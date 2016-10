Marktberichte

Hinweise von Draghi erhofft: Clinton hilft Dax auf die Sprünge

Börsianer rechnen mit einem guten Start in den Handel. Dass Hillary Clinton ihr Fernsehduell mit Donald Trump deutlich für sich entscheiden konnte, sorgt für Erleichterung. Am Nachmittag warten die Anleger vor allem auf Signale von EZB-Präsident Draghi.

Der Ausgang des dritten und letzten TV-Duells zwischen Donald Trump und Hillary Clinton dürfte nach Einschätzung von Börsianern die Aktienmärkte stützen. Nach einer Umfrage hat die Demokratin das Streitgespräch für sich entschieden, allerdings ließ Trump offen, ob er das Ergebnis der Wahl am 8. November anerkennen wird. Clinton halten viele Investoren für berechenbarer, während der Republikaner als Investorenschreck gilt.

Banken und Broker rechnen für die Eröffnung der europäischen Börsen mit leicht steigenden Kursen. Am Mittwoch hatte der Dax mit 10.645,68 Zählern leicht im Plus geschlossen.

Auf der Unternehmensseite dürfte Lufthansa nach der Anhebung der Gewinnprognose im Fokus stehen. Auch BASF sollten Anleger im Auge behalten: Der Chemiekonzern fährt zwei Tage nach der Explosion im Stammwerk in Ludwigshafen seine zentralen Produktionsanlagen wieder hoch.

Auf der Konjunkturseite haben die Anleger das EZB-Ratssitzung im Blick. Zwar rechneten Börsianer nicht mit konkreten neuen Beschlüssen. Doch erhoffen sie sich Hinweise auf mögliche Maßnahmen im Dezember. Die Entscheidung wird um 13.45 Uhr veröffentlicht, die Pressekonferenz von Präsident Mario Draghi beginnt um 14.30 Uhr.

Hinweise auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA erhoffen sich Investoren auch vom Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und von den Frühindikatoren am Nachmittag. Die US-Wirtschaft ist laut der Notenbank in den meisten Fed-Bezirken zuletzt wenig bis mäßig gewachsen.

Asien: Nikkei legt kräftig zu

Überwiegend gut ausgefallene US-Unternehmensergebnisse und die weiter gestiegenen Ölpreise sorgen am Donnerstag an den ostasiatischen Finanzmärkten für gute Stimmung. Zudem wurde der Ausgang der dritten Fernsehdebatte der beiden US-Präsidentschaftskandidaten auch in Asien positiv aufgenommen.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 1,1 Prozent auf 17.185 Punkte, in Hongkong geht es um 0,7 Prozent nach oben. Kleiner fallen die Aufschläge in Sydney aus, während die Kurse in Schanghai und Seoul minimal nachgeben.

Rohstoffe: Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise geben einen kleinen Teil ihrer deutlichen Vortagsgewinne ab. Händler sprechen von einer typischen Gegenbewegung. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember kostet im frühen Handel 52,48 US-Dollar. Das sind 19 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass WTI zur November-Lieferung sinkt um 25 Cent auf 51,53 Dollar.

Am Mittwoch war der US-Ölpreis mit 51,93 Dollar auf den höchsten Stand seit Juli 2015 gestiegen. Auch der Brent-Preis legte spürbar zu, blieb aber unter seinem vor wenigen Tagen erreichten 15-monatigen Höchststand. Auslöser der Bewegung waren Lagerdaten aus den USA. Nach Regierungszahlen sind die landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Dies spricht dafür, dass sich die immer noch gut gefüllten US-Vorräte langsam reduzieren, was die Ölpreise stützt.

Quelle: n-tv.de