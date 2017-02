LSE lässt Deutsche Börse hängen: Dax-Anleger fassen wieder Mut

Klappt es diese Woche mit dem dauerhaften Sprung über die 12.000-Punkte-Marke im Dax? Am Morgen nimmt der Leitindex zumindest schon mal Anlauf. Die Deutsche Börse wird böse überrascht, während die Anleger unschlüssig sind, was die VW-Zahlen bedeuten.

Einige Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legt in der ersten Handelsstunde am Rosenmontag 0,2 Prozent auf 11.830 Punkte zu, nachdem er am Freitag 1,2 Prozent verloren hatte.

Die Aktien der Deutschen Börse fallen dagegen um 5,2 Prozent. Am Wochenende hatte der Fusionspartner LSE überraschend mitgeteilt, dass er die EU-Forderung, die Handelsplattform MTS zu verkaufen, nicht erfüllen wolle. "Das ist ein klares Signal, dass die LSE die Fusion nicht mehr will", sagt Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. LSE-Titel gaben in London 3,2 Prozent nach.

Bei der Bewertung VW-Geschäftszahlen von Freitagabend sind sich die Anleger am Morgen unschlüssig. Nachdem der Kurs zunächst zulegte, gerieten die Papiere leicht unter Druck und verloren 0,6 Prozent. Händler stufen die Daten als "durchwachsen" ein. Analyst Arndt Ellinghorst von ISI Evercore zeigt sich von ihnen wenig angetan: Das EBIT im vierten Quartal sei klar unter seiner Schätzung als auch der Konsensschätzung geblieben. Den Ausblick bezeichnet Ellinghorst als wenig inspirierend. Stützend wirkt indes die überraschend hohe Dividende. Die Ausschüttung je Vorzugsaktie soll auf 2,06 von 0,17 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten 1,66 Euro je Anteil erwartet.

Adidas profitieren dagegen von zwei Kaufempfehlungen. So hat die UBS die Aktie auf "Buy" nach "Neutral" erhöht, und von RBC wurde sie auf "Outperform" hochgenommen. Die Aktien springen danach mit 3,7 Prozent Plus an die DAX-Spitze.

Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor dem Kongress in Washington. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten "phänomenalen" Steuersenkungen. "Der Druck auf ihn (Trump) hat zuletzt stetig zugenommen", sagt Andreas Rees von Unicredit.

Die Erwartung von Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogrammen und niedrigeren Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump zum Präsidenten beflügelt. Über Gemeinplätze ist Trump bislang aber nicht hinausgekommen. Es fehlen konkrete Zahlen und Zeithorizonte. Sollte Trump diese liefern, könnte dies die Börsen weiter nach oben treiben. Wenn nicht, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten nicht auszuschließen.

Asien: Exporteure unter Druck

Abwarten lautet zum Wochenbeginn die Devise an den asiatischen Märkten. Die Leitindizes der wichtigsten Handelsplätze geben überwiegend leicht nach. Der Shanghai-Composite-Index gibt um 0,4 Prozent auf 3.240 Punkte nach. Der japanische Nikkei-225 gerät mit minus 0,9 Prozent auf 19.107 Punkten etwas stärker unter Druck.

Der festere Yen drückt auf die Kurse japanischer Exporteure. So geben Aktien von Toyota um 0,6 Prozent nach und Mitsubishi Motors um 2,4 Prozent. Sony verlieren 1,2 Prozent. Papiere des Finanzkonzerns Mitsubishi UFJ Financial geben um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen will ins Online-Banking in den USA einsteigen, um seine Dollar-Einlagen zu erhöhen. Stärker unter Druck stehen die Kurse von Halbleiter-Herstellern und -Zulieferern. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen.

Rohstoffe: Öl geht nach oben

Die Ölpreise steigen im frühen Handel. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,35 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April kletterte um 30 Cent auf 54,29 Dollar. Die zuletzt in den USA gestiegene Zahl von Bohrlöchern belastete die Ölpreise nicht. Ansonsten sprachen Händler von einem impulsarmen Handel.

Quelle: n-tv.de