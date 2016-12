Marktberichte

Letzter Handelstag für Dax in 2016: Börsianer rechnen mit ruhigem Jahresausklang

Am letzten Handelstag des Jahres machten die Börsen schon am frühen Nachmittag Feierabend. Richtungsweisende Impulse werden bis dahin nicht mehr erwartet. Bei dünnen Umsätzen kommt es aber am Devisenmarkt zu heftigen Ausschlägen.

Mit den Kursen an Europas Börsen dürfte es zur Eröffnung leicht nach oben gehen. Die Vorgaben geben nicht viel her, so dass mit fundamentalen Bewegungen auch am letzten Handelstag des Jahres nicht zu rechnen ist.

Im Handel stellt man sich auf ein ruhiges und impulsloses Geschäft ein, das von dünnen Umsätzen begleitet werden dürfte. In London wird nur bis 13.30 Uhr gehandelt, auf Xetra endet das Geschäft um 14.00 Uhr. Der um 15.45 Uhr zur Veröffentlichung anstehende Chicago-Einkaufsmanagerindex kommt also zu spät, um noch Akzente am Markt setzen zu können.

Asien: In Sydney ist das Börsenjahr schon zu Ende

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien zeigen sich am letzten Handelstag des Jahres 2016 ohne einheitliche Richtung. In Sydney ist das Börsenjahr bereits beendet, dort fand nur ein verkürzter Handel statt, der mit einem Minus des S&P/ASX-200 von 0,6 Prozent endete.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index kaum bewegt, er liegt bei 19.148 Punkten, nachdem er zu Beginn des Handels noch auf fast 19.000 Punkte abgesackt war. Die Erholung im Handelsverlauf führen Beobachter auf den Yen zurück, der seitdem nachgegeben hat, was günstig ist für die Exportsituation japanischer Unternehmen. Im Zuge von Gewinnmitnahmen beim Dollar und womöglich verzerrt durch einen dünnen Handel war dieser anfangs noch auf gut 116 Yen gesunken, aktuell liegt er wieder bei fast 116,80.

Rohstoffe: Öl im Plus

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete 57,07 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 17 Cent auf 53,94 Dollar.

Am letzten Handelstag des Jahres verlief der Handel am Ölmarkt in ruhigen Bahnen. Der überraschende Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche hatte am Donnerstag keine merklichen Kursbewegungen ausgelöst.

Devisen: Euro schwankt heftig

Heftige Bewegungen gibt es am Devisenmarkt. Dort schoss der Euro in der Nacht kurzzeitig um rund 2 Prozent auf 1,0650 Dollar nach oben, ist seitdem aber wieder auf 1,0540 zurückgekommen. Auch zu anderen Währungen erlebte der Dollar einen kurzen Schwächeanfall. Im Handel wird auf Algo-Trader verwiesen. Die Bewegung könnte durch dünne Umsätze begünstigt worden sein.

Trotz des Rückgangs notiert der Euro aber über den Vortagesständen. Die Einheitswährung wertet damit nun am dritten Tag in Folge auf. Einer der Gründe dafür dürften Eindeckungen von Short-Positionierungen sein, heißt es. Seit dem Sieg Donald Trumps setzten Investoren auf eine erfolgreiche Reflationierung der Wirtschaft, was steigende Dollar-Notierungen zur Folge hatte. Die Aufwertung scheint aber zunächst ausgereizt zu sein.

