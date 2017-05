Startseite

Wall Street startet schwächer: Dax-Anleger fürchten die Baisse

Anleger bangen um den Fortbestand des Börsen-Booms der vergangenen Monate. Daher herrscht derzeit Zurückhaltung am Markt: Der Dax gibt leicht nach, bleibt aber auf hohem Niveau. In der zweiten Reihe fallen die Rekordmarken bei mehreren Indizes.

Rekorde bei den Aktien der zweiten Reihe prägten am zweiten Handelstag der Woche den deutschen Aktienmarkt. TecDax, MDax und SDax markierten allesamt neue Allzeit- oder zumindest Dekaden-Hochs. Der Dax trat dagegen auf der Stelle, zum Schluss gab er 0,2 Prozent ab auf 12.599 Punkte.

Die Aufwärtsdynamik ließ gegen Ende des Handels allerdings auch in der zweiten Reihe nach, lediglich der TecDax legte auch auf Schlusskursbasis weiter zu. Angetrieben wurde er vor allem von United Internet, die mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,4 Prozent auf 49,18 Euro anzogen. Auch Xing, RIB Software und Aixtron legten deutlich zu. Nordex litten dagegen mit einem Minus von 2,8 Prozent unter einer Abstufung von HSBC. Das Haus hat die Aktie von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt.

Das Geschäft im Dax war dagegen eher lethargisch: "Die Risikobereitschaft ist gering, und der Markt wartet einfach nur ab", sagte ein Händler. Daneben kursiere die Furcht vor einem deutlicheren Rücksetzer. Aus technischer Sicht hat der Dax nun bei 12.650 Punkten einen ersten Widerstand etabliert. Ein Überwinden würde Aufwärtspotenzial Richtung 12.800 Punkte auslösen, sagte ein Marktanalyst. Bei 12.490 Punkten sei der Dax unterstützt.

Sorgen um Italien drücken Banken-Titel

Besonders schwach zeigten sich die Banken, gedrückt von der Sorge um Italien mit möglichen Neuwahlen, aber auch von der Deutschen Bank, die den Sektor auf "Untergewichten" heruntergenommen hat. Der frühere Premierminister und Parteivorsitzende der Demokraten, Matteo Renzi, hat vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr ins Spiel gebracht. Derzeit liegen die Demokraten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in den Umfragen gleichauf. Der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen zu deutschen Langläufern hat sich deshalb zeitweise auf fast 200 Basispunkte ausgeweitet.

Die Deutsche Bank meint, die Wachstumsdynamik der Eurozone werde in den kommenden Monaten wieder abflauen. Gerade Banken seien für einen Rückgang der Einkaufsmanagerindizes anfällig. Die Aktien der Deutschen Bank führten mit einem Minus von 1,8 Prozent die Verlierer im Dax an. Commerzbank gaben 0,9 Prozent ab. Einige Anleger schichteten aus den beiden Dax-Banken in Papiere der Deutschen Börse um, die so auch mit einem Plus von 1,2 Prozent auf der Gewinnerseite ganz oben standen. Die UBS hat sich zuversichtlich zu den Perspektiven des Börsenbetreibers geäußert.

USA: Wall Street schwächer

Die US-Börsen starten nach dem langen Wochenende mit leichten Abschlägen in den Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet 0,2 Prozent im Minus bei 21.037 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fällt ebenfalls 0,2 Prozent auf 2410 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert 0,1 Prozent auf 6203 Stellen. Am Montag hatte die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen.

Ein Grund für die fallenden Kurse ist Händlern zufolge der fallende Ölpreis. Schwindende Hoffnungen auf ein Ende der Ölschwemme setzten dem Rohstoff zu, hieß es. Neueste Konjunkturdaten würden sich die Anleger erst einmal genauer anschauen, sagte Chef-Marktstratege Peter Cardillo von First Standard Financial. US-Verbraucher haben zu Beginn des zweiten Quartals wieder mehr Geld ausgegeben. Der private Konsum stieg im April um 0,4 Prozent und damit so kräftig wie noch nie in diesem Jahr. Unsicherheiten über die politischen Turbulenzen in Washington sorgten jedoch weiter für Unruhe am Markt.

Bei den Einzelwerten schießen Protagonist Therapeutics 70 Prozent in die Höhe. Johnson & Johnson will zusammen mit dem Pharmakonzern ein Medikament gegen eine entzündliche Darmerkrankung entwickeln. Zulegen können auch die Papiere von Amazon. Sie steigen um rund 0,5 Prozent und liegen damit erstmals in ihrer Geschichte über der Marke von 1000 Dollar.

Devisen: Euro kommt zurück

Der Kurs des Euro hat nach guten Konjunkturdaten aus Frankreich zugelegt. Außerdem sorgten enttäuschende US-Wirtschaftszahlen für Auftrieb. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung über 1,12 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,1205 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch fast einen Cent tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1173 (Montag: 1,1188) Dollar fest.

Gute Signale aus Frankreich sorgten für den ersten Auftrieb beim Eurokurs. Das französische Bruttoinlandsprodukt hatte sich im ersten Quartal mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent etwas stärker entwickelt als bisher gedacht. Außerdem hatte sich die Stimmung der französischen Verbraucher im Mai aufgehellt und war laut der Statistikbehörde Insee auf das beste Niveau seit fast zehn Jahren gestiegen. Am Nachmittag lieferten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA weiteren Auftrieb für den Eurokurs.

Rohstoffe: Ölpreise stagnieren

Bei den Ölpreisen bleibt die Entwicklung volatil. Die leichte Erholung vom Freitag, nach dem Einbruch im Anschluss an das Opec-Treffen, scheint schon wieder vorbei zu sein. Das Erdöl-Kartell hatte am Donnerstag mit der weithin erwarteten Verlängerung der Fördermengendrosselung für Enttäuschung bei etlichen Teilnehmern gesorgt. Hier waren weitere Maßnahmen erwartet worden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verliert 1,2 Prozent auf 49,22 Dollar. Für Brent geht es um 1,7 Prozent auf 51,39 Dollar nach unten.

Fernost: wenig Bewegung

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. An den Aktienmärkten in Hongkong und Shanghai wurde wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt, und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlten auch von dort mögliche Impulse. So fokussierte sich vieles auf den Yen, der deutlicher zulegte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

"Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschreibt Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er bezeichnet als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht, und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er. Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken.

In Tokio schaffte der Nikkei-Index dank einer späten Erholung von den Tagestiefs praktisch noch eine Punktlandung auf dem Vortagesschluss von 19.678 Punkten. Die Verluste wurden unter anderem durch ein Plus des Index-Schwergewichts Softbank begrenzt. Die Aktien des Mobilfunkkonzerns legten um 2,8 Prozent zu. Hintergrund waren Berichte über ein neues Chipdesign des von SoftBank übernommenen britischen Chipentwicklers ARM Holdings.

Der stärkere Yen belastete zwar tendenziell eher die Stimmung, dem standen aber einige günstige Wirtschaftsdaten gegenüber. So gibt es Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt anzieht, und die Einzelhandelsumsätze stiegen im April um 3,2 Prozent zum Vorjahr und damit schon den sechsten Monat in Folge. "Aus der Wachstumsperspektive ist die Wirtschaft auf einer ziemlich starken Erholungspfad", sagte Marcel Thieliant, Volkswirt bei Capital Economics.

In Seoul kam der Kospi nach seiner sechstägigen Rekordjagd zwar etwas zurück, allerdings nur um 0,3 Prozent. Selbst dass Nordkorea am Montag erneut eine Rakete abgeschossen hatte, konnte der Konjunkturzuversicht in Südkorea zuletzt nichts anhaben. Aktien aus dem Tourismussektor, die gleichwohl leicht negativ auf die Entwicklung in Nordkorea reagiert hatten, erholten sich wieder. Asiana Airlines, Korean Air und Lotte Shopping gewannen zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Sydney schaffte ein kleines Plus, allerdings war es hier zuletzt überwiegend nach unten gegangen mit den Kursen, vor allem im Bankensektor. Etwas erholte Bankenkurse waren es denn auch überwiegend, die den Index um 0,2 Prozent nach oben hievten. Rückenwind sei auch von der gestiegenen Zahl der Hausbaugenehmigungen im April gekommen, die im Monat zuvor stark abgesackt sei, hieß es. "Da war aber auch definitiv viel an Schnäppchenkäufen im Markt heute", meinte ein Teilnehmer.

In Singapur verlor der Straits-Times ein halbes Prozent. United Overseas Bank wurden nach einer Strafe der Zentralbank gegen die Bank und gegen die Credit Suisse verkauft. Die Banken sollen mehrere Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verletzt haben. United Overseas Bank verloren 1,5 Prozent.

Quelle: n-tv.de