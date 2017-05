Startseite

Ifo-Index löst Euro-Bremse: Dax-Anleger feiern leichtes Stimmungshoch

Der Euro klettert im Tageshoch bis auf 1,1268 Dollar. Den Dax bremst diese Stärke aus. Doch ein überraschend starker Ifo-Index holt die Kauflaune zurück an den deutschen Aktienmarkt. Und die Wall Street?

Mit einer freundlichen Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt aus dem Dienstagshandel verabschiedet. Der Dax schaute kurzfristig über die 12.700er Marke und markierte bei 12.704 Punkten sein Tageshoch. Das Tagestief lag bei 12.593 Zählern. Neben dem Euro, der sich auch auf Berg- und Talfahrt befand (Tageshoch 1,1268 Dollar; Tagestief 1,1211 Dollar), beschäftigte vor allem der überraschend starke Ifo-Index die Anleger. Im Blick hatten sie auch den Anschlag in Manchester. "Die Kurse belastet er aber kaum", so n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil.

Der Dax schloss 0,3 Prozent fester mit 12.659 Punkten. Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Der MDax zog 0,2 Prozent auf 25.018 Zähler an. Der TecDax gewann 0,7 Prozent auf 2237 Stellen.

Konjunktur: Ifo überraschend stark

Im Fokus der Anleger stand die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Firmen. Und die war blendend, wie der aktuelle Ifo-Index zeigt. Er kletterte auf 114,6 Punkte. Das war ein neues Allzeithoch. Analysten rechneten nur mit einem leichten Anstieg auf 113,1 von 112,9 Zählern. "In der deutschen Wirtschaft brummt es wirklich", kommentierte n-tv-Börsenexpertin Wohlfeil.

"Besonders die Wahl Macrons zum französischen Präsidenten dürfte sich positiv in den heutigen Zahlen niedergeschlagen haben, denn damit ist ein großer Unsicherheitsfaktor beseitigt", merkte die Helaba an. Die Analysten sprachen von weiterhin robusten Wachstumsaussichten.

Devisen: Pfund unter Druck

Das britische Pfund geriet zwischenzeitlich nach der Explosion in der nordenglischen Stadt Manchester unter Druck. Die Währung gab weitere 0,1 Prozent nach, nachdem sie bereits am Montag 0,3 Prozent verloren hatte.

Der Euro profitierte lange Zeit von den jüngsten Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche die Europäische Zentralbank (EZB) für die Schwäche der Gemeinschaftswährung verantwortlich gemacht hatte. Der Euro zog bis auf ein Tageshoch von 1,1268 Dollar und kam dann zurück. Am Abend notierte er bei 1,1214 Dollar und damit 0,2 Prozent tiefer als noch am Montagabend. Die EZB setzte am Montagnachmittag am Nachmittag auf 1,1215 Dollar fest nach 1,1243 Dollar am Montag.

Der starke Euro spielte auch am Dienstag den Bären am Aktienmarkt in die Hände, die die Aufwärtsbewegung immer wieder bremsten und zurückholten. Zumal kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen Mangelware waren. Die Berichtssaison ist nahezu beendet. Marktteilnehmer konzentrierten sich daher auf Analystenkommentare.

Dax: HSBC analysiert BMW

Die guten Konjunkturdaten trieben die Autowerte zunächst in die Erholung. "Das Geld fließt in den Dax, und da kommen Anleger an den Autotiteln nicht vorbei - trotz des starken Euro", sagte eine Marktteilnehmerin. Ein durchgreifendes Umschlagen der eingetrübten technischen Lage sei allerdings noch nicht zu sehen. "Nach einem Ende der Konsolidierung sieht das bei den Autowerten noch nicht aus", sagte sie. VW schlossen am Ende leicht im Minus. Daimler gaben etwa 1 Prozent nach. Hier schlugen auch Durchsuchungen an mehreren Daimler-Standorten ins Kontor.

BMW hielten das Plus und verteuerten sich etwa 0,6 Prozent. Die britische HSBC hatte die BMW-Aktien auf "Halten" von "Reduzieren" heraufgestuft.

Lufthansa schlossen nahezu unverändert. Der Streit mit dem Flughafenbetreiber Fraport spitzt sich zu. Fraport wiederum stiegen e im MDax etwa 0,8 Prozent.

MDax: Kapitalerhöhung bei Kion

Kion gingen 0,2 Prozent fester aus dem Handel. Der Gabelstaplerhersteller hatte für rund 600 Millionen Euro neue Aktien ausgegeben. Laut Händlern wurden diese mit 64,83 Euro nur mit einem minimalen Abschlag zum Schlusskurs der Aktie am Vorabend von 65 Euro platziert.

SDax: Analysten zu KlöCo

Die Bank UBS hatte den Stahlhändler Klöckner & Co auf "Neutral" von "Verkaufen" erhöht. Das stützte den Kurs, der etwa 27 Prozent zulegen konnte.

Rund 1,5 Prozent ging es für KWS Saat aufwärts. Im Handel sieht man zudem weiteres Aufwärtspotenzial bei nach Bekanntgabe der Neunmonatszahlen. Der Umsatz belief sich auf 904,7 Millionen Euro und lag damit über der Marktschätzung von 901 Millionen Euro. Die auf mindestens 11 Prozent angehobene Ebit-Marge entspreche dagegen bereits den Schätzungen, sagte ein Marktteilnehmer.

Europa: "Go" für Kevzara

Sanofi hatte von der US-Gesundheitsbehörde grünes Licht für den Einsatz des Medikaments Kevzara gegen Rheuma bekommen. Das schiebt den Kurs des französischen Pharmakonzerns an. Sanofi kletterten leicht: 0,2 Prozent.

Nokia sprangen mehr als 6 Prozent an. Die Finnen hatten sich im Streit mit Apple um Patente und Lizenzen geeinigt und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit beschlossen. Neben laufenden Einnahmen sieht das Abkommen eine Einmalzahlung an Nokia vor, wie es in einer Mitteilung des Mobilfunkausrüsters hieß.

USA: Aufwärts, aber nur leicht

Die US-Börsen zeigten sich im Vormittagshandel (Ortszeit) am Dienstag überwiegend mit leichten Aufschlägen. Mit Spannung wird an der Wall Street der erste Haushaltsentwurf von US-Präsident Trump verfolgt, der deutliche Einschnitte bei sozialen Hilfsprogrammen als Mittel zur Kürzung der Staatsausgaben vorsieht.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,1 Prozent auf 20.921 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 stieg ebenfalls 0,1 Prozent auf 2396 Zähler. Der Nasdaq100 zeigte sich mit 5697 Stellen nahezu unverändert.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Toll Brothers im Blickpunkt. Die Aktien des Luxushaus-Anbieters zogen 1,6 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen 40-prozentigen Gewinnanstieg im abgelaufenen Quartal gemeldet hatte.

Rohstoffe: Ölpreis leicht höher

Der Ölpreis präsentierte sich im Handelsverlauf erneut gefestigt. Der deutliche Gewinn vom Montag half dabei. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am Abend 0,3 Prozent im Plus bei 54,08 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 50,29 Dollar und damit 1,2 Prozent mehr als zum Wochenauftakt. Das war der höchste Stand seit knapp fünf Wochen.

Grund für die positive Stimmung am Ölmarkt ist vor allem ein am Donnerstag anstehendes Treffen von Vertretern des Ölkartells Opec in Wien. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Opec-Staaten und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern und dadurch das Angebot verknappen werden.

Asien: Kospi sticht heraus

Überwiegend seitwärts hieß die Devise der Börsianer am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien. Gewinner und Verlierer hielten sich im Handelsverlauf etwa die Waage, wobei die Ausschläge nach beiden Richtungen moderat ausfielen. Während einerseits Rückenwind von guten Vorgaben aus den USA gekommen sei, hätten die Explosion mit mehreren Toten bei einer Konzertveranstaltung in Großbritannien kaum belastet, sagte ein Marktteilnehmer.

Die Stimmung an den Märkten scheint unverändert gut zu sein. "Ich sehe keine größeren Nachrichten, die an dem (positiven) Trend etwas ändern dürften, es sei denn, das Gerede über eine Amtsenthebung von Donald Trump kommt wieder stärker auf", kommentierten die Analysten von Saxo Capital Markets.

Der Tokioter Nikkei-Index beendete den Handel 0,3 Prozent im Minus bei19.613 Punkten. in Sydney ging es für den S&P/ASX200 0,2 Prozent nach unten. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tat sich bei den Indizes ebenfalls wenig. Eine Ausnahme machte die Börse in Seoul. Dort stieg der Kospi 0,8 Prozent und liegt damit praktisch wieder auf dem erst vor wenigen Tagen markierten Allzeithoch.

Quelle: n-tv.de