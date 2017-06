Startseite

US-Lagerbestände fallen kräftig: Börsianer im Bann der Ölpreise

Die Ölpreise geben den Aktienanlegern Rätsel auf. Auf dem hohen Niveau nehmen sie lieber Gewinne mit. In Riad honorieren Investoren derweil, dass der saudische König seine Nachfolge geklärt hat.

Anleger sind zur Wochenmitte auf Nummer sicher gegangen und haben Kasse gemacht. Offenbar fürchten sie auf dem hohen Niveau einen Rückschlag. Am Vortag hatte der Dax die Bestmarke bei 12.951 Punkten markiert. Auch der deutliche Rutsch der Ölpreise belastete die Stimmung - im späten Handel erholten sich die Preise aber wieder und damit kehrten auch die Anleger zwischenzeitlich vorsichtig zurück.

Der Dax notierte zuletzt nur noch 0,3 Prozent leichter bei 12.774 Punkten. Das Tagestief lag bei 12.708 Zählern. Den deutschen Nebenwerte-Indizes erging es ähnlich wie dem Dax: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,1 Prozent auf 25.350 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax 0,6 Prozent auf 2275 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank 0,1 Prozent auf 3553 Punkte.

"Niemand weiß so recht, wo die Schwäche in den Ölpreisen herkommt", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Es hängt somit der Verdacht in der Luft, dass eine schwache Nachfrage an allem schuld sein könnte. Das hört man an den Börsen gar nicht gern, da eine schwache Ölnachfrage in der Regel auch Rückschlüsse auf eine möglicherweise schwächere zukünftige Wirtschaftsentwicklung zulässt."

Bei Anlegern weckten die fallenden Ölpreise auch böse Erinnerungen: Im Februar 2016 hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Das hatte die Aktienkurse vorübergehend stark gedrückt.

Grundsätzlich sei die Stimmung an den Aktienmärkten aber weiterhin positiv, betonte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Vor allem deutsche Aktien haben noch Luft nach oben." Sie seien im Vergleich zu amerikanischen Anteilsscheinen immer noch relativ günstig bewertet.

Bei den Einzeltiteln zählten Scout24 zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Die Papiere der Kleinanzeigenbörse rutschten 3,5 Prozent ab. Die Deutsche Telekom hatte ihre restlichen Anteile an dem Unternehmen zu je 32,20 Euro verkauft.

Telekom-Titel notierten unverändert. Presseberichte, wonach T-Mobile US mit Sprint fusioniert werden soll, sorgten demnach für keine Euphorie. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagte ein Händler. Bei einer Fusion mit einem US-Unternehmen bestehe die Gefahr, dass es wieder zu einer Übernahme durch die Hintertür wie bei Linde kommen könnte. Bereits vor drei Jahren wollte Sprint den Konkurrenten übernehmen.

Ein anderer Händler sah eher die Gefahr, dass die T-Mobile US dann zum Übernehmer von Sprint werden könnte. "Mit der höheren Verschuldung und niedrigeren Profitabilität würde das dann auch alle Multiples bei der Telekom verwässern und belasten", so ein anderer Händler.

Deutsche Post konnten von günstigen Vorlagen des US-Wettbewerbers Fedex nicht groß profitieren. Die Aktie schloss 0,5 Prozent höher. Im Geschäftsquartal bis Ende Mai lag der Nettogewinn von Fedex mit 1,02 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 4,25 Dollar die Schätzungen von 3,87 Dollar deutlich. Auch der Umsatz wuchs überraschend stark.

Mit Abgaben von 1,7 Prozent führten Deutsche Börse die Verliererliste im Dax an. Im Handel war vornehmlich von Gewinnmitnahmen die Rede. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent gestiegen. Das Papier leidet allerdings genauso wie der Bankensektor unter der nachlassenden Reflationierungsfantasie.

Zalando-Papiere verloren 0,4 Prozent. Hintergrund ist die Ankündigung von Amazon, eine neue Kleiderplattform, Prime Wardrobe, zu starten. Nach der Akquisition von Whole Foods steigt Amazon damit massiv in das Online-Fashion-Geschäft ein, was für Preisdruck sorgen könnte. Daneben dürften einige Anleger enttäuscht auf die Margen-Aussagen von Zalando im Rahmen des Capital Market Days reagieren. Wie Baader anmerkt, hat Zalando das bereinigte Ebit-Margen-Ziel mehr oder weniger zum Langfristziel erhoben. Bislang habe die mittelfristige Prognose auf 7 bis 10 Prozent gelautet.

Im Londoner Auswahlindex FTSE gab es einen großen Ausreißer nach unten: Nach einer Gewinnwarnung standen die Aktien von Provident Financial vor dem größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Die Papiere des Eigenheimfinanzierers fielen um knapp 20 Prozent - zuletzt notierten sie 17,1 Prozent leichter. Wegen Problemen bei der Neuorganisation des Geschäfts rechnet der Anbieter von Krediten für Schuldner mit geringer Bonität ("Subprime") für 2017 mit Gewinneinbußen von umgerechnet 45 Millionen Euro. Das ist fast drei Mal so viel wie im April vorhergesagt. Den Angaben zufolge hat Provident Schwierigkeiten, fällige Raten einzutreiben. Außerdem sei das Kreditvolumen in den vergangenen Monaten zurückgegangen.

Wall Street: US-Börsen im Plus

Zur Wochenmitte starteten die US-Börsen zwar mit kleinen Gewinnen in den Handel,, nachdem sich die Ölpreise stabilisiert hatten, konnten diese aber nicht halten. Der Preisverfall am Ölmarkt war am Dienstag überall für die Verluste an den Aktienmärkten.

Der Dow-Jones-Index büßte 0,1 Prozent auf 21.469 ein. Der S&P-500 notierte unverändert und der Nasdaq Composite 0,4 Prozent höher.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 16. Juni deutlicher gesunken als erwartet. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,45 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Rückgang um 2,0 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,7 Millionen Barrel verringert.

Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 2,7 Millionen Barrel ebenfalls eine Abnahme registriert worden.

Die Benzinbestände nahmen um 0,578 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem sie in der vorangegangenen Woche um 2,1 Millionen gestiegen waren. Die API-Daten hatten einen Anstieg angezeigt. Er lag bei 0,3 Millionen Barrel.

Riad: Neuer Kronprinz sorgt für Euphorie

Geradezu euphorisch reagierten die Anleger an der Börse im saudi-arabischen Riad auf die Ernennung von Mohammed bin Salman zum Kronprinzen. Der Tadawul-Index stieg um 5,5 Prozent auf 7335 Punkte.

Zum einen sei nun die Nachfolge des amtierenden Königs geklärt, sagen Analysten. Zum anderen werde das Mandat des jungen Kronprinzen gestärkt, die Umgestaltung der energieabhängigen saudi-arabischen Wirtschaft voranzutreiben.

Die Reformen, zu denen auch die Öffnung des heimischen Aktienmarkts für ausländische Anleger gehört, sind ein wesentlicher Grund dafür, dass der Indexbetreiber MSCI nunmehr die Aufnahme saudi-arabischer Aktien in seine Emerging-Markets-Indizes im kommenden Jahr prüft.

Beobachter verweisen auch darauf, dass der saudi-arabische König am Mittwoch all jene Privilegien der Staatsdiener rückwirkend wieder eingeführt hat, die im vergangenen Jahr aufgrund des Haushaltsdefizits ausgesetzt worden waren.

Asien: MSCI-Entscheid stützt Schanghai-Kurse

Abwärts ging es am Mittwoch auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Getrübt wurde die Stimmung von schwächeren US-Vorgaben und - ebenfalls - dem fortgesetzten Verfall der Ölpreise. Hauptthema war aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, ab dem kommenden Jahr chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das half den Aktien in Schanghai, sich dem Abwärtssog zu entziehen. Der Schanghai-Composite schloss nach einer Schlussrally mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 3.156 Punkte.

In Tokio ging es mit dem Nikkei nach den Gewinnen der Vortage und dem Erreichen eines 22-Monatshochs um 0,5 Prozent nach unten auf 20.139 Punkte, in Seoul büßte der Kospi ebenfalls ein halbes Prozent ein. Am stärksten gab das Börsenbarometer an der rohstofflastigen Börse in Sydney nach und zwar um 1,6 Prozent. Das war das größte Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf, verursacht von stärkeren Kurseinbußen bei Aktien aus dem Bankensektor nach deren jüngster Abstufung durch Moody's und aus dem Rohstoff- und Ölsektor.

Rohstoffe: Opec verliert Vertrauen

Brent und WTI zeigten sich am Nachmittag nur noch wenig verändert nach kräftigeren Abgaben am Morgen. Mit Brent-Notierungen unter 46 Dollar pro Barrel notierte Öl aber weiter im Bären-Territorium, verglichen mit dem Hoch Anfang Januar bei gut 60 Dollar.

Bei Anlegern wurden Erinnerungen an Februar 2016 wach - damals hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit ihre Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen.

Wenn die Opec-Staaten gehofft haben, dass die Verlängerung der Förderbremse die Preise stabilisieren hilft, haben sie sich geirrt", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Sollten die US-Förderer ihre Produktion weiter erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage aus Asien anhaltend schwächeln, sei ein Abrutschen des Ölpreises auf bis zu 40 Dollar nicht ausgeschlossen.

Im Fokus stand auch der tropische Sturm "Cindy" - der zumindest kurzfristig für einen Stimmungsumschwung sorgen könnte. Einige Bohrstellen und Ölplattformen im Golf von Mexiko mussten geschlossen worden, berichten Medien. Auch ein Ölterminal in Louisiana habe seine Aktivitäten eingestellt. "Sollte der amtliche Ölmarktbericht in der nächsten Woche einen signifikanten Rückgang der US-Ölimporte zeigen, dann dürfte der Sturm der Grund dafür sein", meinen die ING-Experten.

Aus dem Golf von Mexiko kommen 17 Prozent der gesamten US-Ölförderung. Das Sturmzentrum von "Cindy" befindet sich derzeit rund 430 Kilometer südöstlich von Galveston, Texas. Nach letzten Vorhersagen soll der Sturm am Donnerstagmorgen (Ortszeit) nahe der Grenze zwischen Texas und Louisiana auf Land treffen.

Devisen: Dollar runter, Pfund rauf

Der Dollar verlor wegen Zweifeln am Zinspfad der US-Notenbank an Wert. Die Fed stellt nach wie vor vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht, der Markt geht allerdings nur von zwei Zinserhöhungen aus. Der Euro erholte sich von seinem Tagestief, das bei 1,1122 Dollar gelegen hatte, auf nunmehr etwa 1,1143 Dollar.

Das britische Pfund legte ebenfalls zu, nachdem das Lager der Falken innerhalb der Bank of England (BoE) Unterstützung vom Chefvolkswirt der Zentralbank bekommen hat. Der eigentlich als geldpolitische Taube bekannte Andrew Haldane hatte ein baldiges Zurückführen der Lockerungsmaßnahmen befürwortet.

Das Pfund stieg daraufhin auf bis zu 1,2711 Dollar von Kursen um 1,2650. Die britische Währung war erst am Dienstag unter Druck geraten, nachdem BoE-Gouverneur Mark Carney sich gegen Zinserhöhungen ausgesprochen hatte.

