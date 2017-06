Startseite

Atempause nach Rekordjagd: Börsianer vermissen Impulse für Dax

Die Vorgaben aus Asien sind bestens. Dennoch fehlen dem Aktienhandel in Deutschland die entscheidenden Impulse um die Rekordjagd der vergangenen Tage wieder aufzunehmen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte Börsianern zufolge kaum vom Fleck kommen. Auf seiner Rekordjagd hatte der Dax bereits am Mittwoch eine Atempause eingelegt und war 0,3 Prozent leichter bei 12.774,26 Punkten aus dem Handel gegangen. Impulse von Unternehmensseite dürfte es angesichts eines weitgehend leeren Terminkalenders kaum geben.

Hinweise zur Konjunkturentwicklung in Europa dürfte unter anderem das Barometer für die Kauflaune der europäischen Verbraucher liefern. In den USA stehen Frühindikatoren und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Terminplan.

"Vorlagen und Umfeld sind unspektakulär", sagt ein Marktteilnehmer. In technischer Hinsicht sei positiv, dass der Dax den Unterstützungsbereich um 12.700 Punkte verteidigt habe. Ein unmittelbarer Angriff auf die gestaffelte Widerstandszone zwischen 12.840 und 12.950 Punkten deute sich aber auch nicht an.

Asien: Chinas Märkte feiern MSCI-Entscheidung

Kursgewinne auf breiter Front prägen das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Stärker nach oben um fast 1 Prozent geht es in Sydney, nachdem der rohstofflastige australische Aktienmarkt am Vortag mit 1,6 Prozent sein größtes Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf eingefahren hatte. Rückenwind komme von gestiegenen Metallpreisen, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio verbessert sich um 0,2 Prozent auf 20.169 Punkte. An den chinesischen Börsen wirkt weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI nach, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das werde längerfristig zu starken Mittelzuflüssen an den chinesischen Aktienmarkt führen, heißt es. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,8 Prozent, der HSI in Hongkong 0,6 Prozent. In Taiwan markiert der Taiex erneut ein 27-Jahreshoch.

In Tokio sorgt der Absturz der Takata-Aktie für Gesprächsstoff. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Nach dem Einbruch um 25 Prozent am Mittwoch stürzen Takata nun um weitere 51 Prozent ab auf 119 Yen. Takata selbst sagte derweil, man habe noch keine Entscheidung über einen Insolvenzantrag getroffen.

Rohstoffe: Öl bleibt billig

Die Ölpreise haben sich nach der erneuten Talfahrt vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 44,79 Dollar und damit drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI fiel um zwei Cent auf 42,52 Dollar.

Am Vortag hatten unter anderem Meldungen über einen Anstieg der Fördermenge an Rohöl in den USA die Preise stark belastet - der Preis für Brent-Öl war erstmals seit vergangenen November unter die Marke von 45 Dollar gefallen. Nach Angaben der US-Regierung war die Fördermenge auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen. Trotz einer Förderkürzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) herrscht am Markt weiterhin ein Überangebot. "Es ist einfach zu viel Öl auf dem Markt", sagte Experte Fereidun Fesharaki vom Beratungsunternehmen FGE. Nach Angaben des iranischen Ölministers Bijan Namdar Zanganeh wird innerhalb der Opec über eine weitergehende Drosselung diskutiert, wobei eine Einigung allerdings schwierig sei.

Quelle: n-tv.de