Fed-Entscheid fest eingepreist: Dax-Anleger greifen zu

Das Ergebnis der heutigen Zinssitzung der Fed gilt als ausgemacht. Doch mit Spannung warten die Anleger darauf, welchen Ausblick die Notenbanker geben. In der Zwischenzeit zieht der Dax im Gefolge der Wall Street an.

Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wagen sich die Anleger angesichts der Rekordvorgaben aus New York doch noch aus der Deckung. Der Dax steigt in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 12.818 Punkte. Damit war der Leitindex in Sichtweite seines am 2. Juni aufgestellten Rekordes von 12.878 Zähler.

Anleger rechneten fest mit einer US-Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt. Im Fokus standen daher die begleitenden Äußerungen der US-Notenbanker, die auf Hinweise zu Zeitpunkt und Tempo weiterer Zinserhöhungen abgeklopft werden dürften. Die Entscheidung wird gegen 20.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bekanntgegeben.

Im Dax notierten BMW-Aktien gegen den Trend 0,2 Prozent niedriger. Am Sitz des Autobauers in München denkt Oberbürgermeister Dieter Reiter über ein Fahrverbot für Dieselautos nach. BMW wartete zu Handelsbeginn mit den Absatzzahlen für Mai auf.

LEG Immobilien-Papiere fielen um zwei Prozent und damit an das MDax-Ende. Die Analysten von Morgan Stanley hatten die Aktien herunter auf "underweight" von "overweight" gestuft.

Unter anderem Air Berlin, deren Aktien allerdings in keinem der großen Indizes mehr gelistet sind, könnten angesichts der Hauptversammlung in den Fokus rücken. Der Chef der Monopolkommission hat sich gegen eine staatliche Bürgschaft für die kriselnde Fluggesellschaft ausgesprochen.

An der Wall Street hatten die Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgeweitet: Der Dow-Jones hatte seinen Rekordkurs wieder aufgenommen und 0,4 Prozent höher geschlossen, der S&P500-Index war mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite mit plus 0,7 Prozent aus dem Handel gegangen.

Asien: Zaghafte Erholung in Tokio

An den Börsen in Ostasien und Australien ließ sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die chinesischen Börsen trotz gut ausgefallener heimischer Konjunkturdaten leicht im Minus liegen, erlebt die Tokioter Börse eine zaghafte Erholung, die von Kursgewinnen im Technologiesektor getragen wird. Kräftig nach oben geht es unterdessen in Australien.

In Shanghai verlieren die Kurse im Schnitt 0,6 Prozent. Verkauft werden Aktien der zahlreichen Unternehmen, an denen der Versicherer Anbang Insurance größere Beteiligungen hält, nachdem Chairman und CEO Wu Xiachui laut Medienberichten verhaftet wurde. Anbang selbst teilte dagegen mit, Wu sei aus persönlichen Gründen vorübergehend von seinen Ämtern zurückgetreten. Zu den betroffenen Aktien gehören China State Construction Engineering, die um 3 Prozent nachgeben, und Gemdale mit minus 3,4 Prozent.

Dass die chinesische Industrieproduktion im Mai etwas stärker als erwartet gestiegen ist, stützt die Kurse nicht. Auf der Stimmung lastet vielmehr, dass die Anlageinvestitionen enttäuscht haben. Im Sog von Schanghai verliert die Börse in Hongkong 0,3 Prozent.

Die Börse in Taiwan liegt 0,6 Prozent im Minus, belastet von Kursverlusten bei Technologiewerten. Largan Precision verlieren 2,1 Prozent und Taiwan Semiconductor 0,7 Prozent. In Seoul geht es mit dem Kospi um 0,2 Prozent nach unten.

Rohstoffe: Öl fällt weiter zurück

Spekulationen auf ein wachsendes Überangebot haben die Ölpreise belastet. Brent verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 48,18 Dollar je Barrel. US-Leichtöl WTI kostete mit 45,83 Dollar 1,4 Prozent weniger. Händler verwiesen vor allem auf die offenbar steigende US-Produktion. Dem Branchenverband API zufolge waren die Rohöl- und Benzin-Bestände in der vergangenen Woche überraschend gestiegen.

Die amtlichen Daten des Energieministeriums werden am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht. Zugleich scheinen sich nicht alle Opec-Länder an der Begrenzung der Förderung zu beteiligen. Nach Angaben des Kartells war im Mai die Ölproduktion um 336.000 Fässer täglich auf 32,14 Millionen gestiegen.

Devisen: Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1217 Dollar festgesetzt.

Quelle: n-tv.de