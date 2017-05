Startseite

Schwächeanfall beim Pfund: Commerzbank top, Metro Flop

Die Seitwärtsbewegung an den Börsen in Europa geht weiter. Händler warten nach dem Ende der Berichtssaison auf frische Impulse. Schwer gefragt sind Commerzbank-Titel, Metro dagegen gar nicht.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich von der wenig veränderten Seite. Der Dax notiert 0,1 Prozent höher bei 12.611 Punkten. Es fehle an frischen Impulsen, klagen Händler.

Viele Anleger wollten die für die US-Zinspolitik entscheidenden Arbeitsmarktdaten im weiteren Wochenverlauf abwarten. Auch die im Juni anstehenden Wahlen in Großbritannien und Frankreich sowie die innenpolitischen Turbulenzen in den USA sorgten für Zurückhaltung.

Etwas Unterstützung für den Gesamtmarkt kommt von Konjunkturseite. In China sind die Einkaufsmanagerindizes im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben und besser als gedacht ausgefallen.

Zu den Dax-Gewinnern zählten die Commerzbank-Aktien mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die Analysten der UBS hatten sie zum Kauf empfohlen.

Deutsche Bank konnten davon nicht profitieren. Sie begannen 1,1 Prozent niedriger.

Die im MDax gelisteten Aktien von Metro fielen um 3,4 Prozent. Der vor der Aufspaltung in einen Elektronikhändler um Media-Saturn und einen Lebensmittelbereich stehende Handelsriese hatte für beide Bereiche am Mittwoch erstmals getrennte Quartalszahlen vorgelegt.

Im TecDax sprangen SMA Solar um 5,1 Prozent an, nachdem eine Partnerschaft zur Direktvermarktung von Solarstrom mit MVV Energie bekanntgegeben worden ist. Rocket Internet zeigten sich von der Vorlage der Quartalszahlen kaum bewegt. Den Daten zufolge haben die Beteiligungen von Rocket Internet ihre Verluste weiter gesenkt. Die Rocket-Aktie hatte in der Vorwoche deutlich zugelegt.

Deutsche Pfandbriefbrank im MDax brachen nur optisch um über 10 Prozent ein. Hier schlug sich der Dividendenabschlag von 1,05 Euro nieder.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten an, von denen Inflationszahlen aus dem Euroraum hervorstechen dürften. Es wird erwartet, dass sich der jüngste Inflationsschub deutlich zurückbildet. Fachleute argumentieren, dass der Preissprung vom April der späteren Lage des diesjährigen Osterfestes geschuldet sei. Der Druck auf die EZB, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zu straffen, dürfte damit eher zurückgehen als steigen.

Fernost: Politische Unsicherheiten belasten

Die anhaltende politische Ungewissheit in Italien und Großbritannien hat die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte ausgebremst. Angesichts der Turbulenzen in Europa flüchteten Anleger in den Yen als sichere Anlage. Der Kurs der japanischen Währung stieg, das belastete insbesondere exportorientierte Unternehmen in dem Land.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,14 Prozent auf 19.650 Punkte nach. Gegen den Trend konnten die Panasonic-Papiere um knapp zwei Prozent zulegen, nachdem das Unternehmen vor Analysten eine langfristige Wachstumsstrategie vorgestellt hatte.

Für positive Impulse sorgte auch in Asien der Industrie- und Dienstleistungssektor in China. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex für Mai lag mit 51,2 Punkten gleichauf mit dem Wert des Vormonats und damit deutlich oberhalb der 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Auch der Dienstleistungssektor zeigte sich in guter Verfassung. Das kam an der Börse gut an, in Schanghai tendierte der Index etwas fester.

Mehrere andere Märkte in der Region traten dagegen auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent im Minus.

Devisen: Schwächeanfall beim Pfund

Am Devisenmarkt erlebte das britische Pfund in der Nacht einen neuerlichen Schwächeanfall. Auslöser war die jüngste Umfrage zur britischen Parlamentswahl im Juni. Dem Prognosemodell von YouGov zufolge würden die Konservativen mit 310 Plätzen die erforderliche Mehrheit von 326 Plätzen verfehlen. Bisher wurde an der Börse davon ausgegangen, dass die Partei von Theresa May eine komfortable Mehrheit erreichen wird. Das Pfund Sterling kam daraufhin von 1,2860 auf 1,28 Dollar zurück - ein Niveau, das es zuletzt Mitte April innehatte.

Der Euro lag wenig verändert bei 1,1177 Dollar. Am Vortag war er kurzzeitig über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1173 Dollar festgelegt.

Rohstoffe: Ölpreise im Sinkflug

Bergab geht es am Morgen mit den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 51,78 US-Dollar, das ist ein Minus von 1,0 Prozent. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 49,23 Dollar.

Das von Unruhen erschütterte Libyen rechnet für die laufende Woche mit einer etwas höheren Ölförderung. Bislang hat das nordafrikanische Land im laufenden Jahr im Schnitt mit rund 500.000 Barrel pro Tag (bpd) deutlich mehr als im vergangenen Jahr mit durchschnittlich nur 300.000 bpd exportiert. Libyen gehört der Opec an, ist wegen der unsicheren politischen Verhältnisse von der Förderbremse aber ausgenommen.

Da auch in den USA mit steigender Ölförderung gerechnet wird, könnte die Förderbremse der Opec und ihrer Partnerländer wie Russland verpuffen, spekulierten Händler. Erst in der vergangenen Woche hatte die Opec die Förderbremse bis zum März 2018 verlängert.

Quelle: n-tv.de