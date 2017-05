Startseite

Punkt für Punkt für Punkt: Dax-Anleger blicken auf die 13.000

12.835: So hoch wie heute stand der Dax noxh nie. Immer öfter hört man deshalb auch die 13.000-Punkte-Marke als nächstes Ziel für den Leitindex. Allerdings braucht es dazu mehr Kaufimpulse. "Es ist spannend", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Susanne Althoff. "Auf Dynamik haben wir bisher vergeblich gewartet." Der Dax liegt am Nachmittag 0,1 Prozent im Plus bei 12.825 Punkten. Am Montag war der Dax mit 12.807 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,3 Prozent höher bei 25.125 Stellen. Der TecDax gewinnt 0,3 Prozent auf 2233 Punkte.

Auch am Dienstag ziehen die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach oben. Aber wie bereits zum Wochenstart ist nach dem Erreichen eines neuen Dax-Allzeithochs - bei 12.835 Punkten - die Luft erst einmal raus aus dem Markt. Erst am Nachmittag können die Kurse wieder zulegen. Der Hauptbelastungsfaktor ist und bleibt dabei der starke Euro.

Der Dax liegt am Nachmittag 0,1 Prozent im Plus bei 12.818 Punkten. Am Montag war der Dax mit 12.807 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 25.075 Stellen. Der TecDax verliert 0,1 Prozent auf 2223 Punkte.

Konjunktur: Fortsetzung der Rally?

Frische Daten des ZEW bringen kaum Bewegung in den Markt. Die Lagekomponente des ZEW habe das hohe Niveau ausgebaut, die Konjunkturaussichten für das zweite Quartal blieben damit freundlich, kommentierte Viola Julien von der Helaba. Der Erwartungssaldo sei ebenfalls gestiegen, wenn auch schwächer als prognostiziert. "Gleichwohl wird das Wachstumsszenario bestätigt", sagt sie weiter.

Für den Ifo-Index am kommenden Dienstag ergibt sich nach Einschätzung von Julien aus der ZEW-Umfrage gemeinsam mit der jüngsten Sentix-Umfrage eine positive Indikation. "Es bleibt nun abzuwarten, ob die realwirtschaftlichen Zahlen an die guten Stimmungsindikatoren anknüpfen können", sagt die Volkswirtin.

Marktexperten sind sich sicher, dass die weltweite Börsen-Rally sich noch fortsetzen könnte. Diese Prognose begründet Chris Weston von IG Markets mit den neuen Höchstständen des Londoner FTSE-100, des Dax, des S&P-500 und des Nasdaq100. "Auch ein neues Rekordhoch des MSCI World Index sollte in dieser Woche möglich sein", sagt der Stratege.

Positiv seien auch die großen Zuflüsse in die Emerging Markets, sowohl in Aktien, als auch in Bonds. Hierzu passten die hohen Kursgewinne von Peso, Zloty, Rubel und Won seit Jahresbeginn.

Devisen: Euro über 1,10

Die Stärke des Euro belastet den deutschen Aktienmarkt etwas. Die Gemeinschaftswährung klettert am Nachmittag bis auf 1,1056 Dollar und damit deutlich über die psychologisch wichtige 1,10er Marke. Der Aufschlag zum Montagabend beträgt 0,7 Prozent. Nur kurzzeitig haben die Daten des ZEW-Index den Euro-Aufschwung etwas abgebremst.

Auch am Montag hatte der Euro deutliche Gewinne verbucht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt nach 1,0876 Dollar am Freitag.

Dax: Autowerte im Blick

Bei den Einzelwerten im Dax fahren die Autowerte in den Vordergrund. Der Branchenverband Acea hat frische Daten zum europäischen Automarkt veröffentlicht. Sie zeigen einen zum Teil deutlichen Rückgang der Neuzulassungen um rund 7 Prozent, in Deutschland sogar um 8 Prozent. Die Aktienkurse von BMW, Daimler und VW büßen deshalb ein: 0,4 Prozent, 0,2 Prozent und 0,1 Prozent.

Vonovia notieren 0,7 Prozent im Plus. Der Immobilienkonzern hat zur Hauptversammlung geladen.

MDax: Bietergefecht um Stada?

Positiv für Stada werten Händler auch die widersprüchliche Nachrichtenlage um ein mögliches Gegengebot. "Das treibe die Aktie auf jeden Fall, egal, ob da was dran ist", sagt ein Händler. Die Papiere legen ^1,3 Prozent zu. Das Gegengebot soll durch Advent und Shanghai Pharmaceutical zu 70 Euro erfolgen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf einige Quellen im Unternehmen.

Europa: Easyjet rutscht tiefer in rote Zahlen

Der britische Billigflieger Easyjet hat im ersten Halbjahr vor allem wegen der Schwäche des Pfund einen höheren Verlust als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Zusätzlich belastete die Fluggesellschaft ein Kalendereffekt. Easyjet kündigte zudem den Kauf von größeren Flugzeugen von Airbus an, um die Kosten zu senken. Easyjet-Aktien sacken 7 Prozent ab.

Vodafone hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 die eigenen Erwartungen beim Gewinn auch dank eines guten Geschäfts in Deutschland erreicht. Für das neue Jahr stellte der britische Telekomkonzern noch stärkere Zuwächse in Aussicht. Der hohe Milliardenverlust für das vergangene Jahr, den der britische Konzern vor allem wegen Abschreibungen auf die indische Tochter verkündet hat, stört Anleger nicht: Vodafone-Aktien verteuern sich um 4 Prozent.

Die vom Staatsfonds GIC aus Singapur am Montag in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauften 93 Millionen Aktien der schweizerischen Bank UBS wurden zu 16,10 Franken je Aktie bei Investoren platziert, wie ein Händler sagt. Damit belaufe sich der Bruttoerlös auf rund 1,5 Milliarden Franken. "Der Kursdruck im späten Handel in Zürich hat an der Wall Street noch etwas zugenommen", sagt ein anderer Händler. UBS geben 2,2 Prozent nach.

USA: Neue Rekorde

Wichtige US-Indizes erreichen erneut Bestmarken. Gute Geschäftsbilanzen von Konzernen wie der Baumarktkette Home Depot lassen die Kurse steigen. Auch das unerwartet kräftige Plus bei der Industrieproduktion im April hebt die Stimmung an der Wall Street. Begrenzt wird der Aufwärtstrend durch Berichte über die Herausgabe brisanter Geheimdienst-Informationen durch US-Präsident Donald Trump an Russland. Sie lassen Zweifel wachsen, ob Trump angesichts der zunehmenden Kritik an ihm eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik durchsetzen kann.

Der Dow-Jones-Index klettert 0,2 Prozent auf 21.019 Punkte, der breiter gefasste S&P-500 erreicht mit 2405 Zählern ein Rekordniveau. Der Nasdaq Composite liegt mit 0,1 Prozent im Plus und schafft ebenfalls eine Bestmarke.

Zu den Gewinnern gehören Aktien von Home Depot, die sich um rund 2 Prozent verteuerten. Die größte Baumarktkette der USA profitiert vom Aufschwung auf dem Immobilienmarkt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um fünf Prozent, der Überschuss um zwölf Prozent. Gefragt sind auch die Papiere von Ford. Sie klettern 0,6 Prozent. Der Autobauer will seine Stammbelegschaft in Nordamerika und Asien um zehn Prozent reduzieren.

Berkshire: Apple statt IBM

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil an Apple im ersten Quartal deutlich ausgebaut und einen Teil ihrer IBM-Aktien verkauft, wie aus einer Börsenmitteilung hervorgeht. Der Starinvestor und Berkshire-Chairman Warren Buffett hatte diese Änderungen gegenüber einem Fernsehsender bereits bekanntgegeben.

Rohstoffe: Brent zieht an bei Öl

Der Ölpreis setzt seinen Aufwärtstrend vom Wochenbeginn fort, aber mit deutlich nachlassender Dynamik. Die Aussicht auf eine verlängerte Förderkürzung durch wichtige Ölstaaten stütze die Preise weiter, heißt es von Marktbeobachtern. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt am Nachmittag 0,7 Prozent auf 52,16 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert nahezu unverändert bei 49,17 Dollar.

Am Montag hatten die Ölminister der wichtigen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Bereitschaft bekundet, eine auf Juni begrenzte Kürzung der Fördermenge bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern. Am 25. Mai treffen sich Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien, um über eine Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Ölpreise zu beraten.

Asien: Verhaltene Kursbewegungen

Die weltweiten Rekordstände stützten die Kurse an den ostasiatischen Aktienmärkten überwiegend. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent fester bei 19.920 Punkten. Die Anleger dürften nun die 20.000-Zähler-Marke testen, sagte Marktstratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte dagegen kaum verändert.

Dagegen gab der Shanghai Composite seine Vortagesgewinne wieder ab. In Sydney wiederum stand beim S&P/ASX200 ein leichtes Plus auf der Kurstafel. Hier waren es vor allem Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigten - vor dem Hintergrund der eines weiter festen Ölpreises.

"Derzeit bekommen die Märkte ihre Inspiration vor allem von den steigenden Ölpreisen", sagte Stratege Chris Weston von IG Markets. Dies werde mit Blick auf die Auswirkungen für die Werte aus dem Energiesektor und den Einfluss auf eine weltweit anziehende Konjunktur betrachtet, so der Teilnehmer weiter.

Quelle: n-tv.de