum.

MDax: Syrien-Politik als Belastungsfaktor

Bei den Nebenwerten legen Airbus 0,1 Prozent zu. Der Flugzeugbauer will den US-Konkurrenten Boeing bei den Auslieferungen 2020 wieder überholen. Das solle durch den Ausbau der Produktion des neuen Langstreckenjets A350 und des Mittelstreckenflugzeugs A320neo gelingen, kündigt der Chef der Airbus-Flugzeugsparte, Fabrice Bregier, gegenüber der "Welt" an. Dabei zeigt er sich zuversichtlich, in diesem Jahr 50 A350 auszuliefern. Bis Ende September waren es lediglich 26. Das sei ambitioniert, aber machbar, so Bregier.

Vor dem Hintergrund weiterer möglicher Sanktionen gegen Russland stehen Metro und Stada im Blick und büßen 0,7 beziehungsweise 0,2 Prozent ein. Sie gehören zu den Unternehmen, die stärker unter Umsatzeinbußen als andere leiden, wenn Sanktionen gegen ihre Handelspartner verhängt werden. Nach Angaben der USA und Großbritanniens werden weitere Sanktionen gegen Syrien und seinen Verbündeten Russland erwogen, wegen der Belagerung des Ostens der umkämpften Stadt Aleppo.

Rohstoffe: Ölpreis stabil

Der Ölpreis zeigt sich zunächst wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 51,92 Dollar. Das sind drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sinkt 12 Cent auf 50,23 Dollar.

Starke Impulse bleiben zum Wochenstart zunächst aus. Etwas Preisdruck üben Zahlen aus den USA aus: Der Dienstleister Baker Hughes hat am Freitagabend einen weiteren Anstieg bei der Anzahl der aktiven US-Bohrlöcher gemeldet. Die Tendenz der Vorwochen setzt sich damit fort. Fachleute argumentieren, dass der Ölpreisanstieg der vergangenen Wochen das in den USA weit verbreitete Fracking wieder lukrativer macht. Diese Entwicklung steht dem Bestreben des Rohölkartells Opec entgegen, die Förderung zwecks Preiskontrolle zu verringern.

Asien: Kursrutsch bei Tepco

Ohne einheitliche Tendenz zeigten sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenauftakt. Moderaten Kursverlusten in Hongkong, Sydney und Tokio standen kleine Gewinne in Schanghai und Seoul gegenüber. Der Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent leichter. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans fiel 0,6 Prozent.

Die Akteure warteten auf neue Impulse, wobei weiter die mehrheitlich noch in diesem Jahr erwartete Leitzinserhöhung in den USA die entscheidende Rolle spiele, hieß es. "Die meisten Anleger sind weiter zurückhaltend und warten auf neue Wirtschaftsdaten", sagte Research-Experte Castor Pang von Core Pacific-Yamaichi International.

In Tokio kam anfänglichem Rückenwind von gut ausgefallenen Ergebnissen der US-Banken am Freitag eine Schwäche von Aktien aus der Atomenergiebranche etwas in die Quere. Nachdem aus einer Regionalwahl ein ausgewiesener Atomkraftgegner als Sieger hervorging, standen besonders Tepco mit einem Minus von rund 8 Prozent unter Druck.

Quelle: n-tv.de