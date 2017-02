Yellen-Rede am Nachmittag : Börsianer schauen auf Makro-Daten

Trotz der guten US-Vorgaben wird in Frankfurt zunächst mit einem zurückhaltenden Handel gerechnet. Heute stehen wichtige Konjunkturdaten in Deutschland und Europa an. Danach sind die Blicke auf die USA gerichtet.

Leicht positiv gestimmt gehen Händler am Dienstag in Europa in den Handelstag. Die Vorlagen aus den USA sind ausgezeichnet, fast alle Indizes verzeichneten dort neue Allzeithochs. Allerdings sind sich Händler einig, dass Europas Börsen dies nicht voll nachvollziehen. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent niedriger bei 11.769 Punkten.

"Europa hinkt klar hinterher, weil US-Steuersenkungen nur US-Unternehmen nutzen und wir zusätzlich wegen der Politikrisiken unattraktiver sind", sagt ein Händler. Dennoch sollte die Tendenz des übergeordneten "Reflations-Trades" auch hierzulande weitergehen und konjunktursensitive Titel nach oben tragen.

Im Fokus stehen daher Daten zur Volkswirtschaft. "So wichtig wie heute waren Makro-Daten schon lange nicht mehr", unterstreicht auch ein anderer Händler. So werden in Europa zahlreiche BIP-Daten zum vierten Quartal vorgelegt. Gleichzeitig gibt es auch Inflationsdaten, wobei vor allem auf Großbritannien geblickt wird, ob sich hier die Folgen des Brexit zeigen.

Um 11 Uhr wird mit Spannung auf den ZEW-Indikator als Vorläufer für den wichtigen Ifo-Index geschaut. Zusätzlich stehen Aussagen der US-Notenbanker im Fokus: Am Nachmittag hält Fed-Chefin Yellen ihre Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats, gleichzeitig sprechen drei ihrer Kollegen auf diversen Veranstaltungen. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dagegen eher dünn.

Asien: Nikkei schließt im Minus

In Asien geben die Aktienkurse überwiegend nach. Auch dort erwartet man mit Spannung auf die Yellen-Rede. Vor diesem mit Spannung erwarteten Auftritt gehen Investoren keine größeren Risiken mehr ein. In Shanghai gibt der Leitindex um 0,3 Prozent auf 3206 Punkte nach. In China sind die Verbraucherpreise im Januar um 2,5 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Vor dem chinesischen Neujahrsfest hatten vor allem die Preise für Lebensmittel zugelegt.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 19.239 Punkte, belastet auch von Hiobsbotschaften von Nikon und Toshiba. Die Aktien des Kameraherstellers Nikon brechen um fast 15 Prozent ein. Nikon prognostiziert für das Ende März endende Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 9 Milliarden Yen. Das sind 3 Milliarden Yen mehr als das Unternehmen ursprünglich erwartet hatte. Als Grund nennt das Unternehmen eine schwächere Nachfrage nach Digitalkameras und höhere Kosten für die Restrukturierung.

Toshiba verlieren 6,4 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik wollte am Mittag (Ortszeit) die Geschäftszahlen für die Monate Oktober bis Dezember veröffentlichen, musste das jedoch verschieben. Auf der Website teilte der Konzern lediglich mit, er sei nicht in der Lage, die Daten termingerecht zu veröffentlichen. Einer Sprecherin der Tokioter Börse zufolge droht dem Unternehmen nun sogar ein De-Listing, eine Streichung der Aktie vom Kurszettel.

Devisen: Dollarkurs gibt nach

Yellens Anhörung könnte neue Aufschlüsse darüber geben, wie sie über die finanzpolitischen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump und möglicherweise auch seine Agenda zur Deregulierung denkt. Der US-Dollar gibt im asiatischen Handel gegen den Yen und den Euro leicht nach. Zum Yen ist der Dollar auf 113,30 gefallen, nachdem er im europäischen Handel am Montag noch mit mehr als 114 Yen bezahlt worden war. Am Morgen notiert der Greenback bei 1,0620 Dollar und damit 0,2 Prozent höher.

Sollten die Aussagen von Yellen auf eine Zinserhöhung im März hindeuten, erwartet Yuzo Sakai von Tokyo Forex & Ueda Harlow einen wieder steigenden Dollar. Zum Yen dürfte der Greenback in diesem Fall wieder über 114 zulegen.

Rohstoffe: Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise steigen am Morgen leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostet 55,64 US-Dollar. Das sind fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im März steigt ebenfalls um fünf Cent auf 52,98 Dollar.

Nach einem deutlichen Preisrückgang zum Wochenauftakt sprechen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Am Ölmarkt rücken Daten zu den Ölreserven stärker in den Fokus, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche das sechste Mal in Folge gestiegen sind. Die Aussicht auf einen weiteren Anstieg der US-Ölreserven dürfte die Ölpreise im Handelsverlauf bremsen, heißt es.

Quelle: n-tv.de