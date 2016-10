Marktberichte

Clinton-Mails und "Trump-Gespenst": Dax-Anleger fürchten US-Wahl-Schock

Hillary Clintons E-Mail-Affäre schien bereits ausgestanden, ihr Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl so gut wie sicher. Doch nun sorgen neue Ermittlungen des FBI für Wirbel. Schafft Donald Trump die Wende? Anleger schlagen Alarm.

Der Start in die neue Börsenwoche könnte nicht schlechter beginnen: mit Abschlägen. Der Grund dafür liegt wieder einmal in den USA, wo der US-Präsidentschaftswahlkampf auf die Zielgerade einbiegt. Neue Ermittlungen im Fall der E-Mail-Affäre um die demokratische Kandidatin Hillary Clinton schütteln die Börsen durcheinander - auch hierzulande. "Das sorgt für Unsicherheit", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. Sie erinnert dabei an den "Brexit-Schock", als die Mehrheit der Anleger mit einem Verbleib Großbritanniens in der EU gerechnet habe, und es dann doch anders gekommen sei. "Es kann knapp werden zwischen Donald Trump und Clinton, der Dax schaltet in den Rückwärtsgang."

Der Dax notiert am Vormittag mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 10.656 Punkte.Am Freitag war er mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen, hatte aber im Wochenverlauf ein neues Jahreshoch erzielt. Der MDax positioniert sich 0,4 Prozent tiefer bei 21.085 Zählern. Der TecDax büßt 0,5 Prozent auf 1722 Stellen ein.

Konjunktur: US-Wahl und US-Zins

"Die Clinton-E-Mails führen zu einer neuen Unsicherheit im US-Wahlkampf", sagt ein Marktteilnehmer. Die Wiederaufnahme der Untersuchungen durch das FBI ließen neue Unsicherheiten aufkommen. Bislang hatte US-Präsidentschaftskandidatin Clinton als wahrscheinliche Siegerin gegolten. Bis zur Wahl am 8. November dürften Anleger nun auf Tauchstation gehen und das Ergebnis abwarten.

"In allen Fällen eines Machtwechsels von Demokrat zu Republikaner neigen Aktien auf Sicht von 12 Monaten zur Schwäche", heißt es dazu von den Analysten der Helaba. Im Durchschnitt betrage das Minus 7,7 Prozent am Aktienmarkt. Wurde dagegen ein Demokrat im Amt bestätigt oder folgte ein Demokrat, legten Aktien im Mittel um 6,8 Prozent zu. Zudem wird mit einer US-Zinserhöhung im Dezember gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird mit rund 70 Prozent am Markt eingepreist.

Charttechnik: "Einladung für Gewinnmitnahmen"

Auch die technische Situation im deutschen Börsenleitindex spricht eher für Vorsicht: Nach dem erneuten Scheitern am 10.800er-Widerstandsbereich hat der Index auch den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen. "Das ist eine Einladung für Gewinnmitnahmen", sagt Holger Struck von HS-Livetrading.

Einen positiven Impuls könnte am Nachmittag der Chicago-Einkaufsmanager-Index liefern.

Dax: Fahren und fliegen

Bei den Einzelwerten im Dax schauen die Anleger auf die Autowerte. Hier spielt die wohl anstehende Elektroauto-Quote in China im Mittelpunkt. Die könnte vor allem bei den deutschen Autobauern für Kopfzerbrechen und Milliardeninvestitionen sorgen. Daimler-Chef Dieter Zetsche kündigte zudem flachere Strukturen im Konzern an. Daimler geben 0,6 Prozent ab. BMW gibt 0,4 Prozent ab, VW notiert unverändert.

Lufthansa geben 1,1 Prozent ab, nachdem in den Verhandlungen mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo zu den Beschäftigten bei Eurowings und Germanwings keine Einigung erzielt wurde. "Damit drohen neue Streiks", so ein Händler.

Merck-Aktien ziehen nach den Abgaben vom Freitag etwas an und legen 0,1 Prozent zu. Hintergrund ist eine Kreise-Meldung von Reuters, der zufolge die Darmstädter das sogenannte Biosimilar-Geschäft verkaufen könnten. Dieses sei bis zu 1 Milliarde US-Dollar wert. "Analysten haben immer wieder mal einen Verkauf thematisiert, weil das nicht zum Kerngeschäft von Merck zählt", sagt ein Händler. Dem Bericht zufolge soll JP Morgan mit der Suche nach einem Käufer beauftragt worden sein.

MDax: Briten rüsten nach

Rheinmetall verlieren 0,2 Prozent. "Die Chance auf einen Rüstungsauftrag aus Großbritannien nimmt zu", sagt aber ein Händler. Laut Telegraph ist neben Rheinmetall nur noch das Konsortium um BAE Systems im Rennen, und Rheinmetall habe gute Chancen für den Zuschlag. Großbritannien wolle für etwa 250 Millionen Pfund gepanzerte Transportfahrzeuge nachrüsten.

SDax: Container-Fusion

Hapag-Lloyd legen 1,4 Prozent zu. Grund ist die Konsolidierung in der Branche, die nun auf Japan übergreift. Dort wollen die drei größten Unternehmen in der Container-Schifffahrt ihre Flotten zusammenlegen. Hapag-Lloyd ist selbst in Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit der arabischen UASC.

TecDax: Rib on top

Rib Software positionieren sich nach Geschäftszahlen 2,7 Prozent im Plus. Die Zahlen hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, heißt es im Handel. Die Ergebnisprognose wurde zudem erhöht.

Unter Druck stehen dagegen Dialog Semiconductor. Hier haben die Analysten vom Bankhaus Lampe laut Händlern ihre Kaufempfehlung zurückgezogen und stufen die Aktie nur noch mit "Halten" ein. Dialog büßen 2,5 Prozent ein.

Rohstoffe: Öl, Eisenerz, Stahl

Der Ölpreis sinkt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 49,52 Dollar. Das sind 0,3 Prozent weniger als noch am Freitagabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI liegt nahezu unverändert bei 48,57 Dollar.

Vertretern der Organisation erdölproduzierender Länder (Opec) ist es am Wochenende offenbar nicht gelungen, sich auf eine Aufteilung der bereits beschlossenen Förderkürzung zu einigen. Ende November soll die Einigung stehen. An dem Treffen vom Wochenende nahmen auch Produzenten außerhalb der Opec wie Russland teil. Im September hatte sich die Opec grundsätzlich auf eine Förderkürzung zwecks Preiskontrolle verständigt, jedoch nicht festgelegt, welche Anteile die Mitgliedsländer beisteuern sollen. Dieser Teil der Vereinbarung gilt wegen großer Meinungsunterschiede innerhalb der Opec als schwierige Aufgabe.

Eine hohe Nachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot treibt den Preis für Eisenerz in China auf den höchsten Stand seit Sommer 2014. Der dortige Terminkontrakt steigt um bis zu 3,3 Prozent auf 502 Yuan (74 Dollar) je Tonne. Parallel dazu verteuert sich die zur Eisenverhüttung benötigte Kokskohle um bis zu 4,7 Prozent auf 1322,50 Yuan (195 Dollar).

Die steigenden Rohstoffkosten drückten zwar auf die Margen der Stahlproduzenten, sagt Investment-Manager Xia Junyan vom Brokerhaus Hangzhou CIEC. Allerdings könne in den kommenden Wochen mit einer unverändert hohen Stahl-Nachfrage gerechnet werden. Stahl legt zeitweise um 2,7 Prozent

Devisen: Euro unter 1,10

Der Euro gibt einen Teil seiner Gewinne vom Freitag ab. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0954 Dollar, nach knapp 1,10 Dollar noch im asiatischen Handel. Zum Freitagabend ist es ein Abschlag von etwa 0,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,0922 Dollar festgelegt.

Belastet wird der Euro zum Wochenstart von einem durch die Bank festeren Dollar. Damit macht die US-Währung einen Teil ihrer Verluste vom Freitagabend wett. Für Druck hat die Ankündigung von FBI-Chef James Comey gesorgt, dass die Behörde ihre Nachforschungen zur E-Mail-Affäre der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Clinton wieder aufnehmen will.

Asien: "Trump-Gespenst" geht um

Auch an den ostasiatischen Aktienmärkten belasteten die erneuten Ermittlungen in der E-Mail-Affäre Clintons. "Das Trump-Gespenst geht um", kommentierte ein Marktteilnehmer. Der Tokioter Nikkei-Index büßt 0,1 Prozent auf 17.025 Punkte ein. Der Shanghai Composite gab 0,1 Prozent auf 3100 Zähler nach. In Sydney kletterte der Leitindex S&P/ASX-200 dagegen, getrieben von steigenden Rohstoffwerten - mit Ausnahme von Öltiteln - 0,6 Prozent.

"Die Politik stellt das beherrschende Thema im Moment. Die FBI-Ermittlungen sorgen ein wenig dafür, dass die Kapitalströme wieder verstärkt einen Trump-Sieg suggerieren. Anleger sind wirklich besorgt", sagt Marktstratege Chris Weston von IG. Ebenfalls nicht zur Kauflaune ermunternd wirkt die schwache Industrieproduktion in Japan.

Unter den Einzelaktien legten Hitachi in Tokio knapp 5 Prozent zu, nachdem der Elektronik-Konzern steigende Gewinne im ersten Halbjahr verkündet hatte. Titel der Reederei Mitsui O.S.K. schnellten etwa 7 Prozent nach oben, Mitsui will mit den Wettbewerbern Nippon Yusen und Kawasaki Kisen Kaisha die Container-Schifffahrt in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Nippon Yusen sprangen rund 6 und Kawasaki Kisen 2 Prozent an.

Quelle: n-tv.de