Marktberichte

Dax wartet auf Zinsentscheidungen: Dax-Anleger kaufen nach

Gespannte Ruhe herrscht an den internationalen Börsen vor den Zinsentscheidungen in den USA und Japan. Der Dax verteidigt ein kleines Plus. Er erfährt kaum Impulse aus dem Handel in Asien. Leicht bergab geht es mit den Ölpreisen.

Die Wartezeiten auf die Entscheidungen der US-Notenbank und der Zentralbank Japans vertreiben sich Anleger mit kleinen Zukäufen. Und so geht es nach der technischen Erholung zu Wochenbeginn erneut aufwärts. Für den Leitindex Dax geht es um 0,7 Prozent auf 10.445 Punkte nach oben. Der MDax erhöht sich um 0,4 Prozent auf 21.279 Zähler. Der TecDax dreht leicht ins Plus auf 1776 Punkte. Der Eurozonen-Leitindes Eurostoxx 50 handelt 0,2 Prozent fester bei 2974 Punkten. Ihn bremsen schwächere Bankaktien.

Die geldpolitische Entscheidung der Fed wird Mittwoch bekannt gegeben, genauso wie die der japanischen Notenbank (BoJ). Die Fed dürfte die erste Zinserhöhung in diesem Jahr weiter hinauszögern. Spannender könnte die Sitzung der japanischen Notenbank werden. Zwar wird im Konsens erwartet, dass sie die Geldpolitik unverändert lässt, allerdings gehen die Erwartungen der Beobachter weit auseinander. Und so zeichnet sich auch für den US-Markt ein guter Start ab.

Erholung der Immobilienwerte

Gesucht sind nach dem Abschlag vom Vortag vor allem Immobilienwerte. Im Dax klettern Vonovia um 1,7 Prozent. In der zweiten Reihe ziehen LEG Immobilien und Deutsche Wohnen um 2,1 und 1,6 Prozent an. Tag Immobilien gewinnen 1,4 Prozent. Derzeit ist eine hohe Korrelation zwischen Zinsentwicklung und Kursentwicklung zu beobachten. Nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zu Wochenbeginn leicht angezogen hat, gibt sie am Dienstag nach und liegt wieder bei null. Im Dax legen daneben Bayer um 2,1 Prozent zu. Der Chemie- und Pharmakonzern stellt vor der Übernahme des US-Konzerns Monsanto für die kommenden Jahre in allen Geschäftsbereichen Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht.

Auf den Verkaufslisten stehen derweil einmal mehr Deutsche Bank. Das Papier verliert weitere 2,4 Prozent. Die Anleger befürchten, dass die Bank um eine Kapitalerhöhung letztlich nicht herumkommen werde. Anders als gestern können sich Commerzbank dem Sog nicht entziehen und büßen selbst 0,6 Prozent ein. Ebenfalls im minus handeln die beiden Energiewerte RWE und Eon. Seit der Abspaltung von Uniper steht der Eon-Kurs latent unter Druck, auch weil Marktteilnehmer mit einer weiteren Abschreibungen auf den Wert der verbleibenden Uniper-Anteile in der Eon-Bilanz rechnen.

In der zweiten Reihe führen Zalando die Gewinner an und erhöhen sich um 3,1 Prozent. Analysten der Investmentbank Macquarie äußerten sich positiv über die Aktien. Evonik legen ein knappes Prozent zu, die Analysten von Bernstein starten den Wert mit "Outperform".

Im TecDax sinken Siltronic um 2,8 Prozent. m Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem die Aktie in den vergangenen drei Monaten 50 Prozent gestiegen ist. Hintergrund sind eine Stabilisierung bei den Preisen, vor allem aber grassierende Übernahmespekulationen in der Halbleiterbranche. SMA Solar büßen 2,3 Prozent ein. Konkurrent Solarworld will 500 Leiharbeiter vor die Tür setzen.

Icahn drückt Chesapeake Energy

An der Wall Street springen Community Health Care Systems vorbörslich um mehr als acht Prozent nach oben. Der angeschlagene Klinikbetreiber stellt sich selbst zum Verkauf. Für Chesapeake Energy geht es um 4,5 Prozent nach unten. Investor Carl Icahn hat am Vortag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass er die Hälfte seiner Chesapeake-Aktien verkauft hat.

Gar nicht gut kommt auch die Nachricht an, dass Seaworld Entertainment seinen Aktionären die Dividende streicht. Die Aktie fällt um 6,3 Prozent. Zufrieden scheinen die Anleger dagegen mit den Quartalszahlen des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Lennar, dessen Aktie um 2,8 Prozent vorrückt. Fedex-Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt, könnten aber davon profitieren, dass der Logistikdienstleister im kommenden Jahr die Gebühren erhöhen will.

Fernost: Wenig Bewegung in Australien und Japan

Auch in Japan und den USA sorgt die näher rückenden Zinsentscheidungen für ein dünnes Geschäft. Die Indizes pendeln dabei in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages. In Sydney, wo technische Probleme am Vortag für eine stark verkürzte Sitzung gesorgt hatten, reduziert sich der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. In Tokio gibt der Nikkei-225 nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 0,2 Prozent nach und schließt bei 16.492 Punkten. "Die Märkte wägen Chancen und Risiken der Zinsentscheidungen der Bank of Japan und der Fed ab", so Analyst Ric Spooner von CMC Markets.

Die australische Notenbank will die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen, möglicherweise sogar bis in das kommende Jahr hinein. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der Sitzung vom 6. September hervor. Die Reserve Bank of Australia hatte im August den Leitzins um 25 Basispunkte auf das neue Rekordtief von 1,50 Prozent gesenkt.

Rohstoffe: Öl etwas billiger, Gold legt leicht zu

Die Ölpreise geben im frühen Handel etwas nach. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 45,80 US-Dollar - das sind 15 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fällt um 24 Cent oder 0,6 Prozent auf 43,62 Dollar.

Wichtigstes Thema am Ölmarkt bleibt das informelle Treffen des Ölkartells Opec in der kommenden Woche in Algier. Fachleute halten eine Vereinbarung zur Begrenzung der Ölförderung zwecks Preiskontrolle zwischen der Opec und anderen Produzenten wie Russland für unwahrscheinlich. Gegenteilig hatte sich am Sonntag Venezuelas Präsident Nicolas Maduro geäußert. Er rechnet mit einem baldigen Abkommen.

Quelle: n-tv.de