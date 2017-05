Startseite

Plus zu Handelsbeginn erwartet: Dax-Anleger könnten Einstiegschance nutzen

Trump hat die Börsen in den vergangenen Tagen kräftig durchgeschüttelt. Doch das bietet auch Chancen. Ein versöhnlicher Wochenausklang für den Dax deutet sich an - es sei denn, der US-Präsident wartet mit neuen Überraschungen auf.

Anleger könnten die Kursverluste der vergangenen Tage für den Wiedereinstieg in Aktien nutzen. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird der Dax leicht im Plus in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent auf 12.590,06 Punkte verloren.

Charts

In den vergangenen Tagen hatten politische Querelen um US-Präsident Donald Trump die Börsen rund um den Globus belastet. Der Dax verlor auf Wochensicht bislang 1,5 Prozent.

Der Dow Jones in den USA gab ein Prozent nach. Ein Sonderermittler soll untersuchen, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau sowie eine Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahl gab. An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher mit 20.663 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

Asien: Märkte stabilisieren sich

Wenig Bewegung gibt es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Blicke der Investoren sind dabei weiterhin auf Washington gerichtet, wo das Politchaos in die nächste Runde geht. Marktteilnehmer sprechen allerdings von einer leichten Stabilisierung der Märkte, nach den deutlichen Abgaben der vergangenen Tage. "Ich glaube, viele Investoren gehen davon aus, dass das Schlimmste in dem Politchaos überstanden sein könnte", sagt Marktanalyst Ric Spooner von CMC Markets. Doch die Anleger bleiben zurückhaltend, zu Gelegenheitskäufen auf dem tieferen Niveau kam es noch nicht, ergänzt ein Marktbeobachter.

Chart

Der Nikkei-225 holt anfängliche Verluste auf und legt aktuell um 0,1 Prozent auf 19.571 Punkte zu, für den Schanghai-Composite geht es um 0,1 Prozent auf 3.088 Punkte nach unten. Der S&P/ASX 200 in Sydney büßt 0,2 Prozent ein.

Rohstoffe: Opec treibt Ölpreis

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Ölstaaten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg am Morgen um 40 Cent auf 52,91 Dollar. Ein Fass der Sorte WTI verteuerte sich um 45 Cent auf 49,80 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die Aussicht auf eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russlands wieder stärker in den Fokus. Immer mehr Experten gehen davon aus, dass die Verlängerung beim Opec-Treffen in der kommenden Woche in Wien beschlossen wird. Zuvor hatten politische Turbulenzen in Washington die Investoren noch zeitweise in sichere Anlagehäfen getrieben, was auch die Ölpreise belastet hatte.

Quelle: n-tv.de