Marktberichte

Euro macht Verluste gut: Dax-Anleger machen Vorweihnachts-Kasse

Kurz vor den Feiertagen fehlt es an den Aktienmärkten an Kaufimpulsen. Anleger nehmen lieber Gewinne mit, nachdem der Dax auf dem höchsten Niveau des Jahres notiert. Dementsprechend gibt der Leitindex leicht nach.

Negative internationale Vorgaben drücken am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. An der Wall Street ist dem Dow-Jones-Index der Anstieg über die 20.000-Punkte-Marke nicht gelungen. An den asiatischen Börsen waren überwiegend Gewinnmitnahmen zu beobachten, dieser Trend setzt sich auch im europäischen Geschäft fort.

Der Dax verliert am späten Vormittag 0,1 Prozent und sinkt auf 11.461 Punkte. Beim MDax zeigt sich ein Minus von 0,1 Prozent, er gibt auf 22.048 Zähler ab. Ebenfalls leicht im Minus notiert der TecDax, der bei 1785 Punkten steht. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent nach unten auf 3269 Zähler.

So kurz vor der Feiertagspause wollten sich die meisten Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen, sagen Händler. Viele Investoren hätten die Bücher für das Jahr schon geschlossen. Am vorletzten Tag vor Heiligabend dünnt der Terminkalender auch immer weiter aus. Lediglich einige US-Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge für langlebige Güter und die Zahlen zur Kauflaune der US-Verbraucher stehen an.

Im Blick steht zudem weiter der italienische Bankensektor: Der Ausverkauf bei den Aktien der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi setzt sich fort. Die Papiere stürzten zu Handelsbeginn um 6,8 Prozent auf ein neues Rekordtief von 14,71 Euro ab, erholten sich danach aber wieder und legen zuletzt sogar 2,1 Prozent zu. Medienberichten zufolge wird sich die Rettung des Geldhauses aus Siena durch den Staat über mehrere Monate hinziehen. Hoffnungen, dass der Staatsfonds von Katar bei einer Kapitalerhöhung neue Aktien zeichnet, zerschlugen sich am Mittwochabend.

Dax: Warten auf die Deutsche Bank

Wenig Spektakuläres hat der Dax zu bieten. Volkswagen stehen mit einem Plus von 0,8 Prozent vor BMW (0,7 Prozent) an der Spitze. Schlusslicht sind Thyssenkrupp mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Auf der Unternehmensseite warten die Anleger weiter auf Neuigkeiten der Deutschen Bank zur Beilegung des Streits um Tricksereien mit US-Hypothekenkrediten. Die Aktien des größten deutschen Geldhauses notieren 0,3 Prozent im Minus.

SDax: Hornbach überzeugt mit Zahlen

Die Aktien von Hornbach Holding können 0,3 Prozent zulegen. Als "ganz ordentlich" werden die Neunmonatszahlen im Handel bezeichnet. Während die Umsatzerwartungen leicht übertroffen worden seien, habe der operative Gewinnanstieg etwas überrascht. "Die Kostendisziplin scheint besser gewesen zu sein als erwartet", sagt ein Händler. Die Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Europa: Nokia-Aktie leidet unter Klage

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi steigt um 1,2 Prozent. Sie profitiert von der Erleichterung, dass das Unternehmen wohl nicht mehr als Bieter für Actelion infrage kommt. Am Vorabend wurde bekannt, dass sich überraschenderweise doch Johnson & Johnson in exklusiven Gesprächen mit dem schweizerischen Pharmahersteller befinde. Actelion steigen 3,7 Prozent.

Mit Abschlägen von 4,7 Prozent reagiert die Nokia-Aktie auf die Nachricht, dass der finnische Mobilfunkausrüster Apple in Deutschland und den USA verklagt hat. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", sagt ein Händler.

USA: Fällt heute die 20.000er-Marke?

Der Dow-Jones-Index dürfte einen erneuten Anlauf auf die Marke von 20.000 Punkten starten. Hilfe könnte dabei von einer ganzen Flut von US-Konjunkturdaten kommen. Ob diese aber ausreichen, um den Dow erstmals über die Marke von 20.000 Punkten zu schieben, mit welcher der Index nun schon seit Tagen kämpft, bleibt abzuwarten.

In den Fokus dürften die Aktien von Nokia und Apple rücken. Die Finnen haben den US-Konzern in Deutschland und den USA verklagt. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. Dieser betrifft 32 Patente. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", sagt ein Händler.

Die Papiere von Micron Technology klettern um über 11 Prozent nach oben. Der bereinigte Gewinn je Aktie des auf Speicherchips spezialisierten Unternehmens belief sich auf 32 Cent und lag damit 4 Cent über der Analystenerwartung. Insgesamt betrug der Gewinn 180 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18,5 Prozent auf 3,97 Milliarden Dollar und bewegte sich damit im Rahmen der Erwartung.

Asien: Fehlende Impulse

Vor den Feiertagen haben Gewinnmitnahmen die Börsen in Asien belastet. "Es wurden keine bedeutenden börsenrelevanten Daten veröffentlicht", sagte Jennifer Vail, Analystin bei US Bank Wealth Management. "Deswegen nehmen die Märkte wohl eine Auszeit."

Der Handel war dünn, viele Investoren blieben dem Markt fern. In Japan bleiben die Börsen am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent tiefer bei 19.428 Punkten. Die Börse in Schanghai schloss 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Schenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Devisen: Inflations-Erwartung stärkt Euro

Der Euro legt zu, nachdem es Hinweise auf ein mögliches Anziehen der Inflation gibt. Am späten Vormittag steigt die Gemeinschaftswährung auf 1,0462 US-Dollar. Am Dienstag war der Euro noch zwischenzeitlich bis auf 1,0352 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2003 gefallen.

Überraschend gestiegene Einfuhrpreise in Deutschland hätten dem Euro Auftrieb gegeben, heißt es aus dem Handel. Laut dem Statistischen Bundesamt legten die Importpreise im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent zu. Das ist der erste Anstieg seit November 2012. Die Importpreise sind ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung der Verbraucherpreise - also der Inflation - mitbestimmt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch einige wichtige Konjunkturdaten aus den USA für weitere Impulse am Devisenmarkt sorgen. Die Daten dürften einmal mehr zeigen, dass sich die USA in Richtung einer strafferen Geldpolitik und einem stärkeren Dollar bewegen, meinte Esther Reichelt, Expertin bei der Commerzbank.

Rohstoffe: Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise geben auch am späten Vormittag leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet 54,36 US-Dollar. Das sind 10 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar fällt um sieben Cent auf 52,42 Dollar.

Die in den USA in der vergangenen Woche überraschend gestiegenen Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise weiter belastet, sagen Händler. Die Vorräte kletterten offiziellen Zahlen vom Mittwoch zufolge um 2,3 Millionen auf 485,4 Millionen Barrel (je 159 Liter). Zuvor waren die Lagerbestände vier Mal in Folge gefallen.

Quelle: n-tv.de