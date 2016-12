Marktberichte

US-Zinsen rauf, aber was dann?: Dax-Anleger hängen an Yellens Lippen

Die zweite US-Zinserhöhung binnen zehn Jahren ist ausgemachte Sache am deutschen Aktienmarkt - und bereits eingepreist. Umso wichtiger ist, was Fed-Chefin Yellen für 2017 ankündigt. Dax und Dow bangen um ihre Rally.

Nach zuletzt rund sieben Prozent Kursgewinn beim Dax an sieben positiven Handelstagen ist hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte an Schwung verloren. Die Kurse gaben leicht nach. Die Anleger warteten ab und gingen in Hab-Acht-Stellung, denn am Abend - nach Börsenschluss in Deutschland - sollte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Leitzinsen erhöhen. Davon gingen die Anleger aus. "25 Basispunkte sind eingepreist", sagte n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf. Wirklich wichtig sei daher, was Fed-Chefin Janet Yellen zur weiteren Zinsentwicklung sagen werde, unterstrich Marggraf. Für n-tv-Börsenexpertin Susanne Althoff war indes klar: "Der Markt ist im Stand-by-Modus. Richtig spannend wird es erst am Donnerstag."

Der Dax verabschiedete sich 0,4 Prozent tiefer mit 10.245 Punkten aus dem Handel. Am Dienstag hatte er die 11.300er Marke im Tageshoch geknackt. Der MDax schloss 0,6 Prozent ins Minus bei 21.634 Zählern. Der TecDax verlor 0,6 Prozent auf .1740 Stellen.

Konjunktur: Alle Augen auf Yellen

Die Stimmung im Handel war unverändert gut. Der freundliche Grundton blieb trotz der Abgaben erhalten. Die abwartende Haltung der Anleger sahen Marktteilnehmer dabei der bevorstehenden US-Zinsentscheidung geschuldet. Eine Reaktion darauf sei aber erst am Donnerstag möglich, so Händler.

Eine Anhebung der US-Leitzinsen durch die Fed um 25 Basispunkte wurde an der Börse zu 100 Prozent erwartet und war damit bereits in den Kursen eingepreist. Damit dürfte die Zinserhöhung für die US-Notenbank die leichteste Übung sein. Viel schwieriger dürfte sich inmitten großer Unsicherheit um die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik die Kommunikation mit den Märkten über die zukünftige Zinspolitik gestalten. Ab Ende Januar amtiert im Weißen Haus der Republikaner Donald Trump. Zusätzlich ist der Kongress mehrheitlich in den Händen seiner Partei.

USA: Hab-Acht bis Acht

Die Kurse an der Wall Street gaben leicht nach. Auch hier war der Handel eher verhalten, viele Marktteilnehmer hielten sich an der Seitenlinie auf, wie es hieß. Der Dow-Jones-Index notierte 0,2 Prozent im Minus bei 19.875 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 positionierte sich 0,1 Prozent leichter bei 2269 Zählern. Der Nasdaq liegt legte dagegen 0,2 Prozent zu auf 4945 Stellen.

Unter den Einzelwerten standen etwa Johnson & Johnson im Blickpunkt der Anleger. Das Unternehmen hatte die Übernahmegespräche mit der schweizerischen Actelion abgebrochen, weil der geforderte Preis zu hoch gewesen sei. Die Aktien von Johnson & Johnson tendierten etwas fester. IBM gewannen 0,1 Prozent. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, was die Ertragsaussichten der kommenden Jahre angeht, denn der Konzern will in den kommenden vier Jahren 25.000 Mitarbeiter einstellen, wie Vorstandschef Ginni Rometty in einem Beitrag für die "USA Today" schrieb.

Dax: BMW klettern

Bei den Einzelwerten im Dax lag der Anlegerfokus auf den Autowerten. China will Steuererleichterungen auf kleine Neuwagen nicht so stark abbauen wie bisher erwartet. "Das stützt die Stimmung", sagte ein Händler. Belastend wirkten Gewinnmitnahmen. VW schlossen 0,5 Prozent in Minus. Daimler gewannen 0,4 Prozent. BMW stiegen dagegen nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Kaufen" 0,8 Prozent.

Lufthansa legten mehr als 1 Prozent zu und gehörten damit zu den Topgewinnern im Dax. "Anleger setzen auf einen Durchbruch in den anstehenden Verhandlungen mit den Piloten", sagte ein Händler. Sollte eine Einigung kommen, gebe es kräftiges Erholungspotenzial. Daneben stützte der wieder leicht fallende Ölpreis die Stimmung. Und schließlich seien die Branchenvorlagen aus den USA sehr gut, hieß es weiter.

MDax: Kupferhütte im Fokus

Die Hauptmusik spielte indes im Nebenwerteindex MDax: Niedrige Preise bescherten etwa dem Kupferproduzenten Aurubis im Geschäftsjahr 2015/16 einen geringeren Umsatz und rückläufige Gewinne. Marktteilnehmer sprachen von leicht enttäuschenden Zahlen. "Sie liegen alle knapp unter den Erwartungen", sagte Heino Ruland von Ruland Research. Aurubis büßten 0,8 Prozent ein.

Aktien der Pfandbriefbank sackten rund 7 Prozent ab. Die Bank hatte einen Verlust von rund 130 Millionen Pfund in Aussicht gestellt, resultierend aus ausgefallenen Kreditforderungen. "Ob und wie die Bank diesen Verlust buchen muss, ist schwer einzuschätzen", sagte ein Händler. Zumal die Bank und der Wirtschaftsprüfer Deloitte offenkundig uneins hierüber seien. Sollte der Verlust jedoch voll zum Tragen kommen, entspreche er rund der Hälfte des für 2016 geschätzten Vorsteuergewinns der Pfandbriefbank, sagte ein anderer Händler.

Mit Aufschlägen von fast 4 Prozent reagierten die Metro-Aktien auf die Unternehmenszahlen. Das bereinigte Ebit liege deutlich über den Erwartungen. Der Ausblick sei in Ordnung, hieß es am Markt. "Auch Saturn entwickelt sich nun besser als erwartet", äußerte sich ein Händler. Der Markt warte nun auf Aussagen zum Weihnachtsgeschäft auf dem Capital Markets Day am Donnerstag.

Europa: Wer will Actelion?

Nachdem die Verhandlungen mit Johnson & Johnson beendet sind, senkte Jit Hoong Chan von S&P Global die Actelion-Aktien auf Verkaufen. Eine Übernahme des Biotechunternehmens durch Sanofi hält der Analyst für "schwierig", denn die Schweizer forderten eine sehr hohe Prämie. Das gegenwärtige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Actelion sei bereits 80 Prozent höher als das von Sanofi. Bei einem am Markt spekulierten Übernahme-Angebot von 250 Franken je Actelion-Aktie wäre das KGV sogar 110 Prozent höher. Sanofi schlossen rund 2 Prozent leichter, Actelion fielen etwa 9 Prozent.

Devisen: Euro leicht bergauf

Der Euro wies am Abend leichte Zugewinne auf, nachdem er im Tagesverlauf auf Berg- und Talfahrt gegangen war. Vor dem Fed-Entscheid kostete die Gemeinschaftswährung 1,0658 Dollar und damit etwa 0,3 Prozent mehr als am späten Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0644 Dollar fest nach 1,0610 Dollar am Dienstag. Der Yen notierte zum Greenback praktisch unverändert bei 115,12 Yen.

Die Fed wird am Abend ihren Leitzins nach Einschätzung von Volkswirten erstmals seit einem Jahr wieder anheben. Der Korridor für den Zins dürfte um 0,25 Prozentpunkte auf 0,50 bis 0,75 Prozent angehoben werden. Der US-Dollar hatte bereits in den vergangenen Monaten von dieser Erwartung profitiert. Da die Zinsanhebung an diesem Mittwoch fest erwartet wird, könnten insbesondere Hinweise von Notenbankchefin Yellen zu möglichen Zinserhöhungen im kommenden Jahr den Markt bewegen.

In diesem Umfeld spielten die enttäuschend ausgefallenen US-Konjunkturdaten eine untergeordnete Rolle. So waren die Einzelhandelsumsätze im November weniger stark gestiegen als erwartet. Zudem war die Industrieproduktion im November stärker gefallen als prognostiziert.

Rohstoffe: Volle US-Öllager belasten Preis

Der Ölpreis konnte zum Abend einen Teil seiner im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 55,61 Dollar. Das waren 0,2 Prozent weniger als am Dienstagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank 0,8 Prozent auf 52,51 Dollar.

Den Grund für die Erholung beim Ölpreis sahen Händler im überraschend deutlichen Abbau der Rohöllagerbestände in den USA. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,6 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten nur einen Rückgang um 1,7 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,4 Millionen Barrel verringert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 4,7 Millionen Barrel dagegen eine Zunahme registriert worden.

Asien: Anleger wagen sich nicht aus der Deckung

Uneinheitlich und verhalten: So präsentierte sich der Handel an den ostasiatischen Aktienmärkten zur Wochenmitte. Die Anleger warteten das Ergebnis der Fed-Sitzung ab, sagten Händler. Es wurde weithin damit gerechnet, dass die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen anheben wird. "Am wichtigsten wird sein, wie der Dollar auf die Entscheidung reagiert, die zu den letzten großen dieses Jahres gehören wird", sagte Masahiro Ichikawa, Handelsstratege beim Finanzhaus Sumitomo Mitsui Asset Management.

Der Tokioter Nikkei-Index beendete den Handel 0,2 Prozent höher bei 19.254 Punkten. Der Shanghai Composite schloss 0,5 Prozent im Minus bei 3141 Zählern. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kaum verändert. 0,1 Prozent fester. Der S&&P/ASX200 in Sydney schloss mit freundlicher Tendenz - trotz eines gesunkenen Verbrauchersentiments.

Unter den japanischen Einzelwerten legten Token Corporation 1,9 Prozent zu. Der Baukonzern wies einen deutlichen Anstieg seines Gewinns aus. In China waren derweil Energiewerte gefragt. China Petroleum & Chemical (Sinopec) zogen etwa 5 Prozent an, nachdem Bloomberg von Plänen berichtet hatte, das Geschäft mit Tankstellen und Rastanlagen an die Börse zu bringen.

Quelle: n-tv.de