Marktberichte

Banken im Fokus: Dax-Anleger erwarten kleines Plus

Aus China kommen ermutigende Nachrichten an diesem Morgen. Doch anders als an den asiatischen Märkten löst das bei deutschen Anlegern keine Euphorie aus. Sie warten weiter gebannt auf Hinweise zur möglichen Zinserhöhung in den USA.

Zu Handelseröffnung rechnen Börsianer mit einem verhaltenden Start an den Aktienmärkten. Sie sehen den Dax leicht im Plus. Am Donnerstag hatte er aus Sorgen vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung ein Prozent auf 10.414,07 Punkte verloren.

Besonders Augenmerk werden Anleger wohl erneut auf die Aktien der Deutschen Bank richten. Die US-Rivalen JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo legen ihre Zahlen für das dritte Quartal vor - es wird sich zeigen, wie weit der deutsche Branchenprimus den US-Häusern hinterher läuft. Alle drei Institute dürften solide Milliardengewinne präsentieren. Die Deutsche Bank will ihre Quartalszahlen nach jetzigem Stand erst am 27. Oktober veröffentlichen. Analysten erwarten, dass das Geldhaus im Sommer vor und nach Steuern einen Verlust von rund 600 Millionen Euro gemacht hat.

Ein großes Thema an den Börsen dürften erneut Spekulationen über eine baldige US-Zinserhöhung sein, die den Aktienmärkten seit Tagen zusetzen. Anleger werden daher eine Rede von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen auf Hinweise über den Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung abklopfen. Börsianer schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes bei der Sitzung der Währungshüter im Dezember inzwischen mit rund 70 Prozent ein.

Von Interesse werden daher auch die US-Einzelhandelsumsätze und der von der Uni Michigan ermittelte Stimmungsbarometer der US-Verbraucher sein. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Asien: China pusht die Märkte

Erfreuliche Konjunkturdaten aus China bescheren den asiatischen Märkten am Freitag einen versöhnlichen Wochenausklang. Erstmals seit mehr als vier Jahren sind die Erzeugerpreise in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder gestiegen. Nach den schwachen Exportzahlen vom Vortag treibt das Investoren zurück in den Aktienmarkt, zumal die Daten geldpolitischen Lockerungen in China dennoch nicht im Wege stehen.

An der Börse in Hongkong geht es um 0,7 Prozent aufwärts, der Nikkei-225 in Tokio legt 0,6 Prozent auf 16.866 Punkte zu. Schanghai spielt den Spielverderber, denn dort fällt der Composite um 0,5 Prozent auf 3.047 Zähler. Den stärksten Anstieg verzeichnet allerdings die Börse in Thailand.

Nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej klettert der Thai SET Indes um 3,8 Prozent und macht damit den Großteil des bisherigen Wochenverluste wieder wett. Bis Donnerstag hatte die Börse mehr als 6 Prozent verloren. Zwar seien die Befürchtungen vor politischen Unruhen keineswegs aus der Welt. Analysten erwarten aber kurzfristig keine Instabilität. "Die Leute befinden sich derzeit in tiefer Trauer", erklärt Prinn Panitchpakdi vom Broker CLSA.

Kurstreiber sind an den meisten Börsen in Asien die starken Preisdaten in China. Die langanhaltende Deflation bei den Erzeugern wurde im September mit einem Anstieg von 0,1 Prozent beendet. Auch die Verbraucherpreise fielen mit einem Plus von 1,9 Prozent besser aus als von Ökonomen erwartet. Vor allem höhere Kohle- und Metallpreise sorgten für den kräftigeren Anstieg.

Rohstoffe: Ölpreise setzen Anstieg fort

Die Ölpreise steigen leicht. Am Morgen kostet ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember 52,17 US-Dollar. Das sind 14 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass WTI zur November-Lieferung erhöhte sich um 37 Cent auf 50,81 Dollar.

Am Markt wurden die Preisanstiege, die bereits am Donnerstagnachmittag einsetzten, mit neuen Lagerdaten aus den USA begründet. Die landesweiten Rohölbestände sind in der vergangenen Woche zwar gestiegen. Die Benzin- und Destillatevorräte waren aber rückläufig. Zudem sanken die Ölvorräte an dem wichtigen Lagerort Cushing auf den tiefsten Stand seit vergangenen Dezember. Die amerikanische Rohölproduktion ging leicht zurück.

Devisen: Euro fällt zurück

Der Euro gibt einen Teil seiner Vortagsgewinne wieder ab. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1025 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1038 Dollar festgelegt. Unter Druck stand am Freitagmorgen nicht nur der Euro.

Auch der japanische Yen, der unter Anlegern als sicherer Hafen in ungewissen Zeiten gilt, gab nach. Als Grund wurden am Markt chinesische Preisdaten genannt. Die leicht anziehende Inflation im Reich der Mitte dämpfte neuerliche Sorgen um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Am Donnerstag hatten schwache Zahlen vom Außenhandel Konjunktursorgen hervorgerufen.

Quelle: n-tv.de