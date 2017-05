Quartalszahlen statt Politik: Dax-Anleger legen Verschnaufpause ein

In den vergangenen Wochen trieb vor allem das politische Geschehen die Börsen an - zuletzt der Wahlsieg des proeuropäischen Macron in Frankreich. Doch nun stehen wieder trockene Wirtschaftszahlen im Fokus.

An der Börse herrscht nach der Kursrally der vergangenen Wochen erst einmal Zurückhaltung. Banken und Broker erwarten zum Handelsstart am Frankfurter Aktienmarkt kaum veränderte Kurse. Am Montag schloss der Dax 0,2 Prozent schwächer bei 12.694,55 Punkten.

Anleger wenden sich nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich wieder ihrem Brot-und-Butter-Geschäft zu – den Unternehmens- und Konjunkturthemen. Dazu bieten sich reichlich Gelegenheiten: Aus dem Dax legen Commerzbank, Münchener Rück, Eon und Continental ihre Quartalszahlen vor. Zudem öfnnen K+S, Uniper, Zalando und Fraport ihre Bücher. Allgemein ist die Berichtssaison zu den ersten drei Monaten des Jahres bislang überzeugend ausgefallen, die Ausblicke der Unternehmen machen zudem Mut für die kommenden Monate.

Aber auch die Investoren blicken zuversichtlich in die Zukunft. Dies ist an den Volatilitäts-Indizes abzulesen, die auch als Angstbarometer bezeichnet werden. In den USA liegt der Vix mit einem Wert unter 10 auf dem niedrigsten Niveau seit über 20 Jahren. In diesem Umfeld erwartet IG den Dax 6 Punkte fester bei 12.700 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 wird kaum verändert erwartet.

Wie es um die Lage der Konjunktur steht, können Börsianer den Daten zur deutschen Industrieproduktion und den Exporten für März entnehmen.

Asien: Schwacher Handel in Tokio

An den ostasiatischen Börsen kommen viele Indizes nach der Macron-Rally wieder etwas zurück. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählt vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. In Tokio begründen Händler die moderaten Verluste mit dem Hinweis auf eine Überreaktion am Vortag, als der japanische Leitindex nach der vorangegangenen Feiertagspause über 2 Prozent fester geschlossen hatte. "Das ist der Grund, warum es heute ruhiger zugeht", sagt Chefmarktstratege Takashi Hiroki von Monex Securities. In Südkorea, wo der Markt ähnlich hohe Aufschläge verbucht und auf Rekordhoch geschlossen hatte, ruht der Börsenhandel wegen der Präsidentschaftswahl.

Im späten Handel gibt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 19.863 Punkte nach, der S&P/ASX-200 in Sydney verliert 0,6 Prozent und in Schanghai stagniert der Composite. Die Sorgen vor schärferen Regulierungsregeln im Finanzsektor drückten weiter auf die Stimmung und ließen keine Erholung zu, heißt es im Handel. Das auf Startups und Nebenwerte fokusssierte Börsensegment ChiNext fällt sogar auf ein 20-Monatstief.

Quelle: n-tv.de