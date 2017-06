Startseite

Verkaufswelle bei Tech-Werten: Dax-Anleger machen Kasse vor Hexensabbat

Nach dem gestrigen Höhenflug bekommen die Anleger kalte Füße. Vor dem morgigen großen Verfallstag wollen einige Anleger ihre Gewinne sichern. Zweifel kommen wieder an der Bewertung der Technologie-Giganten auf.

Gewinnmitnahmen und eine falkenhafte US-Notenbank haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax verlor 0,9 Prozent auf 12.692 Punkte. Weiter unter Druck standen Technologiewerte. Der TecDax büßte 1,4 Prozent ein. Der Sektor gilt nicht nur als zinssensibel sondern auch als überbewertet. In einer jüngsten Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch hatten einige Fondsmanager sogar vor einer Blase bei Internet-Aktien gewarnt. Zuvor hatte Goldman Sachs eine kritische Studie veröffentlicht.

Am Vorabend hatte die Fed wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte und hielt sich trotz des zuletzt nachlassenden Inflationsdrucks zusätzliche Zinsschritte offen. Weiterhin wurden noch ein Zinsschritt im laufenden Jahr und drei weitere 2018 angedeutet. Zugleich nannte die Federal Reserve Details zur geplanten Bilanzkürzung, die möglicherweise noch 2017 beginnt.

Auf Unternehmensseite war es an Fronleichnam wie erwartet ruhig. Im Dax gaben Deutsche Telekom nachrichtenlos um 2,4 Prozent nach. Zeitlich fiel der Rückgang mit dem Ende der Roaming-Gebühren in der EU zusammen. "Der Termin war allerdings längst bekannt, so dass das keine Rolle spielt", sagte ein Händler. Bei Lufthansa dürften Gewinnmitnahmen belastet haben; für die Aktie ging es 1,5 Prozent nach unten. Verlängerte Wachstumsziele stützen Deutsche Börse

Deutsche Börse gewannen gegen den Trend 0,8 Prozent auf 94,80 Euro. Die Aktie dürfte weiter von der Verlängerung der Wachstumsziele bis 2019 profitiert haben, die der Börsenbetreiber auf dem Investorentag in London am Vortag bekannt gegeben hatte. Die Börse strebt ein jährliches Wachstum der Erlöse von jährlich 5 bis 10 Prozent an. Mit dem Gewinn soll es um 10 bis 15 Prozent pro Jahr nach oben gehen. Bislang galten diese Ziele nur bis 2018. Die Analysten von RBC sollen zudem das Kursziel für die Aktie auf 105 Euro angehoben haben.

Unter den Nebenwerten profitierten SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, hat ein Übernahmeangebot für den Autozulieferer vorgelegt. Pierer bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie. Das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. "Das erscheint wenig", sagte ein Marktteilnehmer. Der Kurs stieg um 10,1 Prozent auf 36,05 Euro.

USA: Wall Street dürfte im Minus eröffnen

Weitere negative Analystenkommentare haben zu einer neuen Verlustwelle bei Tech-Werten geführt. Der Index der US-Technologiebörse Nasdaq rutschte am Nachmittag um 1,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Wochen ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 0,2 Prozent auf 21.336 Zähler. Der S&P-500 rutschte um 0,5 Prozent auf 2427 Punkte ab.

Unter den größten Verlierern bei den schon seit einigen Tagen unter Druck stehenden Technologiewerten waren Apple mit einem Kursverlust von 1,4 Prozent auf 142,96 Dollar. Microsoft gaben 1,1 Prozent auf 69,49 Dollar nach und die Titel des Google-Konzerns Alphabet verloren zwei Prozent auf 948,20 Dollar.

Vergangene Woche hatte der Ausverkauf bei den Tech-Werten begonnen, als sich Analysten der Investmentbank Goldman Sachs zurückhaltend über die Branche geäußert hatten. Nun warnte die Bank Barclays in einem Analystenkommentar vor Kursverlusten bei Apple. Zudem stuften Experten des Brokerhauses Canaccord Genuity die Alphabet-Titel auf "hold" von "buy" zurück. "Ich glaube, das sind normale Gewinnmitnahmen, Tech-Werte haben sich ziemlich gut entwickelt", kommentierte Anlagechef Brad McMillan vom Fondsverwalter Commonwealth Financial die Kursverluste in der Branche.

Trotz der jüngsten Einbußen liegt der Nasdaq-Index mehr als 15 Prozent über seinem Niveau zu Jahresbeginn. Der Dow-Jones-Standardwerteindex und der breiter gefasste S&P 500 legten dagegen jeweils nur rund acht Prozent zu.

Zinserhöhung drückt Asiens Märkte

An den asiatischen Märkten hat die Zinserhöhung der US-Notenbank auf die Kurse gedrückt. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verlieren zwischen 0,6 und 1,3 Prozent, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gibt der Nikkei um 0,4 Prozent nach auf 19.797 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen ist.

"Die Risikoaversion an den Märkten nimmt erst einmal zu", sagt ein Marktteilnehmer. Der Handel sei überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Die bleibt bei der Vorhersage von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018. Lediglich für 2019 hat sie die Erwartung etwas heruntergenommen, da rechnet sie nun nur noch mit zwei statt mit drei Zinsschritten. Außerdem will die US-Notenbank bald mit der Normalisierung ihrer Bilanz beginnen. Diese ist durch die Anleihenkäufe der vergangenen Jahre stark aufgebläht worden.

Rohstoffe: Öl gibt nach

Etwas gedrückt wird die Stimmung auch vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisieren sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien stehen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck. Ein Barrel Brent kostete am Nachmittag 47,01 US-Dollar, West Texas Intermediate kostete 44,60 Dollar.

Devisen: Pfund legt nach Zinsentscheid zu

Der Kurs des Euro ist gibt am Nachmittag nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt den Referenzkurs auf 1,1166 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8956 (0,8926) Euro. Nach schwachen US-Inflationsdaten war der Euro am Mittwoch mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert.

Das Pfund reagiert mit kräftigen Aufschlägen auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Zwar wurde der Zinssatz wie erwartet bei 0,25 Prozent bestätigt. Allerdings fiel die Zustimmung zu der Entscheidung mit 5 zu 3 Stimmen sehr knapp aus.

Dies deutet auf eine sehr intensive Debatte innerhalb der BoE über die zukünftige Geldpolitik hin. Die Bank of England befindet sich in einer Zwickmühle. Einerseits zieht die Inflation an, andererseits neigt die britische Wirtschaft zur Schwäche und die Brexit-Risiken sind groß. Das Pfund steigt auf 1,2782 Dollar nach Ständen von 1,2700 Dollar vor der Entscheidung.

Quelle: n-tv.de