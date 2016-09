Marktberichte

Warten auf die Zinsentscheidungen: Dax-Anleger lassen Deutsche Bank bluten

Gespannte Ruhe herrscht an den internationalen Börsen vor den Zinsentscheidungen in den USA und Japan. Der Dax verbucht dennoch ein kleines Plus. Gesucht sind Immobilienwerte - und gute Positionen für morgen.

Unmittelbar vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank sowie der Bank of Japan haben sich meisten Anleger an die Seitenlinie zurückgezogen. Amrktteilnehmer berichten von dünnen Umsätzen. "Warum sollte man auch irgendetwas tun", fragte Coba-Analystin Esther Reichelt. "Jeder hat sich für diese Ereignisse positioniert und es gibt keine neuen Informationen, die Grund zur Neupositionierung wären." Tatsächlich wird aber von der Fed angesichts zuletzt mauer Konjunkturdaten kein weiterer Zinsschritt erwartet. Im Fall der BoJ wird indes sogar eine weitere Lockerung nicht ausgeschlossen.

Für den deutschen Leitindex Dax ging es dann auch nur leicht nach oben. Kurz vor Ende steht ein Plus von 0,5 Prozent auf 10.443 Punkte auf der Habenseite. Der MDax erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 21.281 Zähler. Der TecDax gewann 0,1 Prozent auf 1777 Punkte. Der Eurozonen-Leitindes Eurostoxx 50 handelte 0,2 Prozent fester bei 2974 Punkten.

Die Aussicht auf weiter billiges Geld verhilft auch den US-Börsen zu Kursgewinnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert 0,4 Prozent höher mit 18.192 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 steigt 0,3 Prozent auf 2147 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq klettert 0,4 Prozent auf 5256 Stellen.

Erholung der Immobilienwerte - DB-Drama geht weiter

Gesucht waren in Frankfurt nach dem Abschlag vom Vortag vor allem Immobilienwerte. Im Dax kletterten Vonovia um 1,2 Prozent. In der zweiten Reihe zogen LEG Immobilien und Deutsche Wohnen um 2,3 und 1,0 Prozent an. Tag Immobilien gewannen ebenso 1,0 Prozent. Derzeit ist eine hohe Korrelation zwischen Zinsentwicklung und Kursentwicklung zu beobachten. Nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zu Wochenbeginn leicht angezogen hat, gibt sie am Dienstag nach und liegt wieder bei null.

Im Dax legen daneben Bayer um 1,0 Prozent zu. Der Chemie- und Pharmakonzern stellt vor der Übernahme des US-Konzerns Monsanto für die kommenden Jahre in allen Geschäftsbereichen Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht. Das Schwergewicht ist auch für einen Großteil des Index-Gewinns verantwortlich. Der Tagessieg ging indes an Deutsche Börse mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent. Der Handelsplatzbetreiber dürfte sich niedrigen Zinsen auf einen weiter regen Aktienhandel einstellen.

Am anderen Ende bluteten einmal mehr Deutsche Bank. Das Papier verlor weitere 3,5 Prozent auf 11,29 Euro. Einem Insider zufolge lagert das Geldhaus Kreditrisiken im Volumen von unter 5,5 Milliarden Dollar aus. Damit will der deutsche Branchenprimus, von dem US-Behörden im Hypothekenstreit eine Strafe von 14 Milliarden Dollar fordern, seine Bilanz entlasten. "Das schürt Spekulationen, dass es der Deutschen Bank nicht gelingt, die Strafzahlung abzumildern", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

Ebenfalls im Minus handelten Eon, für die es um 1,6 Prozent hinabging. Seit der Abspaltung von Uniper steht der Kurs latent unter Druck, auch weil Marktteilnehmer mit einer weiteren Abschreibungen auf den Wert der verbleibenden Uniper-Anteile in der Eon-Bilanz rechnen.

In der zweiten Reihe führen Zalando die Gewinner an und erhöhen sich um 3,0 Prozent. Analysten der Investmentbank Macquarie äußerten sich positiv über die Aktien. Evonik legen ein knappes Prozent zu, die Analysten von Bernstein starten den Wert mit "Outperform".

Im TecDax sanken Siltronic um 3,7 Prozent. m Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem die Aktie in den vergangenen drei Monaten 50 Prozent gestiegen ist. Hintergrund sind eine Stabilisierung bei den Preisen, vor allem aber grassierende Übernahmespekulationen in der Halbleiterbranche.

Icahn drückt Chesapeake Energy

An der Wall Street sorgt eine Milliardenübernahme in der Pharmabranche für Gesprächsstoff. Allergan kauft den Fettleber-Spezialisten Tobira für bis zu 1,7 Milliarden Dollar und sichert sich damit den Zugang zu einem in der Entwicklung befindlichen Medikament gegen eine schwere Lebererkrankung. Mit 28,35 Dollar je Aktie liegt der Kaufpreis um fast das Fünffache über dem Schlusskurs vom Montag. Sollten bestimmte Meilensteine erreicht werden, ist sogar noch mehr möglich. Die Tobira-Aktien schnellten um das mehr als Sechsfache hoch auf 34,69 Dollar. Die Allergan-Papiere gaben 1,3 Prozent nach.

Die Aktien des Tontechnik-Experten DTS schnellten um mehr als ein Fünftel nach oben. Der Halbleiterkonzern Tessera übernimmt das Unternehmen für 850 Millionen Dollar.

Community Health Systems fallen um fast drei Prozent zurück. Der angeschlagene Klinikbetreiber stellt sich selbst zum Verkauf. Für Chesapeake Energy geht es um 0,7 Prozent nach unten. Investor Carl Icahn hat am Vortag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass er die Hälfte seiner Chesapeake-Aktien verkauft hat.

Gar nicht gut kommt auch die Nachricht an, dass Seaworld Entertainment seinen Aktionären die Dividende streicht. Die Aktie fällt um über sechs Prozent auf ein Rekordtief. Lennar fallen um 3,7 Prozent, obwohl das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hat. Hier dürften die schwachen Immobilienmarktdaten den Kurs belasten. Fedex-Aktien gewinnen 0,6 Prozent und profitieren davon, dass der Logistikdienstleister im kommenden Jahr die Gebühren erhöhen will. Eine Hochstufung verhilft Wells Fargo zu einem Plus von 1,8 Prozent

Fernost: Wenig Bewegung in Australien und Japan

Auch in Japan und den USA sorgt die näher rückenden Zinsentscheidungen für ein dünnes Geschäft. Die Indizes pendeln dabei in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages. In Sydney, wo technische Probleme am Vortag für eine stark verkürzte Sitzung gesorgt hatten, reduziert sich der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. In Tokio gibt der Nikkei-225 nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 0,2 Prozent nach und schließt bei 16.492 Punkten. "Die Märkte wägen Chancen und Risiken der Zinsentscheidungen der Bank of Japan und der Fed ab", so Analyst Ric Spooner von CMC Markets.

Die australische Notenbank will die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen, möglicherweise sogar bis in das kommende Jahr hinein. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der Sitzung vom 6. September hervor. Die Reserve Bank of Australia hatte im August den Leitzins um 25 Basispunkte auf das neue Rekordtief von 1,50 Prozent gesenkt.

Die Ölpreise sind unterdessen wieder auf dem Rückzug. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 1,4 Prozent auf 42,71 Dollar. Der Brentpreis fällt in ähnlicher Größenordnung. Am Markt wachsen die Zweifel, dass sich die Ölstaaten am 28. September bei ihrer Konferenz in Algerien auf eine Fördermengenbegrenzung einigen werden. Vielmehr würden die Opec-Mitglieder Nigeria, Libyen und Venezuela lieber mehr Öl fördern. Am Montag hatte es aus Venezuela noch geheißen, eine Förderbegrenzung der Opec im Verbund mit Nicht-Mitgliedern scheine möglich.

Quelle: n-tv.de