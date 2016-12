Marktberichte

"Was sagt Fed-Chefin Janet Yellen?": Dax-Anleger preisen höhere Zinsen ein

Der wichtigste Termin der Börsenwoche steht an: Die US-Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Fed-Chefin Yellen wird sich zudem zu eventuellen weiteren Schritten äußern. Dax-Anleger werden ganz genau hinhören.

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte bedeckt. Die Kurse fallen leicht, können aber genau schnell wieder in positives Terrain drehen. Denn die Grundstimmung am Markt sei positiv, heißt es. "Steigende Zinsen sprechen auch für eine gute konjunkturelle Entwicklung. Diese Sichtweise wird an den Börsen derzeit bevorzugt", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf. Aber entscheidend werde sein: "Was sagt Fed-Chefin Janet Yellen?"

Der Dax notiert am Vormittag 0,2 Prozent im Minus bei 11.259 Punkten. Am Dienstag hatte er die 11.300er Marke im Tageshoch geknackt. Der MDax dreht 0,1 Prozent ins Plus auf 21.800 Zähler. Der TecDax verliert 0,5 Prozent auf 1740 Stellen.

Konjunktur: Alle Augen auf Yellen

Die Stimmung im Handel ist unverändert gut. "Im Verlauf sind schon wieder neue Jahreshöchststände im Dax möglich", sagt ein Marktteilnehmer. Der freundliche Grundton bleibe erhalten. Die abwartende Haltung der Anleger sehen Marktteilnehmer dabei der bevorstehenden US-Zinsentscheidung geschuldet. Allerdings findet der wichtigste Termin der Woche erst nach Handelsschluss statt (20:00 Uhr MEZ), so dass hier erst am Donnerstag auf die Entscheidung reagiert werden kann.

Eine Anhebung der US-Leitzinsen durch die Fed um 25 Basispunkte wird an der Börse zu 100 Prozent erwartet und ist damit bereits in den Kursen eingepreist. Damit dürfte die Zinserhöhung für die US-Notenbank die leichteste Übung sein. Viel schwieriger dürfte sich inmitten großer Unsicherheit um die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik die Kommunikation mit den Märkten über die zukünftige Zinspolitik gestalten. Ab Ende Januar amtiert im Weißen Haus der Republikaner Donald Trump. Zusätzlich ist der Kongress mehrheitlich in den Händen seiner Partei.

Vor der Fed-Entscheidung stehen Zahlen zum US-Einzelhandel (14:30 Uhr), der Industrieproduktion (15:15 Uhr) und von der Entwicklung der Erzeugerpreise (14:30 Uhr) an.

20.000er Marke ist drin

Dem Dow trauen Marktteilnehmer den Durchbruch durch die 20.0,00-Punkte-Marke zu. Bei 19.954 Zählern stand er am Dienstag im Tageshoch. Der Schlusskurs betrug 19.911 Stellen.

Der MDax könnte als erster Index der Dax-Familie neue Rekorde markieren. Zum Tageshoch am Dienstag fehlten ihm dazu nur noch etwa 0,7 Prozent. Dem SDax fehlten noch gut 2 Prozent. Händler sprechen von guter Nachfrage unter anderem nach währungsabhängigen Titeln wie dem Schwergewicht Airbus, MTU, Lanxess und Covestro, aber auch nach Finanztiteln wie Talanx oder Aareal.

Dax: BMW klettern

Bei den Einzelwerten im Dax liegt der Anlegerfokus auf den Autowerten. China will Steuererleichterungen auf kleine Neuwagen nicht so stark abbauen wie bisher erwartet. "Das stützt die Stimmung", sagt ein Händler. VW ziehen 0,2 Prozent an. Daimler gewinnen 0,3 Prozent.

BMW steigen nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Kaufen" 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Thyssenkrupp 1,6 Prozent, nachdem die Analysten von JP Morgan die Einstufung auf "Neutral" gesenkt haben.

Lufthansa liegen 2,3 Prozent fester im Markt. "Anleger setzen auf einen Durchbruch in den anstehenden Verhandlungen mit den Piloten", sagt ein Händler. Sollte eine Einigung kommen, gebe es kräftiges Erholungspotenzial. Daneben stützt der wieder leicht fallende Ölpreis die Stimmung. Und schließlich sind die Branchenvorlagen aus den USA sehr gut.

MDax: Kupferhütte im Fokus

Bei den Einzelwerten spielt die Musik zur Wochenmitte im Nebenwerteindex: Niedrige Preise bescheren dem Kupferproduzenten Aurubis im Geschäftsjahr 2015/16 einen geringeren Umsatz und rückläufige Gewinne. Marktteilnehmer sprechen von leicht enttäuschenden Zahlen. "Sie liegen alle knapp unter den Erwartungen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Das gelte für den Umsatz, aber auch für die Gewinnkennziffern. Den Kurs sollte das aber nicht besonders stören, meint Ruland. "Aurubis könnte zu einem der Gewinner von Infrastrukturprogrammen a la Trump werden", sagt er. Aurubis geben 2 Prozent ab.

Aktien der Pfandbriefbank sacken 7 Prozent ab. Die hat einen Verlust von rund 130 Millionen Pfund in Aussicht gestellt, resultierend aus ausgefallenen Kreditforderungen. "Ob und wie die Bank diesen Verlust buchen muss, ist schwer einzuschätzen", sagt ein Händler. Zumal die Bank und der Wirtschaftsprüfer Deloitte offenkundig uneins hierüber seien. Sollte der Verlust jedoch voll zum Tragen kommen, entspreche er rund der Hälfte des für 2016 geschätzten Vorsteuergewinns der Pfandbriefbank, sagt ein anderer Händler.

Mit Aufschlägen von etwa 2 Prozent reagieren die Metro-Aktien auf die Unternehmenszahlen. Das bereinigte Ebit liegt deutlich über den Erwartungen. Der Ausblick sei in Ordnung, heißt es am Markt. "Auch Saturn entwickelt sich nun besser als erwartet", so ein Händler. Der Markt warte nun auf Aussagen zum Weihnachtsgeschäft auf dem Capital Markets Day am Donnerstag.

Von Gewinnmitnahmen sprechen Marktteilnehmer bei Gea. Die Aktien verlieren 2,6 Prozent. "Die Aktie hat sich seit dem Einbruch stark erholt, nun werden Gewinne mitgenommen", sagt ein Händler. Zudem habe Jefferies das Kursziel gesenkt. Das sei zwar eigentlich nicht negativ, denn das neue Kursziel von 45 Euro liege immer noch deutlich über dem derzeitigen Kurs. "Wahrscheinlich hat aber ein Algorithmus nur Kurszielsenkung gelesen und daraufhin eine Verkaufsorder ausgegeben, die auch noch unlimitiert war", so der Händler.

Europa: Wer will Actelion?

Nachdem die Verhandlungen mit Johnson & Johnson beendet sind, senkt Jit Hoong Chan von S&P Global die Actelion-Aktien auf Verkaufen. Eine Übernahme von Actelion durch Sanofi hält der Analyst für "schwierig", denn die Schweizer forderten eine sehr hohe Prämie. Das gegenwärtige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Actelion sei bereits 80 Prozent höher als das von Sanofi. Bei einem am Markt spekulierten Übernahme-Angebot von 250 Franken je Actelion-Aktie wäre das KGV sogar 110 Prozent höher. Sanofi handeln 2 Prozent leichter, Actelion fallen 6 Prozent.

Devisen: Euro dreht

Der Euro kann seine frühen Gewinne nicht halten. Am Vormittag vor dem Fed-Entscheid kostet die Gemeinschaftswährung 1,0621 Dollar und damit etwa 0,1 Prozent weniger als am späten Dienstagabend. Am Morgen hatte der Euro zeitweise noch bei 1,0666 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0610 Dollar festgesetzt. Der Yen lag zum Greenback praktisch unverändert bei 115,12 Yen.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger in Richtung USA, wo die Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung trifft. Alles andere als eine Zinsanhebung wäre eine große Überraschung. Fed-Chefin Janet Yellen hat den Schritt verbal vorbereitet, an den Börsen wird er erwartet. Großes Augenmerk gilt daher dem Kurs im kommenden Jahr.

Rohstoffe: Volle US-Öllager belasten Preis

Der Ölpreis fällt zunächst leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 55,26 Dollar. Das sind 0,8 Prozent weniger als am Dienstagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sinkt 0,5 Prozent auf 52,93 Dollar.

Händler nennen neue Lagerdaten aus den USA als Grund. Das private American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen deutlichen Anstieg der US-Rohölreserven gemeldet. Am Mittwochnachmittag wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten vorlegen. Hier wird mit einem Rückgang gerechnet. Die hohen Lagerbestände in den USA stehen nach Expertenmeinung einem nachhaltigen Preisanstieg am Ölmarkt entgegen.

Asien: Anleger wagen sich nicht aus der Deckung

Uneinheitlich und verhalten: So präsentierte sich der Handel an den ostasiatischen Aktienmärkten zur Wochenmitte. Die Anleger warteten das Ergebnis der Fed-Sitzung ab, sagten Händler. Es wurde weithin damit gerechnet, dass die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen anheben wird. "Am wichtigsten wird sein, wie der Dollar auf die Entscheidung reagiert, die zu den letzten großen dieses Jahres gehören wird", sagte Masahiro Ichikawa, Handelsstratege beim Finanzhaus Sumitomo Mitsui Asset Management.

Der Tokioter Nikkei-Index beendete den Handel 0,2 Prozent höher bei 19.254 Punkten. Der Shanghai Composite schloss 0,5 Prozent im Minus bei 3141 Zählern. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kaum verändert. 0,1 Prozent fester. Der S&&P/ASX200 in Sydney schloss mit freundlicher Tendenz - trotz eines gesunkenen Verbrauchersentiments.

Unter den japanischen Einzelwerten legten Token Corporation 1,9 Prozent zu. Der Baukonzern wies einen deutlichen Anstieg seines Gewinns aus. In China waren derweil Energiewerte gefragt. China Petroleum & Chemical (Sinopec) zogen etwa 5 Prozent an, nachdem Bloomberg von Plänen berichtet hatte, das Geschäft mit Tankstellen und Rastanlagen an die Börse zu bringen.

Quelle: n-tv.de